مواصفات وأسعار سيارة تويوتا فورتيشنر 2022 في السعودية

أسعار سيارة تويوتا فورتيشنر 2022، سيارة تويوتا فورتشنر من السيارة التي لها الكثير من الاستخدامات، فهي سيارات دفع رباعي ذات اتساع داخلي وسرعة عالية بالرغم من وزنها الثقيل، وأشارت الشركة بأن موديل السيارة عام 2022 يحتوي على خصائص ومميزات مختلفة، إذا ما هي أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتيشنر 2022. أسعار سيارة تويوتا فورتيشنر 2022 يعتبر سعر سيارة تويوتا فورتشنر موديل عام 2022 في المملكة العربية السعودية يتراوح ما بين 118 ألف أسعار سيارة تويوتا فورتيشنر 2022 حتي 165 ألف ريال سعودي بحسب اختلاف مواصفات السيارة. أما عن سعر سيارة تويوتا في السوق المصري فهي تتراوح بين 775000 جنيه حتي 925000 جنية. مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 سيارة تويوتا فورتشنر موديل عام 2022 تأتي بفئتين متميزين، وكل منهما له مواصفات خاصة تميزه عن باقي السيارات وسوف نتعرف على مميزات كل فئة. الفئة الأولى من السيارة

ذات محرك 2700 سي سي.

رباعي الأسطوانات.

دفع خلفي، قوة 164 حصان.

عزم دورات 245 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

سعة الخزان الخاص بسيارة تويوتا بالوقود 80 لتر.

لديها جنوط مقاس 17 بوصة.

نظام سيارة تويوتا التي تعمل به سترينج هيدروليك.

التي تعمل به سترينج هيدروليك. وزن سيارة تويوتا الكلي هو 2620 كيلوجرام.

وسائل أمان متميزة.

مساعد فرامل BA، أما عن الفرامل ABS.

تحتوي على نظام HAC خاص بصعود المرتفعات.

نظام خاص للتحكم في قدرة ثبات السيارة TSC.

خاصية الحماية ضد حوادث السرقة.

وسائط هوائية موجودة بالمقاعد الأمامية.

شاشة خاصة بعرض المعلومات . الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر 2022 محرك قوته 4000 سي سي.

سداسي الأسطوانات.

الدفع الرباعي الخاص سيارة تويوتا بقوة 234 حصان.

عزم دوران سيارة تويوتا هو 376 نيوتن لكل متر.

سعة خزان وقود سيارة تويوتا هو 80 لتر.

جنوط السيارة مقاسها 18 حصان.

نظام سيارة تويوتا هو سترينج هيدروليك.

هو سترينج هيدروليك. وزن سيارة تويوتا الكلي هو 2650 كيلوجرام.

تحتوي على وسائل أمان متميزة مثل التي متوفرة في سيارة تويوتا من الفئة الأولى.

وسائل أمان إضافية في الفئة الثانية: إنذار صوتي، إضاءة مصابيح أمامية.

تحتوي سيارة تويوتا على شاشة عرض تحتوي على نفس خصائص الفئة الأولى، مضاف لها مرآة داخلية، كاميرا خلفية.

مقاعد السيارة الأمامية كهربائية. الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر 2022 الوسوم

أسعار سيارة تويوتا فورتيشنر 2022، سيارة تويوتا فورتشنر من السيارة التي لها الكثير من الاستخدامات، فهي سيارات دفع رباعي ذات اتساع داخلي وسرعة عالية بالرغم من وزنها الثقيل، وأشارت الشركة بأن موديل السيارة عام 2022 يحتوي على خصائص ومميزات مختلفة، إذا ما هي أسعار ومواصفات سيارة تويوتا فورتيشنر 2022. أسعار سيارة تويوتا فورتيشنر 2022 يعتبر سعر سيارة تويوتا فورتشنر موديل عام 2022 في المملكة العربية السعودية يتراوح ما بين 118 ألف أسعار سيارة تويوتا فورتيشنر 2022 حتي 165 ألف ريال سعودي بحسب اختلاف مواصفات السيارة. أما عن سعر سيارة تويوتا في السوق المصري فهي تتراوح بين 775000 جنيه حتي 925000 جنية. مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022 سيارة تويوتا فورتشنر موديل عام 2022 تأتي بفئتين متميزين، وكل منهما له مواصفات خاصة تميزه عن باقي السيارات وسوف نتعرف على مميزات كل فئة. الفئة الأولى من السيارة

ذات محرك 2700 سي سي.

رباعي الأسطوانات.

دفع خلفي، قوة 164 حصان.

عزم دورات 245 نيوتن لكل متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

سعة الخزان الخاص بسيارة تويوتا بالوقود 80 لتر.

لديها جنوط مقاس 17 بوصة.

نظام سيارة تويوتا التي تعمل به سترينج هيدروليك.

التي تعمل به سترينج هيدروليك. وزن سيارة تويوتا الكلي هو 2620 كيلوجرام.

وسائل أمان متميزة.

مساعد فرامل BA، أما عن الفرامل ABS.

تحتوي على نظام HAC خاص بصعود المرتفعات.

نظام خاص للتحكم في قدرة ثبات السيارة TSC.

خاصية الحماية ضد حوادث السرقة.

وسائط هوائية موجودة بالمقاعد الأمامية.

شاشة خاصة بعرض المعلومات . الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر 2022 محرك قوته 4000 سي سي.

سداسي الأسطوانات.

الدفع الرباعي الخاص سيارة تويوتا بقوة 234 حصان.

عزم دوران سيارة تويوتا هو 376 نيوتن لكل متر.

سعة خزان وقود سيارة تويوتا هو 80 لتر.

جنوط السيارة مقاسها 18 حصان.

نظام سيارة تويوتا هو سترينج هيدروليك.

هو سترينج هيدروليك. وزن سيارة تويوتا الكلي هو 2650 كيلوجرام.

تحتوي على وسائل أمان متميزة مثل التي متوفرة في سيارة تويوتا من الفئة الأولى.

وسائل أمان إضافية في الفئة الثانية: إنذار صوتي، إضاءة مصابيح أمامية.

تحتوي سيارة تويوتا على شاشة عرض تحتوي على نفس خصائص الفئة الأولى، مضاف لها مرآة داخلية، كاميرا خلفية.

مقاعد السيارة الأمامية كهربائية. الفئة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر 2022

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