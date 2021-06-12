تحديث أسعار البنزين في السعودية لشهر يونيو

عبد الرحمن الحاج السبت,12 حزيران (يونيو) 2021 - 12:30 أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن أسعار البنزين المحدثة وفق المراجعة الدورية الشهرية التي بدأ العمل بها أمس الجمعة الموافق 11 يونيو 2021. أسعار البنزين لشهر يونيو 2021 وأوضحت أرامكو أن أسعار الوقود لشهر يونيو ستكون كما يلي: بنزين 91 : 2.18 ريال لكل لتر بدلا من 2.08. بنزين 95 : 2.33 ريال لكل لتر بدلا من 2.23. الديزل: بدون تغيير 0.52 لكل لتر. ويعدُّ هذا التطبيق الرسمي لنظام المراجعة الدورية الشهري بدلاً من الربع سنوي، بحيث يتم التعديل في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي مع التطبيق في صباح اليوم الحادي العشر، وتشمل الأسعار الجديد ضريبة القيمة المضافة 15%.

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