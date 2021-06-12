لكزس تكشف عن موديلها الجديد NX 2022 تعرف على سعره ومواصفاته

لكزس ، كما تحدثنا من قبل عن عربة تويوتا لاندكروزر الجديدة وقبلها من عربات مثل نيسان وميتسوبيشي فنتحدث الآن في تلك المقالة عن عربة لكزس NX 2022 الجديدة والتي حسب ما تم نشره أنه تم إعادة تصميم العربة بالكامل لكي تتناسب مع تصاميم وتقنيات لكزس الجديدة وتتمتع بالمرونة والسلاسة سنتعرف على صفاتها الآن.

واجهة عربة لكزس NX 2022

عربة لكزس الجديدة تتميز بنعومتها وسلاستها ويظهر ذلك على المظهر الخارجي للعربة حيث :-

تمتلك السيارة واجهة أمامية محسنة لها مظهر رياضي

وتتميز الواجهة بأبعاد مناسبة لسيارة الكروس أوفر لكزس الجديدة

يتميز التصميم الجانبي الذي حصل على جزء وافر من التحسينات بأن الرفارف فيه أكثر بروزاً

بالإضافة إلى حصول الواجهة الخلفية على شريط إضاءة متصل بالواجهة

قامت لكزس بتصميم داخل السيارة من جديد حيث تم حصولها على “كونسول” جديدة وهي من مواد عالية الجودة

تم إضافة لوحة عدادات رقمية وهي قياس 7 إنش

بالإضافة إلى نظام معلوماتي جديد بشاشة قياس 9.8 إنش أو 14 إنش

ويوجد بعض الأزرار والأقراص التقليدية للتحكم في العربة

تتميز عربة لكزس NX بوجود نظام أمان فيها +3.0 ويشتمل على مساعد قراءة لافتات الطريق

كما انه يوجد به مساعد الحفاظ على المسار

وتم تحديث لنظام التنبيه قبل الاصطدام مع اكتشاف العربات أو المركبات القادمة اتجاه العربة.

وبتلك الخاصية يمكن استخدام فرامل الطوارئ التلقائية للمساعدة في تجنب الاصطدام الأمامي

كما انه يتوفر نظام مثبت السرعة المتكيف وغيرها من الميزات

تصميم سيارة لكزس NX 2022 من الداخلأنظمة الأمان في لكزس 2022 الجديدةالخيارات المتعددة في العربة

يمكنك كعميل طلب سيارة لكزس بأكثر من شكل حيث:

المحرك الأساسي للسيارة سعة 2.5 لتر 4 سلندر ينتج 203 متصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي ب8 سرعات

ويتوفر هذا المحرك لـNX 250 الأساسية بالدفع الأمامي، وتلك العربة يمكنها تحقيق تسارع يصل إلى 0-96 كم/س خلال 8.2 ثانية.

كما انه عن طلب اختيار الدفع الكلي “الاختياري” بالعربة فإن زمن التسارع يزيد لـ8.6 ثانية

بالإضافة لوجود محرك جديد 2.4 لتر ب4 سلندر تيربوو ينتج 275 حصان وهو لفئة NX 350

ويتم السماح لتلك العربة بتحقيق تسارع يصل إلى 0-96 كم/س خلال 6.8 ثانية فقط

أما بالنسبة للإصدارات الأخرى فستأتي السيارة بفئة NX 450h+ الهجينة وتلك السيارة تحمل محرك 2.5 لتر 4 سلندر بالإضافة إلى محرك كهربائي للمحور الخلفي مع حزمة بطاريات

وسوف يكون المدى الكهربائية للسيارة هو 58 كيلومتر، ومن خلاله يمكن للسيارة أن تحقق التسارع 0-96 كم/س في 6 ثوان

وبذلك يمكن إعادة شحن العربة بالقابس وذلك خلال 4 ساعات ونصف باستخدام الشاحن القياسي بقدرة 3.3 كيلوواط

وعند طلب شاحن “اختياري” وهو بقدرة 6.6 كيلوواط سوف ينخفض زمن الشحن إلى ساعتين ونصف

و سيبدأ إنتاج عربة لكزس NX 2022 وذلك خلال الشهور القادمة ومن قبل الشركة قبل نهاية العام الجاري وسيتم إعلان الأسعار حينها.