وصول تويوتا لاندكروزر 2022 بالشكل الجديد وفئة جديدة كلياً منها تعرف على أبرز التغييرات

وصول تويوتا لاندكروزر 2022 بالشكل جديد وفئة جديدة كلياً منها تعرف على أبرز التغييرات، تم تدشين الشكل الجديد من تويوتا لاندكروزر، بعد ثلاثة عشر عام من عدم التغيير، لإصدار الجيل السادس من السيارة حيث يتوفر بعدة فئات، ومنهم فئة جديدة وهي فئة GR SPORT بشبك، يختلف مع كتابة TOYOTA مع تكحيلات باللون الأسود، والتي تُعتبر فئة رياضية وسنتناول اليوم الحديث عن التغييرات الحادثة في لاندكروزر 2022 تفصيلاً، وصول تويوتا لاندكروزر 2022 بالشكل جديد وفئة جديدة كلياً منها تعرف على المواصفات الرائعة.

تويوتا لاندكروزر 2022 بالشكل الجديد

تعليق جديد مُطور بسيارات تويوتا لاندكروزر 2022 بالشكل الجديد، حيث تتميز بزاوية دخول تصل إلى 32 درجة، وزاوية خروج تصل إلى 26 درجة حيث تكون لفة السيارة أصغر، مع إبتعاداً عن الأرض حوالي درجة حيث تكون لفة السيارة أصغر، مع إبتعاداً عن الأرض حوالي 23 سنتيمتر حسب نوع الفئة، نظام دفع رباعي مستمر مع خاصية دفلوك جي بالأمام والمنتصف والخلف، ونظام تعليق متفاعل ومتغير، ونظام التوازن والتحكم إلكتروني بالحركة مع أنظمة وضعية القيادة المطورة، وأضافت كاميرا أسفل الهيكل لمراقبة التضاريس مع تطوير نظام الزحف.

أبرز تغييرات لاندكروزر بالشكل الجديد

أما عن الهيدروليك اليدوي فقد تم إلغاءه، وعن المحركات لسيارات تويوتا لاندكروزر 2022 بالشكل جديد، فقد تم إلغاء محركات الـ 8 سلندر لتصبح كافة المحركات 6 سلندر، وأعلى فئة بأقوى محرك فئة الفل كامل هي 6 سلندر 3.5 لتر 409 حصان والعزم 650 نيوتن، والتسارع من صفر إلى 100 خلال 6.7، والفئة الثانية 6 سلندر 3.3 لتر تيربو ديزل قوة 302 حصان وعزم 700 نيوتن، والقير 10 سرعات أوتوماتيك للفئتين الأولى والثانية، والمحرك الثالث 6 سلندر 4 لتر بقوة 275 حصان و قير 6 سرعات.

الشكل الجديد من لاندكروزر 2022

أصبح باب الشنطة الخلفي قطعة واحدة، وقد توفر من تويوتا لاندكروزر 2022 الشكل جديد صفان وهناك ثلاثة صفوف، كما يتوفر الجيل الجديد من تويوتا لاندكروزر، بعدة فئات للسيارة أهمها فئة GXR فل كامل ومنه نسخة 70 عام، مع جنوط 20 انش وهي الفئة الأعلى، مع داخلية باللون البيج والأسود، وما زالت ملامح لاندكروزر الكلاسيكية والمتعارف عليها متواجدة، وسقف بانوراما بالإضافة إلى الشاشات الخلفية.

حيث يتوفر بها بروجكتور وشاشة وسطية بقياس 12 إنش، على فئة الفل كامل الأعلى والفئات الأقل 8 إنش، تدعم الشاشة نظام آبل كاربلاي وأزرار التحكم، من خلال مقود تويوتا لاندكروزر 2022 بالشكل جديد الخاصة بمثبت السرعة، الرحلات وتنبيه الخروج عن المسار، مع 2 زر، أحدهم للتشغيل خلف المقود والأخرى وضعيات القيادة، مع زر الدبل الخفيف وأخر على شكل دقاق للدبل الثقيل.