سيارات اطفال جديدة شحن كهربائية 2021 مثل الحقيقية رائعه جدا kids cars

سيارات اطفال kids cars هي من اجمل واروع الهدايا التي يمكنك انتي تهديها لأبنائك في أي مناسبة لكي تسعدهم سيارة الأطفال هي من اجمل الألعاب الممتعة والتي يتمناها الأطفال فعليا في سن الطفولة لما يرونه في التلفاز أو في الشوارع فهم يرون الكبار يقودون السيارات على الطرق فهم أيضا يحبون أن يمتلك سيارة خاصة بهم يقودها ويستمتعون بـ التنقل بها داخل المنزل أو الحديقة أو أخذها في المصايف والمتنزهات سيارات الأطفال تكون سهلة الحمل والتنقل بها من أي مكان وهذا ما سنعرض لكم في مقالنا هذا عن اجمل سيارات اطفال في 2021

سيارات اطفال جديدة شحن كهربائية 2021

العاب سيارات اطفال هي من اكثر الألعاب الممتعة وهنا أفضل سيارات كهربائية للأطفال لعام 2021 إذا كنت انت تسعد أبناءك ، فهذه السيارات الخارقة البلاستيكية هي أقرب ما يكون للسيارات الحقيقية فعلا لأطفالك. في مقالنا هذا قمنا بتجميع قائمة بالسيارات الكهربائية المفضلة لأطفالنا. لقد أخذنا في الاعتبار أشياء مثل ميزات الأمان ، والحد الأقصى للوزن ، والبطارية القابلة لإعادة الشحن ، وحزام الأمان ، سواء كانت السيارة مزودة بجهاز تحكم عن بعد للوالدين أم لا وغير ذلك الكثير. بعض هذه لديها حتى المصابيح الأمامية LED! لذا ، إذا كان لديك أطفال تريد شراء سيارات لهم فنحن على يقين من أن لدينا ما تبحث عنه في هذه القائمة. استمر في القراءة لجميع أفضل السيارات الكهربائية للأطفال.

سيارة يوينجوي Uenjoy

سيارت يوينجوي للأطفال بمقعدين 12 فولت للركوب على سيارات مثل سيارات السباق الحقيقيه ، لونها أحمر أوضاع القيادة بداخلها هي المزدوجة: التحكم عن بعد والتشغيل بشكل اليدوي. يمكن للوالد مساعدة أطفاله في التحكم في هذه السيارة من خلال جهاز تحكم عن بعد 2.4 جيجا (3 سرعات تغيير) ، ويمكن للطفل تشغيل هذه السيارة بنفسه عن طريق دواسة القدم الكهربائية وعجلة القيادة.

سياره بوجاتي ديفو من Uenjoy

جهاز تحكم عن بعد للوالدين وتشغيل بشكل يدوي. مناسبه عندما يكون طفلك صغيرًا جدًا بحيث لا يستطيع تشغيل أي سياره فهذه ألسياره تسهل الركوب على السيارة بنفسه أيضا ، يمكن لطفلك تشغيل هذه السيارة بنفسه عن طريق دواسة القدم الكهربائية وعجلة القيادة لاختيار السرعات المثالية. الوظائف: مصابيح LED جهاز تحكم للتوجه للأمام / للخلف ، انعطف يمينًا / يسارًا ، فرامل قويه ؛ تحويل السرعة وصوت محرك السيارة الحقيقي.

ميزات متعددة على لوحة القيادة مع الأغاني والقصص المحددة مسبقًا ، كما يمكنك استخدام سلك AUX ومنفذ TF ومنفذ USB لتشغيل الموسيقى الخاصة بك. يجلب مفاجأة إضافية لطفلك بوق منفصل وأزرار الموسيقى على عجلة القيادة مع مكبر الصوت بصوت عالٍ وواضح. إنها هدية مثالية لعيد ميلاد أطفالك.

تم تجهيز كل من العجلات الأمامية والخلفية بنظام تعليق لضمان قيادة سلسة ومريحة ، ومثالية لكل من اللعب في الهواء الطلق. يوفر جهاز التحكم عن بعد للوالدين وحزام الأمان وتصميم الباب المزدوج القابل للقفل لضمان أقصى درجات الأمان لأطفالك.

يمكنك سحب المقبض الموجود أسفل رأس السيارة لتحريكها مثل الأمتعة عندما تنفد البطارية في الطريق. مساحة تخزين صغيرة لحفظ وجبات الأطفال أو ألعابهم.

الحجم الكلي 50.4 بوصة * 27.6 بوصة * 16.9 بوصة (الطول × العرض × الارتفاع) ؛ أقصى تحميل 60 رطل. السرعة: 2.5-5 ميل في الساعة. مناسبة للأطفال من سن 3 سنوات فما فوق.

لامبورغيني أفينتادور Lamborghini Aventador

لامبورغيني أفينتادور SVJ من Ikon Motorsports للطفل الذي يحلم أن يصبح ملياردير هي سياره جميله جدا وفخمه في مظهرها تشبه الحقيقية جدا.

يمكن للأطفال قيادة السيارة عن طريق دواسة القدم وعجلة القيادة ، ويمكن للوالدين التحكم فيها عن طريق جهاز التحكم عن بعد. بها عجلة قيادة متعددة الوظائف مع تأثيرات موسيقية تجلب المزيد من المرح للأطفال. مع MP3 ومنفذ USB وفتحة بطاقة TF والتحكم في مستوى الصوت وعرض الطاقة.

ضوء LED الساطع والأبواب القابلة للفتح تجعل الشعور بان السيارة أكثر واقعية فعلا. يوجد بها نظام التعليق لامتصاص الصدمات تجربة قيادة سلسة في حالت لعب الطفل على الطرق الوعرة.

سيارة اطفال مرسيدس 300SL رودستر Mercedes 300SL roadster

مرسيدس بنز 300SL ، سيارة كهربائية للأطفال 6 فولت مع أوضاع تحكم عن بعد يدوي / أبوي ، أضواء ، موسيقى ، MP3 ، لوحه للتحكم في مستوى الصوت ، سياره ذات لون أحمر.

يمكنك التحكم في هذه ألسياره من خلال ريموت كنترول عن بعد يمكن لطفلك تشغيل هذه السيارة بنفسه بواسطة دواسة القدم الكهربائية وعجلة القيادة. عندما تكون هذه السيارة مشحونة بالكامل ، يمكن لطفلك أن يلعبها باستمرار لمدة 60 دقيقة مما يضمن أن طفلك سيستمتع بها لوقت طويل.

يوفر المقعد المريح المزود بحزام أمان مساحة كبيرة لطفلك ليجلس (حزام الأمان المرفق يستخدم كمواد فقط لزيادة وعي الأطفال بسلامة الأطفال ، ولكن يرجى الانتباه لطفلك عندما يلعب).

السيارة مجهزة بمدخل MP3 ، مرايا جانبية متحركة ، المصابيح الأمامية والبوق LED تعمل أيضًا. الحجم: 25 “X40” X21 “(L XW XH) ، الوزن: حوالي 22 رطلاً ، سعة الحمل: حوالي 44 رطلاً ، السرعة: 1.86 ميغا بكسل في الساعة.

جيب رانجلر Jeep Wrangler

هي من اجمل العاب سيارات اطفال سيارة كهربائية تعمل بالبطارية 12 فولت مع جهاز تحكم عن بعد 2.4 جيجا ، 3 سرعات ، مصابيح LED ، بوق ، MP3 ، موسيقى ، أبواب مغناطيسية مزدوجة ، حزام أمان ،من ضمن سيارات ركوب للأطفال الرائعة جدا (اللون أسود).

يمكن للأطفال قيادة هذه السياره بأنفسهم بواسطة دواسة القدم وعجلة القيادة بكل سهوله.وضع التحكم بهذه السياره يتم عن بعد ويمكن للوالدين التحكم في السيارة من خلال جهاز التحكم عن بعد 2.4 جيجا (3 سرعات قابلة للتغيير) ، والتي يمكن أن تستمتع بفرحة اللعب مع طفلك.

بها ميزات جذابة متنوعة: تم تصميم هذه السيارة الكهربائية للأطفال بمدخل AUX ومنفذ USB وفتحة بطاقة TF ، مما يسمح لك بتوصيل الأجهزة المحمولة. وسيساعد وضع الموسيقى والتعليم المدمج الأطفال على التعلم أثناء القيادة ، وتحسين محو الأمية من خلال الموسيقي وتنشيط مهارات السمع.

ضمان الأمان: تم تجهيز سيارات الأطفال هذا بوظيفة بدء بطيء لتجنب خطر التسارع المفاجئ. إلى جانب ذلك ، 4 عجلات مقاومة للاهتراء مصنوعة من مادة PP فائقة الجودة بدون تسرب أو انفجار الإطارات. توفر نظام التعليق والمقعد المزود بحزام أمان متعدد النقاط لتجربة قيادة أكثر أمانًا.

تجربة قيادة حقيقية: تتميز هذه الركوب على الشاحنة بباب مزدوج مع قفل مغناطيسي ومركز وسائط متعددة ومبدل للأمام والخلف وأزرار بوق وأضواء LED ساطعة وما إلى ذلك. يمكن للأطفال تبديل الأوضاع وضبط مستوى الصوت بالضغط على الزر الموجود على لوحة القيادة. ستمنح هذه التصميمات أطفالك تجربة قيادة حقيقية.

بفضل احتوائها علي محركين قويين ، يمكن أن تصل سرعة هذه السيارة إلى 3-6 كم / ساعة لتوفير شعور مثير للأطفال. بمظهر رائع وأنيق ، هذه السيارة للأطفال هي هدية مثالية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3-7 سنوات. يمكن لطفلك قيادة السيارة للتسابق مع الأصدقاء ، وإطلاق طاقته الشابة بالكامل.