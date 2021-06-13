تويوتا تندرا 2022 الجديدة وتسريبات بموعد نزولها ومواصفاتها تعرف عليها الآن

تويوتا ، بعدما استعرضنا عليكم عربة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة وعربة لكزس بتصميمها الجديد وعربة تويوتا بتصميمها الرياضي فنستعرض عليكم في تلك المقالة عربة تويوتا تندرا الجديدة موديل 2022 حيث لم يتم الكشف بعد عن تفاصيل مشبعة للعملاء ولكن سنطلعك في تلك المقالة عزيزي القارئ عن كل ما تريد معرفته عن العربة الجديدة.

تستعد شركة تندرا لكي تكشف عن عربة تندرا 2022 البيك اب وتلك العربة جديدة كلياً، وعربة تندرا 2022 الجديدة لا تتوفر في أسواق المملكة العربية السعودية الآن.

وعلى الرغم من ذلك فهي تمتلك شعبية بشكل كبير وواسع في أسواق أخرى في العالم

والآن تظهر عربة تويوتا تندرا الجديدة في تصميم -لا يزال- تخيلي جديد. وذلك التصميم يستند إلى أحدث اللقطات التجسسية التي التقطت والصور التشويقية التي كشفت عنها الشركة

من الأشياء المتوقعة في العربة الجديدة أن يحصل فيها الجيل الجديد على قاعدة عجلات TNGA-F الجديدة. والتي تُستخدم في الجيل الجديد من كل عربات لاندكروزر

كما انه سوف تجعل السيارة تحصل على قوة أكبر مع عزم دوران أعلى من المحرك الذي يستخدموه حاليا مع العلم ان المحرك الذي يستخدم بثمان أسطوانات على شكل حرف v سعة 5.7 ليترات. وتبلغ قوته 381 حصان وعزم الدوران 544 نيوتن.متر

بالإضافة إلى انه من الممكن توقع قوة العربة المعدلة وذلك بمجرد النظر إلى تويوتا لاندكروزر الجديدة حيث انطلقت العربة بمحرك بسعة ست أسطوانات سعة 3.5 لتر ويولد قوة 409 حصان وعزم دوران 650 نيوتن/متر، بخلاف كونه محرك أصغر فيقلل وزن السيارة، فإنه أيضا يوفر صرف وقود بطريقة أفضل



عن تويوتا تندرا 2022تسريبات عن مواصفات العربة

وفي ختام تلك المقالة ، من المحتمل أن تتوفر نسخ هجينة ومعدلة من العربة أو هجينة بالقابس من نسخة البيك أب الجديدة. وستكشف شركة تويوتا عن كل تفاصيل أنتاجها الجديد في شهر سبتمبر المقبل عند تدشين العربة وإطلاقها بشكل رسمي. وقيل أنه من الأشياء المخططة ان تبدأ الإنتاج في نوفمبر. مع مراعاة تصل إلى وكلاء البيع في الأسواق المعروضة بها قبل نهاية عام 2021 الجاري.

وفي النهاية أعزائي القراء نرجو ان تكون مقالة تويوتا تندرا الجديدة قد نالت إعجابكم.