بالفيديو بورش تستعرض إمكانيات تايكان كروس توريزمو في السعودية

عبد الرحمن الحاج الأحد,13 حزيران (يونيو) 2021 - 11:25
كشفت بورش عن سيارة تايكان كروس توريزمو الجديدة في المملكة العربية السعودية، وتأتي السيارة بقدرات أكبر على الطُرق الوعرة من السيدان الكهربائية، وقامت الشركة بإثبات قدراتها في فيديو جديد يُظهر اختبار السيارة في الصحراء والثلوج.
بورش تختبر سيارة تايكان كروس توريزمو في السعودية
وتم اختبار السيارة في مسار صحراوي في السعودية، والآخر هو مسار ثلجي في فنلندا، وتحصل السيارة على طلاء باللونين الأزرق والأحمر، وفي حين أن المسارين قد يختلفان عن بعضهما من حيث درجة الحرارة، إلا أنهما لهما تخطيطات متطابقة، وعلى كلا المسارين، تُظهر تايكان كروس توريزمو براعتها من خلال الانزلاق برشاقة عبر الطرق الوعرة، ووفقا لتقارير صحفية فإن فيديو سيارة بورش الجديدة تم تصويره كاملا باستخدام درون.
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