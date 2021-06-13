مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022 GR أفخم سيارة رياضية وسعرها في السعودية

تويوتا لاندكروزر 2022 ، أزاحت الستار شركة تويوتا عن سلسلة لاندكروزر 2022 300 الجديدة وتزعم أن لديها هدفان لتطوير السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة. حيث تهدف الشركة علي التطوير أما بالنسبة للهدف الثاني فهو قيادة تتحمل الطرق الوعرة، في الوقت الحالي. لا توجد خطط لتقديم سيارة لاندكروزر 2022 الجديدة في الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. على الرغم من أننا سوف نحصل في النهاية على نسخة مماثلة من سيارة لكزس LX. اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022 GR من خلال موقعكم المفضل ( ثقفني ) فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

مواصفات محرك لاندكروزر 2022 GR

سيتم إطلاق Land Cruiser 2022 بمحركين V6 مزدوج التوربو ، الأول هو محرك بنزين V6 سعة 3.5 لتر ينتج 305 كيلووات بقوة 415 حصان وعزم دوران 650 نيوتن متر 479 رطل قدم. والثاني هو محرك ديزل V6 سعة 3.3 لتر يولد 227 كيلو واط بقوة 309 حصان وعزم دوران 700 نيوتن متر 516 رطل قدم. على الرغم من أن تصنيفات الاقتصاد في استهلاك الوقود لم يتم إصدارها بعد ، إلا أن تويوتا تقول إنها تريد تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10٪ سنويًا مقارنة بالطراز السابق. سوف تتمتع السيارة بناقل الحركة الأوتوماتيكي بـ10 سرعات والذي يعتني بمهام تبديل التروس كل محرك علي حده في سيارة لاندكروزر.

سيارة Land cruiser 2022 من الداخل

اعتمدت تويوتا لاندكروزر 2022 على سهولة وراحة في الأستخدام. حيث أيضا تحتوي المقصورة الداخلية علي شاشة معلومات وترفيه كبيرة. ولكن لا تزال الأزرار كثيرة. فقد تم اتخاذ قرار وفقًا لشركة Toyota لإبقاء الأشياء بديهية ويمكن الوصول إليها في مواقف القيادة على كل أنواع الطرق. تسمح الأزرار كبيرة الحجم للمستخدمين بالوصول إلى قوائم النظام بسهولة. حيث تحتوي علي أوضاع القيادة العديدة في السيارة. يعد التبديل إلى أوضاع 4 High و 4 Low .

وسائل الأمن والسلامة في تويوتا لاندكروزر 2022

إلى جانب كل مواصفات وتكنولوجيا القيادة علي الطرق الوعرة. هناك أيضًا الكثير من تقنيات الأمان. قامت شركة صناعة السيارات بتضمين حزمة Active Safety ، والتي تمت إضافة مميزات رئيسية.وأيضا من هذه المميزات أن توضح المركبات القادمة بالإضافة إلى عبور المشاة وراكبي الدراجات النارية القادمين على من الجانب الأيمن والأيسر. عند التقاطعات بينما ستساعدك الميزة الأخري على الابتعاد عن الاصطدام. إذا قمت بأي من المراوغات علي الطريق.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم بعض مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 GR والتي سوف يكون سعرها في المملكة العربية السعودية يتراوح بين 321.000 ريال سعودي وبين 322.000 ريال سعودي. نتمنى أن نكون أفدناكم بهذه المقالة. ونحن دائما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.