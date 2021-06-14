نيسان باثفايندر 2022 من اجمل واقوي السيارات الحديثة لاحتوائها علي العديد من المميزات الجديدة

سياره نيسان باثفايندر 2022 الحديثة للعام القادم هي من اجمل واقوي السيارات والتي تم تنفيذها وتطويرها من سيارة باثفايندر الأصلية حيث تمثل هذه السيارة الحديثة الجيل الخامس والجديد من الطراز السابق لكي تعود بقوة افضل من السابق. تمت تصميم باثفايندر 2022 الجديدة كليا من جميع المتطلبات المتطورة التي نحتاج إليها حيث تم تصميمها واجهه أمامية قوية ذات ثبات عريض علي الأرض مع بروز أقل مما سبق مما يعطي السيارة جمال وحضور أكثر من أي طراز سابق لها في الموديلات القديمة عملت الشركة على تصميم نسيان الحالية على لغة التصميم الحديثة لكي تنساب احدث أصدراتها في السوق العالمية للسيارات الحديثة بما فيها شبكة V-Motion ، والشبكة ثلاثية الفتحات، إحياء للباثفايندر الأساسية للشركة، والمصابيح الأمامية على هيئة حرف أل C، وخط السقف العائم.

نيسان باثفايندر 2022

تحتوي سيارة باثفندر 2022 على العديد من المميزات الخرافية حيث تحتوي على مصابيح أمامية من النوع LED ومصابيح النهار العلوية الرفيعة بشكل خرافي. أيضا ياتي من خلف السيارة مصابيح من النوع LED رياضية بحجم اقل من التصميم السابق وباب خلفي مستوحى من أول سيارة باثفايندر للشركة، يتضمن اسم “باثفايندر” الساتان المصنوع من الكروم.

توفر شركة نيسان العديد من الألوان الخارجية المختلفة إلى ما يصل 14 لون مختلف كما طرحت ألوان جديده كليا عددها 5 ألوان وهذه أول مره بالنسبه باثفايندر. ومن أمثلة هذه الألوان هو اللون القرمزي ذي الدرجتين مع السوبر بلاك ميتاليك وكذلك هناك اللون الأحمر الساطع وهو اللون الأصلي للسيارة Pathfinder القديمة. وهنا تأتي اللمسة الأخيرة والحديثة من قبل الشركة وهي طرحها باللون الأخضر الداكن مع بعض اللمسات من اللؤلؤ Obsidian Green Pearl.

تحتوي باثفايندر 2022 على محرك قوي جدا وهو نفس محرك V6 سعة 3.5 لتر بالحقن المباشر مثل سياراتها السابقة، وتنتج 284 حصانًا وعزم دوران يبلغ 351 نيوتن متر. وهنا يستمر محرك الطراز السابق في العمل مع ناقل حركة اوتوماتيكي حديث يحتوي علي 9 سرعات ليعوض ناقل الحركة القديم والبطيء.

نيسان باثفايندر 2022 من الداخل

بشكل قياسي، جرى تجهيز باثفايندر الجديدة بلوحة عدادات رقمية قياس 10 بوصات وشاشة تعمل باللمس قياس 8 بوصات. تم تحديث السيارة من الداخل تحتوي على مقصورة داخلية بلوحة عدادات رقمية متوفرة مقاس 12.3 بوصة وهو الشكل الجديد أيضا تحتوي على شاشة عرض رائعة مقاس 10.8 بوصة موضوعه على الزجاج الأمامي مباشرة. مع دمج شاشة عرض قوية تعمل باللمس بمقاس 9 بوصات.

بها مقاعد مصممة من القماش المنسوج مثل الجلد أو الانيلين المبطن من الداخل وهو من الأنواع الفاخرة جدا مع الألوان الجديدة وهناك العديد من المميزات الداخلية والتي تحتوي على لمسات برونزية معدنية مع أضواء داخليه قوي تحيط بالعربية بالكامل لمنهج أجواء مختلفه كليا عن ما سبق لها بها مساحة كبيرة تكفي ثمانية ركاب في وقت واحد مع الإضافة الجديدة كليا في باثفايندر 2022 وهي مقاعد الصف الثاني والذي يتم أضافته للمرة الأولى في السيارة وكذلك الصف الثالث من المقاعد التي يمكن طيها داخل السيارة بنسبة 60/40. ومع وجود ثالث صفوف للمقاعد داخلها يوجد هناك مساحة تكفي مبرد 20 لترا أو أكثر من أربعة حقائب كبيرة الحجم.