كيا سيراتو 2021 تصل إلى المملكة العربية السعودية أخيرا و تفاصيل العربة

كيا ، بعدما تحدثنا في مقالتنا الأخيرة عن عربة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة وعربة لكزس وعربة لاندكروزر بتعديلاتها العسكرية ففي تلك المقالة نتحدث عن عربة كيا سيراتو حيث وصلت السيارة موديل 2021 إلى المملكة وذلك مؤخرا عبر الوكيل الحصري وهو كيا الجبر، كما حصلت السيارة على الكثير من المميزات التقنية المتطورة والمساحة الداخلية الواسعة ومظهر يثير للاهتمام، وفي تلك المقالة نقدم لكم تفاصيل العربة. عربة كيا سيراتو وتصميمها عربة كيا سيراتو وتصميمها تتميز عربة كيا سيراتو بتصميمها الأنيق ونستعرض مميزات العربة كالتالي :- تتميز بخط سقف على شكل قوس موجود بشكل هادئ

مع خلفية تتميز بشكل منظم

بالإضافة إلى شبكة تهوية أيقونية لعربة كيا وهي على شكل أنف نمر

أضافت شركة كيا تحسينات بصرية للعربة خارجها وداخلها

كما ان غطاء المحرك طويل والسقف منحدر مثل فاست باك وذلك يمنحها مظهراً ديناميكياً

أما في خلفية العربة فهناك مصابيح LED وهي متصلة ببعضها بشريط LED يشبه “سبورتاج” كيا سيراتو ومواصفاتها الداخلية كيا سيراتو ومواصفاتها الداخلية حازت العربة والتصميم الداخلي على تصميم عصري مضاف إليه العديد من التقنيات وعوامل الرفاهية كالتالي :- في الداخل نرى تخييط ملون متباين الشكل.

بالإضافة إلى مقاعد جلدية متوفرة مع نظام يتحكم بالجو بمناطق مزدوج.

كذلك ولا ننسى المساحة الرحبة للمقاعد الخلفية كما في صندوق الأمتعة. وسائل الترفية في عربة كيا سيراتو وسائل الترفية في عربة كيا سيراتو أما بالنسبة لوسائل الترفيه في العربة فيوجد :- تقنيات حديثة حيث هناك شاشة نظام معلوماتي ترفيهي تعمل باللمس بحجم 8 إنش

كذلك الشاشة تدعم “آبل كار بلاي” و”أندرويد أوتو”

وذلك بالإضافة إلى دعم نظام المكيف الأوتوماتيكي وهو مزدوج المناطق أي أن ذلك النظام يسمح بالحصول على درجتين حرارة مختلفتين للسائق والراكب الأمامي

أنظمة الأمان والراحة في كيا سيراتو أنظمة الأمان والراحة في كيا سيراتو عربة كيا سيراتو تتميز بحصولها على هيكل مثالي وذلك يظهر في :- التطبيق الإستراتيجي للفولاذ بها الذي يستخدم بحيث يطابق مواصفات أحدث معايير السلامة.

وتتميز العربة بوجود ستة أكياس هوائية للصدمات.

وبها نظام للتحكم في الثبات الإلكتروني بمعنى أنك سوف تكون مستعدًا في حال حدوث الأسوأ.

بالإضافة إلى نظام الكبح الذي يمنع الانزلاق (ABS)

مع نظام مساعدة الانطلاق على المنحدرات الذي يسمى (HAC)

به نظام للتحذير من الاصطدام في المناطق الغير مرئية (BCW)

به نظام للتحذير من الاصطدام الخلفي (RCCW)

نظام للتحذير من المسافات عند الركن (PDW-F) المحركات في عربة سيراتو المحركات في عربة سيراتو تأتي عربة كيا سيراتو 2021 بخيارين من المحركات وهم : محرك 1.6 لتر ، 4 سلندر بقوة 126 حصان وعزم الدوران 154 نيوتن/متر، بصرفية وقود 6.9 لتر/100 كم وتسارع 0-100 كم/س وذلك في 12 ثانية وبسرعة قصوى 190 كم/س جير أوتوماتيكي ب6 سرعات في الدفع الأمامي.

محرك 2 لتر ، 4 سلندر بقوة 150 حصان وعزم الدوران 192 نيوتن/متر، بصرفية وقود 7.7 لتر/100 كم وتسارع 0-100 كم/س وذلك في 10.5 ثوان وبسرعة قصوى 210 كم/س جير أوتوماتيكي ب6 سرعات في الدفع الأمامي. أسعار العربة عربة سيراتو موديل S128 L بسعر 68,998 ريال سعودي

وعربة سيراتو موديل D235 LX بسعر 75,553 ريال سعودي

بالنسبة لعربة سيراتو موديل D249 LX بسعر 78,428 ريال سعودي

عربة سيراتو موديل H251 SX بسعر 97,058 ريال سعودي

عربة سيراتو موديل C033 LX بسعر 76,588 ريال سعودي

وننتقل إلى عربة سيراتو موديل F045 EX بسعر 89,238 ريال سعودي

عربة سيراتو موديل G519 EX بسعر 92,918 ريال سعودي أسعار العربة وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة عربة كيا سيراتو 2021 قد نالت إعجابكم. الوسوم

كيا ، بعدما تحدثنا في مقالتنا الأخيرة عن عربة تويوتا لاندكروزر 2022 الجديدة وعربة لكزس وعربة لاندكروزر بتعديلاتها العسكرية ففي تلك المقالة نتحدث عن عربة كيا سيراتو حيث وصلت السيارة موديل 2021 إلى المملكة وذلك مؤخرا عبر الوكيل الحصري وهو كيا الجبر، كما حصلت السيارة على الكثير من المميزات التقنية المتطورة والمساحة الداخلية الواسعة ومظهر يثير للاهتمام، وفي تلك المقالة نقدم لكم تفاصيل العربة. عربة كيا سيراتو وتصميمها عربة كيا سيراتو وتصميمها تتميز عربة كيا سيراتو بتصميمها الأنيق ونستعرض مميزات العربة كالتالي :- تتميز بخط سقف على شكل قوس موجود بشكل هادئ

مع خلفية تتميز بشكل منظم

بالإضافة إلى شبكة تهوية أيقونية لعربة كيا وهي على شكل أنف نمر

أضافت شركة كيا تحسينات بصرية للعربة خارجها وداخلها

كما ان غطاء المحرك طويل والسقف منحدر مثل فاست باك وذلك يمنحها مظهراً ديناميكياً

أما في خلفية العربة فهناك مصابيح LED وهي متصلة ببعضها بشريط LED يشبه “سبورتاج” كيا سيراتو ومواصفاتها الداخلية كيا سيراتو ومواصفاتها الداخلية حازت العربة والتصميم الداخلي على تصميم عصري مضاف إليه العديد من التقنيات وعوامل الرفاهية كالتالي :- في الداخل نرى تخييط ملون متباين الشكل.

بالإضافة إلى مقاعد جلدية متوفرة مع نظام يتحكم بالجو بمناطق مزدوج.

كذلك ولا ننسى المساحة الرحبة للمقاعد الخلفية كما في صندوق الأمتعة. وسائل الترفية في عربة كيا سيراتو وسائل الترفية في عربة كيا سيراتو أما بالنسبة لوسائل الترفيه في العربة فيوجد :- تقنيات حديثة حيث هناك شاشة نظام معلوماتي ترفيهي تعمل باللمس بحجم 8 إنش

كذلك الشاشة تدعم “آبل كار بلاي” و”أندرويد أوتو”

وذلك بالإضافة إلى دعم نظام المكيف الأوتوماتيكي وهو مزدوج المناطق أي أن ذلك النظام يسمح بالحصول على درجتين حرارة مختلفتين للسائق والراكب الأمامي

أنظمة الأمان والراحة في كيا سيراتو أنظمة الأمان والراحة في كيا سيراتو عربة كيا سيراتو تتميز بحصولها على هيكل مثالي وذلك يظهر في :- التطبيق الإستراتيجي للفولاذ بها الذي يستخدم بحيث يطابق مواصفات أحدث معايير السلامة.

وتتميز العربة بوجود ستة أكياس هوائية للصدمات.

وبها نظام للتحكم في الثبات الإلكتروني بمعنى أنك سوف تكون مستعدًا في حال حدوث الأسوأ.

بالإضافة إلى نظام الكبح الذي يمنع الانزلاق (ABS)

مع نظام مساعدة الانطلاق على المنحدرات الذي يسمى (HAC)

به نظام للتحذير من الاصطدام في المناطق الغير مرئية (BCW)

به نظام للتحذير من الاصطدام الخلفي (RCCW)

نظام للتحذير من المسافات عند الركن (PDW-F) المحركات في عربة سيراتو المحركات في عربة سيراتو تأتي عربة كيا سيراتو 2021 بخيارين من المحركات وهم : محرك 1.6 لتر ، 4 سلندر بقوة 126 حصان وعزم الدوران 154 نيوتن/متر، بصرفية وقود 6.9 لتر/100 كم وتسارع 0-100 كم/س وذلك في 12 ثانية وبسرعة قصوى 190 كم/س جير أوتوماتيكي ب6 سرعات في الدفع الأمامي.

محرك 2 لتر ، 4 سلندر بقوة 150 حصان وعزم الدوران 192 نيوتن/متر، بصرفية وقود 7.7 لتر/100 كم وتسارع 0-100 كم/س وذلك في 10.5 ثوان وبسرعة قصوى 210 كم/س جير أوتوماتيكي ب6 سرعات في الدفع الأمامي. أسعار العربة عربة سيراتو موديل S128 L بسعر 68,998 ريال سعودي

وعربة سيراتو موديل D235 LX بسعر 75,553 ريال سعودي

بالنسبة لعربة سيراتو موديل D249 LX بسعر 78,428 ريال سعودي

عربة سيراتو موديل H251 SX بسعر 97,058 ريال سعودي

عربة سيراتو موديل C033 LX بسعر 76,588 ريال سعودي

وننتقل إلى عربة سيراتو موديل F045 EX بسعر 89,238 ريال سعودي

عربة سيراتو موديل G519 EX بسعر 92,918 ريال سعودي أسعار العربة وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة عربة كيا سيراتو 2021 قد نالت إعجابكم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيا سيراتو 2021 تصل إلى المملكة العربية السعودية أخيرا و تفاصيل العربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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