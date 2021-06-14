سيارات تويوتا وهيونداي مستعمل نظيف بأسعار رخيصة للغاية بحراج السيارات، نوفر لكم اليوم مجموعة من السيارات متواجدة بحراج جدة للسيارات المستعملة وبأسعار في متناول الجميع تبدأ من 4500 ريال سعودي فقط، من ضمنها هيونداي سنتافي، أكسنت والنترا لراغبي شراء فئات هيونداي، وسيارات تويوتا كورولا، لاند كروزر لعشاق تويوتا بالاضافة إلى شيفروليه كابرس، ويجمع بين كافة السيارات المتوفرة في تقريرنا اليوم أنها جميعاً بحالة ممتازة، وللبيع مباشرة من قبل صاحب المركبة بحراج جدة.

سيارات تويوتا وهيونداي مستعمل رخيص

كما عودناكم في تقريرنا الأسبوعي حول أرخص السيارات وأحدث العروض بحراج السيارات، وجدنا سيارة هيونداي سنتافي فل كامل سوداء اللون موديل 2009، القير أوتوماتيك والسعر المطلوب 25 ألف ريال، كما وجدنا سيارة تويوتا كورولا بلون فضي موديل 2013، الممشى وصل إلى 261 ألف كيلو متر أو يزيد قليلاً والقير أوتوماتيك، السيارة مفحوصة ومجددة وسعرها بالحراج 21 ألف ريال، ووجدنا أيضاً هيونداي أكسنت موديل 2008 لونها أبيض بقير أوتو وحالة ممتازة، السيارة استعمل نظيف وخفيف للغاية وممشاها فقط 137 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 15 ألف ريال.

أرخص سيارات مستعملة بجدة

تتوفر سيارة تويوتا كارسيدا موديل 1987 بقير عادي وسعر 4500 ريال وهي أرخص السيارات المتوفرة في تقريرنا اليوم، وجدنا كذلك سيارة هايلوكس موديل 1998 بيضاء اللون بسعر 12500 ريال، كما تتوفر بحراج السيارات المستعملة بمدينة جدة سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 بلون فضي وممشى 400 ألف كيلو متر، القير أوتوماتيك والسعر المطلوب 17 ألف ريال فقط، وبالنسبة لراغبي شراء سيارة شيفروليه وجدنا كابرس موديل 2015 فضية اللون، وقد وصل ممشى السيارة إلى 393 ألف كيلو متر وتتوفر لأعلى سوم.

سيارات مستعمل نظيف بأرخص الأسعار

ومن ضمن أبرز السيارات المعروضة للبيع بالحراج وجدنا سيارة تويوتا لاندكروزر موديل 2014 بسعر 40 ألف ريال قابل للتفاوض، الحالة جيدة جداً والقير أوتوماتيك والممشى قد يتجاوز 261 ألف كيلو متر،ونعود إلى سيارات هيونداي مرة أخرى وهذه المرة مع سنتافي موديل 2008 بقير عادي ولون سيلفر وتتوفر لأعلى سوم، وفي أخر عروض السيارات المستعملة وجدنا هيونداي النترا موديل 2014 فل كامل مع بصمة، القير أوتوماتيك والممشى لم يتجاوز 222 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 22 ألف ريال فقط.