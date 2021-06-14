بالصور السعودية تدشن نموذج حافلات النقل العام في العاصمة المقدسة

دشن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة عبر منظومة خدمية متكاملة، خلال معرض مشروعات المنطقة الرقمي.

أمير مكة يدشن نموذج حافلات النقل العام

وتتوزع شبكة الحافلات في المرحلة الأولى بمدينة مكة المكرمة على مستويين مختلفين، حيث تتكون المرحلة الأولى من شبكة الحافلات من 12 خطاً وبعدد 83 محطة توقف، وتُستخدم فيها حافلات محلية متوسطة الحجم، بينما الخمسة خطوط الأخرى دوت الخليج خطوط سريعة ذات مسارات مخصصة، بطول 172 كم وبعدد 342 محطة توقف، وتُستخدم فيها حافلات مفصلية ذات سعة أكبر وبتردد أكثر.

400 حافلة نقل لمشروع العاصمة المقدسة

ويتكون المشروع من عقد التوريد والتشغيل واشتمل على توريد وتركيب أكثر من 400 حافلة منها 240 حافلة عادية بطول 12 م بقدرة استيعابية 85 شخصا، و160 حافلة مفصلية بطول 18م بقدرة استيعابية 125 شخص، وإنشاء محطة لمبيت الحافلات وتشتمل على: مبنى التحكم، مبنى إدارة السائقين، محطة بنزين، ورشة الصيانة الخفيفة، غسيل وصيانة الحافلات، ورشة الصيانة الثقيلة، مواقف الحافلات، مرافق سكن السائقين.

حافلات النقل بأنظمة إطفاء حريق وحماية للبيئة

وتحتوي الحافلات على أنظمة إطفاء حريق وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية Euro-4 وأنظمة حماية، كذلك نظام الهيدروليك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر أماكن لعربات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وتتوفر أيضا خدمة الإنترنت في كل حافلة ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة.