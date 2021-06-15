تويوتا لاندكروزر 2022 Gr Sport بمحرك V6 مزدوج التوربو في السعودية

تويوتا لاندكروزر 2022 ، تزيح شركة تويوتا الستار عن سلسلة لاندكروزر 300 الجديدة كليا، كما أعلنت الشركة أنها سوف تقوم بعمل تطويرات كثيرة ومميزة للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات، مع حرص الشركة على الحفاظ على هيكل السيارة القائم من سنوات، لأنها تري أن هيكل السيارة هو الأساس الذي يحمي جوهر سيارة لاندكروزر ، يترقب الكثير من الأشخاص موعد نزول لاندكروزر 2022 سيارة الدفع الرباعي الأفضل على الإطلاق في الطرق الواعرة والثبات على الطريق دون إرهاق للسائق، حيث أعلنت الشركة بأنها سوف تقوم بطرح السيارة في جميع أنحاء العالم بدءا من صيف هذا العام، تعدك سيارة لاندكروزر 2022 GR بأنها سوف تأخذك إلى كل مكان بأمان تام وراحة تامة نظرا لتقنيات الأمان والسلامة الموجودة في السيارة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على مواصفات سيارة لاندكروزر ٢٠٢٢ Gr Sport الجديدة كليا بمحرك V6، وسعر السيارة في السعودية .

يبلغ طول السيارة 4.990 مم .

يبلغ عرض السيارة 1.980 مم .

قاعدة عجلات السيارة تبلغ 2850 مم .

تبلغ زاوية الاقتراب 32 درجة، وزاوية مغادرة تبلغ 24 درجة .

تأتي سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بخيارين من المحركات V6 ثنائية التوربو : الأول هو محرك V6 بسعة 3.5 لتر، يعمل المحرك بالغاز وينتج 305 كيلو واط، يبلغ عزم دوران المحرك 650 نيوتن متر . الثاني هو محرك بسعة 3.3 لتر،يعما المحرك بالديزل وينتج 227 كيلو واط، يبلغ عزم دوران المحرك 700 نيوتن متر .

بخيارين من المحركات V6 ثنائية التوربو : تعمل شركة تويوتا على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تبلغ 10% سنويا مقارنة بالنموذج السابق من السيارة .

تأتي لاندكروزر 2022 بتصميم جديد كليا يحتوي على عناصر إضاءة من نوع ليد تمتد من الشبكة وشرائحها الكثيفة .

بتصميم جديد كليا يحتوي على عناصر إضاءة من نوع ليد تمتد من الشبكة وشرائحها الكثيفة . صممت تويوتا المصدات لتبقي بعيدة عن الطريق وذلك إثناء القيادة .

تأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 10 سرعات، ليتولى مهام التبديل للمحركين .

اعتمدت الشركة منصة ga-f الجديدة لسيارة لاندكروزر 2022 سبورت ، والتي تستند إلى بنية تويوتا الحديثة tnga .

مواصفات تويوتا لاندكروزر 2022لاندكروزر 2022 من الداخل

تم تصميم مقصورة سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بناءا على فكرة السهولة في الاستخدام، حيث يوجد بها شاشة معلومات وترفيه مركزية كبيرة جدا، مع وجود الكثير من الأزرار بداخلها، وقد اتخذت شركة تويوتا هذا القرار لإبقاء الأشياء بديهية في لاند كروزر ، لكي تسهل على السائق الوصول إليها إثناء القيادة في الطرق الواعرة، لأن هذه الأزرار الكبيرة الحجم تتيح لمستخدمين جيب لاندكروزر 2022 الوصول إلى قوائم النظام بسهوله، حيث يوجد في السيارة أوضاع قيادة عديدة، يعد التبديل لأوضاع High 4 و Low 4 دليل أخر على أن القيادة على الطرق الواعرة كان هو المحور الرئيسي للتصميم .

وسائل الأمان والسلامة في لاندكروزر 2022 الشكل الجديد

بالرغم من وجود الكثير من تقنيات الطرق الواعرة في تويوتا لاندكروزر 2022 ، يوجد أيضا في السيارة الكثير من تقنيات الأمان والسلامة، حيث قامت شركة تويوتا بتضمين حزمة السلامة النشطة في لاندكروزر 2022 الشكل الجديد كلياً ، عن طريق إضافة ميزتين أساسيتان للسلامة والأمان :

الميزة الأولي : اكتشاف المركبات القادمة، واكتشاف المشاة وراكبي الدراجات القادمين من جانبين السيارة عند التقاطعات .

الميزة الثانية : تعمل الميزة الثانية في Land Cruiser 2022 على توجيهك بعيدا عن الاصطدام في حالة اتخاذك إجراء مراوغا على الطريق .

سعر سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 عالميا هو 85.550 دولار أمريكي .

عالميا هو 85.550 دولار أمريكي . لاندكروزر 2022 سعر في السعودية هو 320.755 ريال سعودي .

سعر لاندكروزر 2022

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بمحرك V6 مزدوج التوربو، وسعر الشكل الجديد لاندكروزر 2022 في المملكة العربية السعودية .