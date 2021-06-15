سعر لاندكروزر 2022 الكويت وكافة الدول مواصفات السيارة من الداخل والخارج

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سعر لاندكروزر 2022 الكويت من المعلومات التي قد تم الإعلان عنها لاحقًا من خلال شركة تويوتا العالمية لإنتاج السيارات ، حيث قد تم الإعلان عن مواصفات الشكل الجديد من موديل 2022 لسيارة تويوتا لاندكروزر مع توضيح سعر السيارة أيضًا في جميع البلدان على مستوى العالم، ولاحقًا سوف يتم التطرق بالتفصيل إلى أهم المعلومات حول هذه السيارة مع توضيح سعر لاندكروزر 2022 الكويت ومنطقة الخليج العربي أيضًا.مواصفات سيارة لاندكروزر 2022
من أهم المواصفات الحديثة التي يتمتع بها الموديل الجديد من سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة 2022م، ما يليك
- تحتوي السيارة على ناقل حركة يتضمن 10 حركات مختلفة وهو من نوع V6.
- شكل الهيكل الخارجي طرأ عليه المزيد من التعديلات والتحسينات، وهي عمل بقوة الدفع الرباعي.
- يتوفر بها نظام حماية وأمان متكامل للسائق والراكبين.
- نظام الفرامل متطور واحترافي وقادر على توفير درجة الحماية المطلوبة.
- بها نظام خاص يُساعد على عبور الطرق الوعرة دون أي أضرار.
- محرك البنزين والديزل ثنائي التيربو.
- مزودة بنظام يُساعد على تقليل استهلاك الوقود، وتقليل معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون وذلك بنسبة تنخفض بمعدل 10 % عن موديل لاندكروزر 2021م.
- مصابيح أمامية بنظام الإضاءة الصباحية.
- جنوط عجلات 20 بوصة.
- الزر الخاص بتشغيل مفتاح السيارة يعمل ببصمة الإصبع.
- تتسع لعدد كبير من الأشخاص من 5 إلى 7 أفراد.
- المحرك 409 حصان ، إلى جانب عزم دوران يبلغ 650 نيوتن.متر.
30000 دينار كويتي؛ حيث إن سعر لاندكروزر 2022 هو سعر موحد في كافة البلدان كما قد تم الإعلان عنها ولكن وفقًا للعملة المستخدمة في كل دولة، وفيما يخص دولة الكويت فإن السعر المتوقع لسيارة land cruiser 2022 الجديد والاحترافي الأكثر تميزًا يبلغ 30 ألف دينار كويتي.
اسعار لاندكروزر 2022 المتوقعة في جميع الدول
فيما يخص سعر سيارة لاند كروزر 2022 LAND CRUISER في كافة الدول ؛ فهو على النحو التالي:
- يبلغ سعر سيارة لاندكروزر 2022 في السُّعُودية: حوالي 348 ألف ريال سعودي.
- سعر السيارة على مستوى العالم = 90 ألف دولار أمريكي.
- سعر السيارة في بعض البلدان = 5000 جنيه استرليني.
- سعر لاندكروزر 2022 في مصر = نحو 1400000 جنيه مصري.
- سعر السيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة = حوالي 331 ألف دَرْهم إماراتي.
الوسوم
سعر لاندكروزر 2022 الكويت من المعلومات التي قد تم الإعلان عنها لاحقًا من خلال شركة تويوتا العالمية لإنتاج السيارات ، حيث قد تم الإعلان عن مواصفات الشكل الجديد من موديل 2022 لسيارة تويوتا لاندكروزر مع توضيح سعر السيارة أيضًا في جميع البلدان على مستوى العالم، ولاحقًا سوف يتم التطرق بالتفصيل إلى أهم المعلومات حول هذه السيارة مع توضيح سعر لاندكروزر 2022 الكويت ومنطقة الخليج العربي أيضًا.مواصفات سيارة لاندكروزر 2022
من أهم المواصفات الحديثة التي يتمتع بها الموديل الجديد من سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة 2022م، ما يليك
- تحتوي السيارة على ناقل حركة يتضمن 10 حركات مختلفة وهو من نوع V6.
- شكل الهيكل الخارجي طرأ عليه المزيد من التعديلات والتحسينات، وهي عمل بقوة الدفع الرباعي.
- يتوفر بها نظام حماية وأمان متكامل للسائق والراكبين.
- نظام الفرامل متطور واحترافي وقادر على توفير درجة الحماية المطلوبة.
- بها نظام خاص يُساعد على عبور الطرق الوعرة دون أي أضرار.
- محرك البنزين والديزل ثنائي التيربو.
- مزودة بنظام يُساعد على تقليل استهلاك الوقود، وتقليل معدل انبعاث ثاني أكسيد الكربون وذلك بنسبة تنخفض بمعدل 10 % عن موديل لاندكروزر 2021م.
- مصابيح أمامية بنظام الإضاءة الصباحية.
- جنوط عجلات 20 بوصة.
- الزر الخاص بتشغيل مفتاح السيارة يعمل ببصمة الإصبع.
- تتسع لعدد كبير من الأشخاص من 5 إلى 7 أفراد.
- المحرك 409 حصان ، إلى جانب عزم دوران يبلغ 650 نيوتن.متر.
30000 دينار كويتي؛ حيث إن سعر لاندكروزر 2022 هو سعر موحد في كافة البلدان كما قد تم الإعلان عنها ولكن وفقًا للعملة المستخدمة في كل دولة، وفيما يخص دولة الكويت فإن السعر المتوقع لسيارة land cruiser 2022 الجديد والاحترافي الأكثر تميزًا يبلغ 30 ألف دينار كويتي.
اسعار لاندكروزر 2022 المتوقعة في جميع الدول
فيما يخص سعر سيارة لاند كروزر 2022 LAND CRUISER في كافة الدول ؛ فهو على النحو التالي:
- يبلغ سعر سيارة لاندكروزر 2022 في السُّعُودية: حوالي 348 ألف ريال سعودي.
- سعر السيارة على مستوى العالم = 90 ألف دولار أمريكي.
- سعر السيارة في بعض البلدان = 5000 جنيه استرليني.
- سعر لاندكروزر 2022 في مصر = نحو 1400000 جنيه مصري.
- سعر السيارة في دولة الإمارات العربية المتحدة = حوالي 331 ألف دَرْهم إماراتي.
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