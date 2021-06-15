فيراري من عالم السيارات إلى صناعة الأزياء الفاخرة والمطاعم

تسعى شركة Ferrari فيراري الإيطالية الرائدة في صناعة السيارات الرياضية، لتوسيع علامتها خارج نطاق سيارات الأداء والسباقات وفق تقرير جديد لوكالة رويترز، حيث تستعد فيراري لدخول صناعة الأزياء الفاخرة وافتتاح مطعم كمصادر جديدة للدخل.

فيراري تتوسع وتدخل عالم الموضة

مشروع الأزياء الجديد لفيراري يشرف عليه وفقا لرويترز مصمم أرماني السابق روكو إينون، وتأمل فيراري في أن تمثل المشاريع الجديدة 10% من مجمل أرباح الشركة خلال السنوات القادمة، كما ستعيد فيراري افتتاح مطعم Il Cavallino الذي اشتهر مؤسس الشركة إنزو فيراري بزيارته بالإضافة إلى نجوم الفورمولا 1 وشخصيات بارزة أخرى.

أول عرض أزياء لشركة فيراري

وقدّمت فيراري في مقرّ الشركة أول عرض للأزياء الرجاليّة والنسائيّة التي جسّدت الطابع الرياضي بأسلوب فاخر، وديكور العرض كان صالات تجميع سيارات Ferrari الفاخرة في مصانع الشركة، وقد أعلن إيانون أن الهدف من إطلاق هذه المجموعة هو اجتذاب جيل الشباب وفئة السيدات، وهي لا تتوجه فقط إلى الرياضيين وزبائن Ferrari ولكن إلى جميع المعجبين بتاريخ هذه العلامة.

متاجر فيراري الجديدة

تصاميم المجموعة جاءت شبابيّة بامتياز وتميّزت بقصّاتها العصريّة وخاماتها الفاخرة والعمليّة، وأبرزها الحرير المطبّع برموز فيراري، تصاميم الشركة سوف تكون متوفرة للبيع عبر موقع الشركة على الإنترنت وفي متاجرها بمدن مارينيلو، وميلانو، وروما، هذا بالإضافة إلى وجود خطّة لافتتاح متاجر جديدة في لوس أنجلوس وميامي.