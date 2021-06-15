دليل أسعار لاندكروزر في الكويت جميع الإصدارات الأكثر شعبية

لا يختلف اثنان على جودة وقوة وفخامة موديل لاندكروزر في الكويت، فهذا الموديل من أكثر موديلات علامة تويوتا اليابانية شهرة، ويتمتع بمزايا استثنائية أمام جميع السيارات الأخرى كما يظل متفوقًا أيضًا أمام منافسيه من سيارات الدفع الرباعي .

وحققت لاندكروزر نجاحًا كبيرًا في الكويت؛ وذلك لأنها جاءت متوافقة مع احتياجات الكثير من الكويتيين.

عدد أحصنة محرك 6 سلندر بـ لاندكروزر في الكويت

يبلغ عدد أحصنة لاندكروزر الـ 6 سلندر ما بين 260 و 270 حصان على حسب الموديل

أسعار لاندكروزر 2022

لم يتم طرح لاندكروزر 2022 وكذلك الحال في جميع بلدان الخليج الآن، لكن من المتوقع أن يصل سعر بعض فئات السيارة نحو 95 ألف دولار أمريكي، وهو ما يعادل 28.5 ألف دينار كويتي.

لاندكروزر 2020 الكويت

تعد لاندكروزر 2020 من السيارات المستعملة المطلوبة في الكويت ويتراوح متوسط أسعارها ما بين الـ13 ألف دينار كويتي وحتى الـ 19 الف و200 دينار كويتي على حسب الحالة والفئة.

سعر لاندكروزر 2021

يتراوح سعر موديل 2021 المستعملة في الكويت ما بين 16 الف إلى 20 ألف دينارًا كويتيًا حسب الحالة وفئة السيارة.

GXR لاندكروزر في الكويت

GXR ي الفئات الأولية من الموديل الأفخم بين جميع موديلات تويوتا، وتختلف الأسعار بين الفئات على حسب التجهيزات والمواصفات والامكانيات.

هناك عدد كبير من المواصفات الجذابة في سيارة تويوتا لاندكروزر 2021 من الداخل في الكويت، ومن بين هذه المواصفات الرائعة التي تبعث على الشعور بالفخامة:

1- نظام سماعات مميز من JBL في عدد كبير من الفئات.

2- شاشة كبيرة للغاية بقياس 22 سم.

3- مساحات واسعة لجلوس الركاب لتوفير راحة استثنائية.

حظى موديل 2007 بنجاح كبير في الكويت ويبلغ سعر السيارة المستعملة ما بين الـ3 آلاف و5 آلاف دينار كويتي حسب الفئة والحالة.

يتمتع هذا الموديل بشعبية قوية، وذلك لأنه يجمع بين الوظائف المهمة الجديدة في عالم السيارات وكذلك لم يغفل القوة والاعتمادية المعروفين عن لاندكروزر.

وتتراوح أسعار موديل 2018 المستعمل في الكويت ما بين 13 لـ16 ألف دينار طبقًا لوضع الحالة وفئة السيارة.

تختلف أسعار السيارات الجديدة بناءً على بعض سياسات الحملات الإعلانية، حيث يكون الإعلان عن السيارة بسعرها فقط دون إي إضافات أخرى إلزاميه فيما بعد عن الشراء. أما في حالة شراء السيارات المستعملة فيكون السعر شامل ونهائي، لذلك جرى التنويه.