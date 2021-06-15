مرسيدس تقوم بخطوة جريئة وتدمج عرباتها معا تعرف على تفاصيلها

مرسيدس ، في مقالتنا الأخيرة عن تويوتا لاندكروزر الجديدة 2022 وعربة لكزس وموديلها الجديد فنتحدث الآن عن مرسيدس حيث تم الكشف عن تقارير صحفية “عالمية” وهي متخصصة في أخبار المركبات عن خطوة تجارية جديدة تقوم بها الشركة وهي خطوة جريئة من عملاق ألماني كبير مثل مرسيدس لصناعة السيارات وفي تلك المقالة نكشف عما دار في التقرير

مرسيدس بنز وعلامات الدمج

أكد التقرير الذي صدر قبلا أن الشركة على وشك عملية دمج كبيرة للعلامات الفرعية بداخلها

وعلى رأسها عربة مرسيدس مايباخ ، وعربة مرسيدس إيه إم جي بالإضافة إلى طرازات الدفع الرباعي مرسيدس جي كلاس

وفي سياق ذلك، قام المتحدث الرسمي باسم مرسيدس بنز بالتصريح في مدينة “شتوتجارت” الألمانية أن :-

الشركة في طريقها لعملية دمج كبيرة لعربة مرسيدس مايباخ إيه إم جي مع طرازات الدفع الرباعي جي كلاس

كما أكد المتحدث الرسمي أن عملية دمج العلامات سوف ينتج عنها قوة كبيرة وستمتلك رفاهية وأداء سلس يعتبر الأعلى في كل الأسواق العالمية بل والمحلية

وأضاف المتحدث الرسمي أنه على الرغم من الدمج إلا أن كل عربة ستحافظ على استقلاليتها، الدمج سيكون لتعزيز القوى للعربات

مصير شركة مرسيدس بنز وسط القرارات

وأضاف المتحدث الرسمي باسم المجموعة الألمانية دايملر بعض النقاط حيث قال :-

إيقاف النشاط في أسبانيا، بريطانيا وبلجيكا جاء لكي يخفض التكاليف على المجموعة

أضاف انه تم بيع منافذ بيع وورش في 3 دول أوروبية وذلك لنفس السبب وهو خفض التكاليف

كما أوضح أن المجموعة الألمانية تحدث وتراجع الأسواق التي فيها بطريقة مستمرة ، وذلك مع مراجعة الشبكات الموجودة بالفعل والمستقبلية أيضًا في القارة الأوروبية أيضًا.

وجاءت التقارير الصحفية من “هاند لسبلات” أن شركة دايملر الألمانية سوف تقوم بعملية بيع هائلة، تصل إلى 25 مقر ويعمل بها ما يقارب 2800 شخص بجنسيات متعددة : أسبانيا، بريطانيا وبلجيكا.

وطبقاً لنفس الجريدة “هاند لسبلات” تنتظر “دايملر” من بيع المقرات المحددة حوالي مليار يورو

يذكر ان المجموعة رفضت الرد على تقرير الصحيفة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الشركة ستستمر بلا مشاكل تذكر، ويثق في استمرار النجاحات على المدى القصير والطويل

وأكدت الشركة أن استمرار الشركة مهم لأقصى درجة حتى بالنظر إلى الخسائر التي نالت من المجموعة خلال الفترة الفائتة سواء بسبب فيروس كورونا أو بسبب أزمة الرقائق “أشباه الموصلات” أو أزمة التلاعب بالانبعاثات ومشاكل الوسائد الهوائية التي دفعت الشركة لسحب مئات بل آلاف السيارات

وقد وصلت خسائر المجموعة خلال الفترة الفائتة إلى ما يقرب 2 مليار يورو، بما يعادل 2.3 مليار دولار أمريكي، وذلك في الربع الثاني من 2020

وأكدت المجموعة الألمانية على استمرار الشركة في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، واستمرار طرق التعاون المختلفة مع الشركات

ويذكر ان آخر التعاملات كانت مع العملاق السويدي لصناعة السيارات “فولفو”

أعلنت مجموعة دايملر تغيير اسمها إلى مرسيدس بنز وذلك تحت رغبة المجموعة لتنفيذ تحول كبير مستقبلا

وتم التوضيح أن مجلس الإدارة قد وافق لتقييم الخطط القائمة بالفعل والمنفصلة للشاحنات

حيث ترغب دايملر بأن تركز بشكل كبير على تقديم إصدارات خالية من الانبعاثات الكربونية

وأوضحت “كالينيس” وهي رئيسة مجلس إدارة دايملر وشركة بنز، أن السيارات والشاحنات الخاصة بالشركة كذلك سيارات وشاحنات دايملر تتبع شركات مختلفة مع عملاء محددين ولديهم احتياجات مختلفة.

ومن المتوقع صدور قرارات خلال الفترة القادمة لتطوير التقنيات الصديقة للبيئة في الإنتاج

ولن تتعارض صناعة الشاحنات الصديقة للبيئة عن تطوير العربات الكهربائية

كما سوف تكون هناك طرازات مختلفة غير السيارات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية وتقنيات قيادة ذاتية

وحسب التوقعات يقال بأنه سوف يتم اتخاذ القرار الرسمي بشأن تحويل دايملر إلى مرسيدس بنز وذلك في الربع الثالث من العام 2021

وإلى ان يُتخذ القرار الرسمي سوف يتم التعامل على الواقع الموجود بالفعل وهو اسم دايملر كمالك لشركة مرسيدس بنز.

مصير مرسيدس بنزمجموعة دايملر تخطط لكي تغير اسمها

وفي النهاية نرجو ان تكون مقالة مرسيدس قد نالت إعجابكم