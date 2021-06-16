تويوتا لاندكروزر 2022 GR SPORT مواصفاتها بمحرك V6 التيربو وسعرها في السعودية

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تويوتا لاندكروزر 2022 ، قدمت تويوتا اليابانية عدة صور مثيرة لسيارة Land Cruiser 2022 GR Sport. وهي متميزة بقدراتها الكثيرة. وبعد الإعلان عن سيارة لاندكروزر 2022 قررت إصدار سيارة جديدة رياضية. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواصفات السيارة الكاملة من خلال موقعكم المفضل ( ثقفني ). وسوف نستعرض أيضا سعر السيارة الرياضية في المملكة العربية السعودية فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.محرك تويوتا لاندكروزر 2022 GR SPORT وناقل الحركة
قررت تويوتا رسمياً أنها سوف تقوم بإلغاء محرك V8 سعة 5.7 لتر. الذي كانت تعتمد عليه في الماضي وقامت استبداله بمحرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر (3500 سي سي) بقوة 409 حصان وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر. وهو أقوي من المحرك V8 بمقدار 30 حصانا ومعدل أستهلاك وقود أقل. وسوف توفر أيضا محرك بسعة 3300 سي سي مزدوج التيربو بقدرة 302 حصانا وعزم دوران 700 نيوتن متر مع ناقل سرعات اتوماتيكي مكون من 10 سرعات. مع نظام دفع رباعي وثلاثة إقفال تفاضلية.
أيضا تسارع السيارة الرياضية فائق السرعة ولدي قدرة لاندكروزر 2022 GR SPORT. من سرعة صفر حتي 100 كيلو متر في الساعة في غضون 6.5 ثوان فقط. ونظرا لحجم السيارة الكبير ووزنها الثقيل. فهذه ثوان قليلة للوصول لهذه السرعة.
حصلت تويوتا لاندكروزر 2022 على نظام تعليق متكيف AVS بالإضافة إلى أوضاع قيادة مختلفة حسب طبيعة الطرق. طرق وعرة أو طبيعية مع نظام مراقبة متعدد التضاريس مزود بكاميرا أسفل جسم السيارة حتي يقوم بضبط نظام التعليق تلقائيًا في من أجل توفير أفضل مستويات الراحة أثناء قيادة السيارة. مع نظام التحكم في الزحف المتخصص والتحكم في سرعة السيارة فوق الطرق الوعرة المليئة بالتضاريس.لاندكروزر 2022 GR SPORT من الداخل
يظهر الجزء الداخلي لسيارة تويوتا لاندكروزر 2022 GR SPORT من الداخل بتغييرات جذرية وشاملة مع شاشة معلومات ترفيهية قياسية مقاس 9 بوصات تعمل باللمس مع شاشة اختيارية مقاس 12.3 بوصة داخل المقصورة. مع دعم كامل للأنظمة مثل أندرويد وابل بلاي وأيضا شحن لاسلكي للجوالات.
تتضمن مقصورة Land cruiser 2022 كاميرا داخلية أمامية برؤية جميع الزوايا 360 درجة مع إمكانية عرض المعلومات علي الزجاج الأمامي للسيارة. كما أيضا باب خلفي كهربائي لصندوق الأمتعة. كما ذودت شركة تويوتا لاندكروزر 2022 بصمة للأصبع حيث تتعرف السيارة علي شخصية السائق. ونظام صوتي كامل متميز من نوع JBL.تويوتا لاندكروزر 2022 GR SPORT الشكل الجديد من الخارج
حافظت تويوتا على شكلها “الصندوقي” بشبكة حادة ومصابيح أمامية أكثر حدة وأيضا غطاء محرك جديد. التحديثات على التصميم الخارجي لسيارة تويوتا لاند كروزر 2022 GR SPORT تشمل أيضًا غطاء محرك جديد ومختلفًا. بالإضافة إلى جناح طويل على السطح مع مصابيح خلفية تحيط بالجوانب وهي أكثر بروزًا من الإصدارات السابقة. كما أيضا تأتي بعجلات بمقاس 20 بوصة وهذا اكبر قليلا من الإصدارات السابقة.مميزات وعيوب سيارة Land Cruiser 2022 GR Sport
تحتفظ سيارة لاند كروزر بالعديد من الميزات ، بما في ذلك الأداء المتميز على الطرق الوعرة. توفر Land Cruiser رحلة مريحة للغاية أثناء كونها سيارة دفع رباعي كبيرة للطرق الوعرة. وتقدم تويوتا الكثير من الميزات القياسية في طراز Land Cruiser 2022 ، على عكس بعض الموديلات الأخرى حيث لا تتوفر هذه الميزات إلا في الفئات الأعلى سعرا. تقدم لاندكروزر خيارات محرك قوية لعملائها ، خاصة مع محرك أكثر قوة بنحو 30 حصان مقارنة بإصدار سابق من هذه السيارة الرياضية. أما بالنسبة لعيوب هذه السيارة الرياضية. فهي ليس لها عيوب كبيرة هو مساحتها الضيقة في الصف الثالث من المقاعد فقط.
عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم مواصفات السيارة الرياضية تويوتا لاندكروزر 2022 GR SPORT ومميزاتها وعيوبها. والتي سعرها يتراوح بين 321.000 ريال سعودي وبين 322.000 ريال سعودي. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.
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تويوتا لاندكروزر 2022 ، قدمت تويوتا اليابانية عدة صور مثيرة لسيارة Land Cruiser 2022 GR Sport. وهي متميزة بقدراتها الكثيرة. وبعد الإعلان عن سيارة لاندكروزر 2022 قررت إصدار سيارة جديدة رياضية. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواصفات السيارة الكاملة من خلال موقعكم المفضل ( ثقفني ). وسوف نستعرض أيضا سعر السيارة الرياضية في المملكة العربية السعودية فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.محرك تويوتا لاندكروزر 2022 GR SPORT وناقل الحركة
قررت تويوتا رسمياً أنها سوف تقوم بإلغاء محرك V8 سعة 5.7 لتر. الذي كانت تعتمد عليه في الماضي وقامت استبداله بمحرك V6 مزدوج التوربو سعة 3.5 لتر (3500 سي سي) بقوة 409 حصان وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر. وهو أقوي من المحرك V8 بمقدار 30 حصانا ومعدل أستهلاك وقود أقل. وسوف توفر أيضا محرك بسعة 3300 سي سي مزدوج التيربو بقدرة 302 حصانا وعزم دوران 700 نيوتن متر مع ناقل سرعات اتوماتيكي مكون من 10 سرعات. مع نظام دفع رباعي وثلاثة إقفال تفاضلية.
أيضا تسارع السيارة الرياضية فائق السرعة ولدي قدرة لاندكروزر 2022 GR SPORT. من سرعة صفر حتي 100 كيلو متر في الساعة في غضون 6.5 ثوان فقط. ونظرا لحجم السيارة الكبير ووزنها الثقيل. فهذه ثوان قليلة للوصول لهذه السرعة.
حصلت تويوتا لاندكروزر 2022 على نظام تعليق متكيف AVS بالإضافة إلى أوضاع قيادة مختلفة حسب طبيعة الطرق. طرق وعرة أو طبيعية مع نظام مراقبة متعدد التضاريس مزود بكاميرا أسفل جسم السيارة حتي يقوم بضبط نظام التعليق تلقائيًا في من أجل توفير أفضل مستويات الراحة أثناء قيادة السيارة. مع نظام التحكم في الزحف المتخصص والتحكم في سرعة السيارة فوق الطرق الوعرة المليئة بالتضاريس.لاندكروزر 2022 GR SPORT من الداخل
يظهر الجزء الداخلي لسيارة تويوتا لاندكروزر 2022 GR SPORT من الداخل بتغييرات جذرية وشاملة مع شاشة معلومات ترفيهية قياسية مقاس 9 بوصات تعمل باللمس مع شاشة اختيارية مقاس 12.3 بوصة داخل المقصورة. مع دعم كامل للأنظمة مثل أندرويد وابل بلاي وأيضا شحن لاسلكي للجوالات.
تتضمن مقصورة Land cruiser 2022 كاميرا داخلية أمامية برؤية جميع الزوايا 360 درجة مع إمكانية عرض المعلومات علي الزجاج الأمامي للسيارة. كما أيضا باب خلفي كهربائي لصندوق الأمتعة. كما ذودت شركة تويوتا لاندكروزر 2022 بصمة للأصبع حيث تتعرف السيارة علي شخصية السائق. ونظام صوتي كامل متميز من نوع JBL.تويوتا لاندكروزر 2022 GR SPORT الشكل الجديد من الخارج
حافظت تويوتا على شكلها “الصندوقي” بشبكة حادة ومصابيح أمامية أكثر حدة وأيضا غطاء محرك جديد. التحديثات على التصميم الخارجي لسيارة تويوتا لاند كروزر 2022 GR SPORT تشمل أيضًا غطاء محرك جديد ومختلفًا. بالإضافة إلى جناح طويل على السطح مع مصابيح خلفية تحيط بالجوانب وهي أكثر بروزًا من الإصدارات السابقة. كما أيضا تأتي بعجلات بمقاس 20 بوصة وهذا اكبر قليلا من الإصدارات السابقة.مميزات وعيوب سيارة Land Cruiser 2022 GR Sport
تحتفظ سيارة لاند كروزر بالعديد من الميزات ، بما في ذلك الأداء المتميز على الطرق الوعرة. توفر Land Cruiser رحلة مريحة للغاية أثناء كونها سيارة دفع رباعي كبيرة للطرق الوعرة. وتقدم تويوتا الكثير من الميزات القياسية في طراز Land Cruiser 2022 ، على عكس بعض الموديلات الأخرى حيث لا تتوفر هذه الميزات إلا في الفئات الأعلى سعرا. تقدم لاندكروزر خيارات محرك قوية لعملائها ، خاصة مع محرك أكثر قوة بنحو 30 حصان مقارنة بإصدار سابق من هذه السيارة الرياضية. أما بالنسبة لعيوب هذه السيارة الرياضية. فهي ليس لها عيوب كبيرة هو مساحتها الضيقة في الصف الثالث من المقاعد فقط.
عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم مواصفات السيارة الرياضية تويوتا لاندكروزر 2022 GR SPORT ومميزاتها وعيوبها. والتي سعرها يتراوح بين 321.000 ريال سعودي وبين 322.000 ريال سعودي. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.
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