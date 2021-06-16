بالصور مرسيدس تعلن رسميا عن GT 2022 كوبيه

كشفت شركة مرسيدس AMG رسمياً عن GT 2022 كوبيه بأربعة أبواب فيس ليفت، وتتميز بتصميم خارجي جديد والعديد من الترقيات الداخلية.

ألوان مرسيدس GT 2022

ووفقا لما أعلنته مرسيدس فإن السيارة تتوفر بثلاثة ألوان طلاء جديدة، وهي الأزرق المعدني وأزرق ماجنو وأبيض ماجنو، مع جنوط جديدة مقاس 20 و21 بوصة، وأقراص مكابح حمراء تتوفر في الإصدار الأساسي، بالإضافة إلى حزم تصميم إضافية عديدة.

وفي المقصورة تمت إضافة عجلة قيادة AMG بيرفورمانس الجديدة مع مستشعر مدمج، وأزرار AMG Drive Unit مع شاشات أكثر إشراقًا، بالإضافة إلى تنجيد محدث ومقعد خلفي إضافي يجعل المقصورة تسع لـ 5 رُكاب.

محركات سيارة GT 2022

وتعمل السيارة بمحرك بست أسطوانات توربو سعة 3.0 لتر بقوة 362 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، ونظام دفع كُلي، وتصل سرعتها القصوى المحدودة إلكترونياً إلى 269 كم/س.

ويتوفر إصدار GT 53 بمحرك بست أسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 429 حصان، وتصل سرعتها القصوى المحدودة إلكترونياً إلى 280 كم/س.

إصدار Manufaktur Exclusive Edition

وكشفت الشركة عن إصدار Manufaktur Exclusive Edition الجديد بطلاء خارجي باللون الأحمر المعدني، مع لمسات من الكروم الفضي وجنوط 21 بوصة فضية لامعة، ومفروشات جلد نابا رمادية، وتطعيمات من خشب الرماد الطبيعي.