- 1/2
- 2/2
عبد الرحمن الحاج الأربعاء,16 حزيران (يونيو) 2021 - 13:01
كشفت شركة مرسيدس AMG رسمياً عن GT 2022 كوبيه بأربعة أبواب فيس ليفت، وتتميز بتصميم خارجي جديد والعديد من الترقيات الداخلية.
ألوان مرسيدس GT 2022
ووفقا لما أعلنته مرسيدس فإن السيارة تتوفر بثلاثة ألوان طلاء جديدة، وهي الأزرق المعدني وأزرق ماجنو وأبيض ماجنو، مع جنوط جديدة مقاس 20 و21 بوصة، وأقراص مكابح حمراء تتوفر في الإصدار الأساسي، بالإضافة إلى حزم تصميم إضافية عديدة.
وفي المقصورة تمت إضافة عجلة قيادة AMG بيرفورمانس الجديدة مع مستشعر مدمج، وأزرار AMG Drive Unit مع شاشات أكثر إشراقًا، بالإضافة إلى تنجيد محدث ومقعد خلفي إضافي يجعل المقصورة تسع لـ 5 رُكاب.
محركات سيارة GT 2022
وتعمل السيارة بمحرك بست أسطوانات توربو سعة 3.0 لتر بقوة 362 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، ونظام دفع كُلي، وتصل سرعتها القصوى المحدودة إلكترونياً إلى 269 كم/س.
ويتوفر إصدار GT 53 بمحرك بست أسطوانات سعة 3.0 لتر بقوة 429 حصان، وتصل سرعتها القصوى المحدودة إلكترونياً إلى 280 كم/س.
إصدار Manufaktur Exclusive Edition
وكشفت الشركة عن إصدار Manufaktur Exclusive Edition الجديد بطلاء خارجي باللون الأحمر المعدني، مع لمسات من الكروم الفضي وجنوط 21 بوصة فضية لامعة، ومفروشات جلد نابا رمادية، وتطعيمات من خشب الرماد الطبيعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور مرسيدس تعلن رسميا عن GT 2022 كوبيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.