عروض نيسان صني ٢٠٢١ في السعودية – الأسعار والتجهيزات التفصيلية

نيسان صني ٢٠٢١ من أبرز الطرازات السيدان الاقتصادية. وهي تأتي بتصيم عصري وجذاب. ومن خلال تلك المقالة إليكم مواصفات السيارة. والعروض الترويجية عليها.

نيسان صني ٢٠٢١

كما أعلنت بترومين، الوكيل الرسمي لـ علامة نيسان اليابانية في السعودية. عن عروض ترويجية على طراز صني. والتي تنتمي لفئة الطرازات السيدان.

بينما تشمل العروض تسهيلات تمويلية من البنك الأهلي السعودي. وذلك للعملاء المحولة رواتبهم. كما يتم احتساب القسط الشهري بناءً على سعر الفئة الأساسية من طراز صني السيدان.

فيما تختلف قيمة التأمين على سيارة نيسان صني وفقًا لـ سجل العميل. كما أن هذا العرض الترويجي مستمر لفترة محدودة. بحد أقصى 30 من شهر يونيو 2021.

نيسان صني 2021 الشكل الجديد

من ناحية المواصفات اعتمدت سيارة نيسان صني على تجهيزات أداء عالية. الأمر الذي أضفى عليها أداء سريع على الطريق. حيث احتوت السيارة على موتور بسعة 1600 سي سي. علاوة على نظام جرّ أمامي للعجلات.

فيما احتوت السيارة على منظومة أداء تضم. أربعة سلندرات. علاوة على 16 صمام. مما جعل السيارة تعطي للسائق أفضل قيادة على الطريق. كما أنها تتسارع من صفر إلى 100 كيلو متر. في غضون 12 ثانية تقريبًا.

مواصفات صني من الخارج

في سياق متصل. فإن أهم المواصفات التي تحويها سيارة صني. هي الكماليات الخارجية. حيث اعتمدت على مواصفات عديدة من بينها. مصابيح أمامية من الهالوجين. ومرايا خارجية باللون الأسود. علاوة على موزع خلفي من ألياف الكربون.

صني من الداخل

بينما احتوت السيارة من الداخل على كماليات مميزة. لتوفر الرفاهية للركاب. ومن أبرزها شاشة متطورة من أجل مساعدة السائق. وثلاثة منافذ USB. لتوصيل الهاتف المحمول بالسيارة. بالإضافة إلى إمكانية تدفق الصوت عبر البلوتوث. كما تضمنت أحزمة أمان.

عوامل الأمان في صني

في سياق متصل. احتوت السيارة على مواصفات أمان عالية الجودة. ومن أبرزها وجود وسائد هوائية أمامية مزدوجة. نظام حزام أمان ثلاثي النقاط. علاوة على أقفال أمان للأطفال في المقاعد الخلفية.

بالإضافة إلى تزويدها بـ نظام نيسان لإبطاء المحرك. وحدات منحنية لتثبيت غطاء المحرك. وعمود قيادة متصل للصدمات. مع نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات.