مواصفات سيارة لاندكروزر 2022 من الداخل والسعر المتوقع للسيارة

مواصفات سيارة لاندكروزر 2022 من الداخل؛ حيث إن هذه السيارة قد أحدثت ضجة كبيرة في الفترة الأخيرة منذ أن قامت تويوتا بالإعلان عنها وعن مواصفاتها وعن الموعد الذي سوف يتم إصدار السيارة به، ونظراً لكثرة التساؤلات التي تحدث في الفترة الحالية عن سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022 سوف نقوم من خلال موقع ثقفني بعرض كل ما يتعلق بهذه السيارة المتميزة.

سيارة لاندكروزر 2022 من الداخل

تتصف سيارة لاندكروزر الجديدة موديل 2022 التي من المقرر أن يتم إصدارها في العام الجاري بالكثير من المميزات حيث منذ الإعلان عنها وقامت بخطف جميع الأنظار ومنهم من ينتظر نزولها في الأسواق لكي يقومون بشرائها؛ وعلي الرغم من أن شركة تويوتا لم تصرح بالكثير من المواصفات عن السيارة الجديدة لاندكروزر 2022؛ ألا أننا قمنا بجمع أهم المواصفات عنها وكل ما ذكرته الشركة عنها؛ ومن المواصفات الداخلية للسيارة ما يلي:

تحتوي السيارة المتميرة لاندكروزر 2022 علي نظام هايبرد الذي يجمع بين كلاً من محرك بنزين ومحرك كهربائي؛ وتبلغ سَعَة محرك البنزين ثلاثة ونصف لتر.

كما تحتوي لاندكروزر من الداخل علي زر مخصص لبدء التشغيل كما انه يحتوي علي ماسح ضوئي للأصابع مخصص لمعرفة هُوِيَّة السائق.

يوجد شاشة خاصة بعرض للمعلومات وترفيهية وتتميز بحجمها الذي يبلغ 12 إنش تقريباً من مميزاتها الاتصال بالهواتف المحمولة.

يوجد أزرار خاصة بالتحكم في المناخ وضبطه؛ كما يوجد أزرار لتحديد وضع القيادة؛ ويوجد أزرار أيضاً لمعرفة التحكم في النزول؛ بالإضافة إلى أزرار للرد علي المكالمات والاتصال بالبلوتوث.

يتوفر بها أزرار للتحكم في ثبات السرعة؛ والتنقل بين أشكال القيادة المتنوعة، كما يوجد فرامل انتظار إلكترونية وإمكانية شحن الهاتف اللاسلكي.

تعتبر السيارة من الداخل كبيرة الحجم ولديها القدرة علي استيعاب العديد من الركاب وذلك لأنها تحتوي علي صف ثالث في الجهة الخلفية منها لكي تكون قادرة علي احتواء اكبر قدر ممكن.

تحتوي السيارة علي محرك كهربائي يبلغ من القوة 416 حصان؛ كما سوف تحتوي علي ناقل حركة اوتوماتيكي يبلغ 10 سرعات؛ بالإضافة إلى نظام الدفع الرباعي.

مواصفات سيارة لاندكروزر 2022 من الخارج

تتميز سيارة لاندكروزر 2022 الشكل الجديد كليا من الخارج حيث أنها من اكثر السيارات فخامة وجمال؛ ومن المتوقع أن تشبه إلي حد كبير سيارة تويوتا تندرا 2022 من حيث التصميم من الخارج؛ ومن المواصفات لشكلها الخارجي ما يلي:

من المتوقع أن تأتي سيارة لاندكروزر 2022 بطول 4.97 متراً وبعرض 1.99 متراً و ارتفاع 1.86.

كما تأتي السيارة بمصابيح LED من الأمام ويبلغ عددهم ست مصابيح صغيرة؛ ومن الخلف تأتي بمصابيح اصغر في الحجم من التي في مقدمة السيارة.

كما أن سيارة لاندكروزر 2022 تم وضع سعر متوقع لها وهو يمكن أن يبلغ سعر السيارة 85,515 دولار وهذا السعر يبلغ 320,742.56 ريال السعودي.