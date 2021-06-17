سعر هيونداي توسان 2022 في السعودية تم الإعلان عنه وذلك في أثناء توضيح أهم المواصفات الخاصة بالموديل الجديد من سيارة هيونداي توسان لعام 2022م ذات النسخ المُتعددة، وفيما يلي من سطور وفقرات سوف يتم توضيح أهم المعلومات عن هذه السيارة بالإضافة إلى السعر الخاص بها في المملكة العربية السُّعُودية والسعر العالمي لجميع نسخ السيارة أيضًا.سعر هيونداي توسان 2022 في السعودية
تهتم شركات تطوير السيارات دائمًا بالإعلان عن مواصفات موديلاتها الجديدة سنويًا، وكما تم الإعلان عن مواصفات وشك سيارة تويوتا لاندكروزر 2022، تم أيضًا الإعلان عن سيارة توسان من هيونداي؛ حيث لقد أعلنت شركة هيونداي في وقت سابق أن الإصدار الجديد من سيارة هيونداي توسان لعام 2022م وهو الجيل الرابع من سيارة الكروس أوفر كورية المنشأ، والذي سيوفر في العديد من الخيارات المتنوعة ، تم توضيح أسعار السيارة hyundai tucson 2022 في السوق العالمي والمحلي على النحو التالي:
- سعر سيارة هيونداي توسان 2022 SE :
- سعر السيارة التي تعمل بنظام الدفع الأمامي: يبدأ من 24.950 ألف دولار يُعادل 93.56 ألف ريال سعودي.
- سعر السيارة التي تعمل بنظام الدفع الرباعي: 26.350 أف دولار يُعادل 98.8 ألف ريال سعودي.
- سعر سيارة هيونداي توسان SEL 2022 :
- يبلغ سعر موديل SEL الدفع الأمامي: 26.5 ألف دولار، 99.4 ألف ريال سعودي.
- يبلغ سعر موديل SEL الدفع الرباعي: 27.9 ألف دولار، 104.6 ألف ريال سعودي.
- سعر موديل توسان 2022 SEL Conv:
- سعر موديل الدفع الأمامي: 29.1 ألف دولار، ويبلغ 109.1 ألف ريالً سعوديًا.
- سعر موديل عجلات الدفع الرباعي: 30.5 ألف دولار، ويُعادل 114.4 ألف ريال سعودي.
- سعر توسان نسخة SEL Premium:
- سعر نسخة عجلات الدفع الأمامي = 30.8 ألف دولار، بينما يبلغ 115.5 ألف ريال سعودي.
- سعر نسخة توسان SEL premium نظام AWD = يبدأ من 32.2 ألف دولار أمريكي أي ما يُساوي 120.7 ألف ريال سعودي.
- سعر هيونداي توسان ليمتد 2022:
- موديل الدفع الأمامي = 34.7 ألف دولار أمريكي، ويعادل 130.1 ألف ريال سعودي.
- موديل الدفع الرباعي = 36.1 ألغ دولار أمريكي، ويُعادل 135.4 ألف ريال سعودي.
- سعر هيونداي توسان إن لاين N Line 2022:
- سعر موديل الدفع الأمامي = 30.6 ألف دولار أمريكي، ويُعادل 114.7 ألف ريال سعودي.
- سع موديل الدفع الرباعي الكلي = 32 ألف ريال سعودي، ويعادل 120 ألف ريال سعودي.
- سعر سيارة توسان Blue HEV 2022 الدفع الرباعي الكلي = 29 ألف دولار أمريكي، و 109 ألف ريال سعودي.
- سعر موديل هيونداي توسان هايبرد Limited HEV الدفع الكلي = 37.4 ألف دولار أمريكي، و 140 ألف ريال سعودي.
- سعر هيونداي توسان 2022 SEL Convenience HEV هايبرد نظام الدفع الرباعي = 31.6 ألف دولار أمريكي، يُعادل 118.7 ريال سعودي.
الوسوم
سعر هيونداي توسان 2022 في السعودية تم الإعلان عنه وذلك في أثناء توضيح أهم المواصفات الخاصة بالموديل الجديد من سيارة هيونداي توسان لعام 2022م ذات النسخ المُتعددة، وفيما يلي من سطور وفقرات سوف يتم توضيح أهم المعلومات عن هذه السيارة بالإضافة إلى السعر الخاص بها في المملكة العربية السُّعُودية والسعر العالمي لجميع نسخ السيارة أيضًا.سعر هيونداي توسان 2022 في السعودية
تهتم شركات تطوير السيارات دائمًا بالإعلان عن مواصفات موديلاتها الجديدة سنويًا، وكما تم الإعلان عن مواصفات وشك سيارة تويوتا لاندكروزر 2022، تم أيضًا الإعلان عن سيارة توسان من هيونداي؛ حيث لقد أعلنت شركة هيونداي في وقت سابق أن الإصدار الجديد من سيارة هيونداي توسان لعام 2022م وهو الجيل الرابع من سيارة الكروس أوفر كورية المنشأ، والذي سيوفر في العديد من الخيارات المتنوعة ، تم توضيح أسعار السيارة hyundai tucson 2022 في السوق العالمي والمحلي على النحو التالي:
- سعر سيارة هيونداي توسان 2022 SE :
- سعر السيارة التي تعمل بنظام الدفع الأمامي: يبدأ من 24.950 ألف دولار يُعادل 93.56 ألف ريال سعودي.
- سعر السيارة التي تعمل بنظام الدفع الرباعي: 26.350 أف دولار يُعادل 98.8 ألف ريال سعودي.
- سعر سيارة هيونداي توسان SEL 2022 :
- يبلغ سعر موديل SEL الدفع الأمامي: 26.5 ألف دولار، 99.4 ألف ريال سعودي.
- يبلغ سعر موديل SEL الدفع الرباعي: 27.9 ألف دولار، 104.6 ألف ريال سعودي.
- سعر موديل توسان 2022 SEL Conv:
- سعر موديل الدفع الأمامي: 29.1 ألف دولار، ويبلغ 109.1 ألف ريالً سعوديًا.
- سعر موديل عجلات الدفع الرباعي: 30.5 ألف دولار، ويُعادل 114.4 ألف ريال سعودي.
- سعر توسان نسخة SEL Premium:
- سعر نسخة عجلات الدفع الأمامي = 30.8 ألف دولار، بينما يبلغ 115.5 ألف ريال سعودي.
- سعر نسخة توسان SEL premium نظام AWD = يبدأ من 32.2 ألف دولار أمريكي أي ما يُساوي 120.7 ألف ريال سعودي.
- سعر هيونداي توسان ليمتد 2022:
- موديل الدفع الأمامي = 34.7 ألف دولار أمريكي، ويعادل 130.1 ألف ريال سعودي.
- موديل الدفع الرباعي = 36.1 ألغ دولار أمريكي، ويُعادل 135.4 ألف ريال سعودي.
- سعر هيونداي توسان إن لاين N Line 2022:
- سعر موديل الدفع الأمامي = 30.6 ألف دولار أمريكي، ويُعادل 114.7 ألف ريال سعودي.
- سع موديل الدفع الرباعي الكلي = 32 ألف ريال سعودي، ويعادل 120 ألف ريال سعودي.
- سعر سيارة توسان Blue HEV 2022 الدفع الرباعي الكلي = 29 ألف دولار أمريكي، و 109 ألف ريال سعودي.
- سعر موديل هيونداي توسان هايبرد Limited HEV الدفع الكلي = 37.4 ألف دولار أمريكي، و 140 ألف ريال سعودي.
- سعر هيونداي توسان 2022 SEL Convenience HEV هايبرد نظام الدفع الرباعي = 31.6 ألف دولار أمريكي، يُعادل 118.7 ريال سعودي.
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