سعر هيونداي توسان 2022 في السعودية تم الإعلان عنه وذلك في أثناء توضيح أهم المواصفات الخاصة بالموديل الجديد من سيارة هيونداي توسان لعام 2022م ذات النسخ المُتعددة، وفيما يلي من سطور وفقرات سوف يتم توضيح أهم المعلومات عن هذه السيارة بالإضافة إلى السعر الخاص بها في المملكة العربية السُّعُودية والسعر العالمي لجميع نسخ السيارة أيضًا.

سعر هيونداي توسان 2022 في السعودية

تهتم شركات تطوير السيارات دائمًا بالإعلان عن مواصفات موديلاتها الجديدة سنويًا، وكما تم الإعلان عن مواصفات وشك سيارة تويوتا لاندكروزر 2022، تم أيضًا الإعلان عن سيارة توسان من هيونداي؛ حيث لقد أعلنت شركة هيونداي في وقت سابق أن الإصدار الجديد من سيارة هيونداي توسان لعام 2022م وهو الجيل الرابع من سيارة الكروس أوفر كورية المنشأ، والذي سيوفر في العديد من الخيارات المتنوعة ، تم توضيح أسعار السيارة hyundai tucson 2022 في السوق العالمي والمحلي على النحو التالي:

سعر سيارة هيونداي توسان 2022 SE : سعر السيارة التي تعمل بنظام الدفع الأمامي: يبدأ من 24.950 ألف دولار يُعادل 93.56 ألف ريال سعودي. سعر السيارة التي تعمل بنظام الدفع الرباعي: 26.350 أف دولار يُعادل 98.8 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة هيونداي توسان SEL 2022 : يبلغ سعر موديل SEL الدفع الأمامي: 26.5 ألف دولار، 99.4 ألف ريال سعودي. يبلغ سعر موديل SEL الدفع الرباعي: 27.9 ألف دولار، 104.6 ألف ريال سعودي.

سعر موديل توسان 2022 SEL Conv: سعر موديل الدفع الأمامي: 29.1 ألف دولار، ويبلغ 109.1 ألف ريالً سعوديًا. سعر موديل عجلات الدفع الرباعي: 30.5 ألف دولار، ويُعادل 114.4 ألف ريال سعودي.

