لكزس تعلن عن سيارتها ES 350 F-Sport FF الجديدة كليا

أعلنت شركه لكزس اليابانية الفاخرة، عن سيارة لكزس ES 350 F-Sport FF 2021 الجديدة كليا، وأعلنت عن مواصفات السيارة وهي من السيارات السيدان تتميز بدفع أمامي، وبمحرك 3.50 ويتميز ب 6 أسطوانات لتوليد قوه 300 حصان، مع ناقل حركه أوتوماتيكي 8 سرعات.

مواصفات لكزس ES 350 F-Sport FF 2021

وتأتي سيارة لكزس الجديد بحساسات أمامية وخلفيه، والسيارة تدعم 8 وسائد هوائية لحماية الأشخاص، مع كاميرا خلفيه مدمجة بدرجه 360، ومقاس عجلات السيارة 19، أما المصابيح الأمامية فهي من نوع إضاءة ليد.

أنظمة وتقنيات جديدة في لكزس ES 350 F-Sport FF

وتأتي السيارة بالعديد من الأنظمة المتطورة، مثل نظام تثبيت للسرعة ذكي، فتح السيارة بالريموت، وزر لتشغيل محرك السيارة، ومقاعد السيارة تتميز بخاصيه نظام الذاكرة، نوافذ السيارة جميعها كهربائية، مكيف متعدد المناطق بالسيارة، تحكم كامل من مقود السيارة، ودعم كلي لنظام ملاحه مع اتصال usb ومشغل cd وبطاقه ذاكره وبلوتوث و 8 مكبرات صوت، مساعد اصطفاف، حاجب شمس خلفي وستائر جانبيه، مقاعد جلديه رياضيه وتحكم كامل بالمقاعد كهربائيا، مساحات مطر أوتوماتيكي، وفتحه سقف، بالإضافة إلى نظام تحذير في المناطق العمياء، وتحذير مغادره المسار، ونظام مراقبه ضغط الهواء في الإطارات، وفرامل مانعه للانزلاق بتقنيه دعم المكابح.