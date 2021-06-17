تويوتا الساير 2021 وعروضها في الكويت بخصومات تبلغ آلاف الدينارات

تقدم تويوتا الساير عروضًا قوية على بعض السيارات الجديدة التابعة للعلامة اليابانية في الكويت، حيث تمتلك تلك المركبة شعبية كبيرة للغاية.

وترجع تلك الشعبية لجودتها واعتماديتها، وبالتالي ساعد ذلك في تحقيقها أرقام مبيعات مبهرة لا في الكويت وحدها ولكن حول العالم أيضًا، وفي الحقيقة لم يأتِ هذا من فراغ، إنما سعيت تويوتا على مدار سنوات عديدة لنيل ثقة المستهلك الكويتي من خلال تقديمها لمركبات تناسب احتياجاته.

عروض تويوتا الساير 2021 في الكويت

عرض صيف 2021 من الساير هو خصم قوي على البيع بنظام الكاش وإليك التفاصيل:

سعر تويوتا برادو 2021

وفر حتى 1847 دينار كويتي عند شرائك تويوتا برادو 2021، ويبلغ سعر السيارة قبل العرض نحو 12700 دينار.

لاند كروزر 2021

احصل عليها بخصم يصل إلى 3053 دينار كويتي، ويتراوح سعرها ما بين 14200 وحتى 28 ألف دينار لأعلى فئة.

تويوتا راف 4

تويوتا راف 4 2020 مشمولة في العرض أيضًا، ويمكنك الحصول على خصم يقدر بـ 1375 دينار، ويقدر سعر السيارة الهايبرد في الكويت بنحو 8500 دينار.

الساير انستقرام

ويبلغ عدد متابعي حساب شركة الساير، وكيلة تويوتا في الكويت، على انستقرام حوالي 110 ألف متابع، وتنشر الشركة من خلاله أبرز أخبارها وعروضها والجديد التي تهم الجمهور لديها.

تويوتا الساير الري

هناك العديد من فروع الشركة في الكويت تقدم خدماتها يوميًا في مواعيد العمل رسميًا، ومن بين أبرز تلك الفروع ما يلي:

عنوان مركز خدمة الري 1 للإصلاحات الميكانيكية

منطقة الري من الطريق الدائري الرابع بجوار معرض سيارات نيسان و بجوار الجراج الرئيسي لشركة الساير في منطقة الري.

موقع مركز خدمة الري 2 لتبديل الزيت وصيانة الإكسبريس

شارع 10 منطقة الري من الطريق الدائري الرابع، قريب من جراج اللوفر.

رقم قطع غيار الساير

اتصل برقم 1803803 للاستفسار عن فرع الأحمدي لقطع غيار تويوتا الساير ومنه ادخل على الرقم الدخلي التالي 3571 أو 3574.