عروض نيسان باترول موديل 2021 في السعودية – المواصفات والأسعار

نيسان باترول إحدى السيارات الـ SUV. المتوفرة في سوق السيارات السعودي. وتتميز بالتصميم العصري الذي ساهم في جذب مستهلكي السيارات إلى شراؤها. كما أن وكيل علامة نيسان اليابانية في المملكة. أعلن عن عروض ترويجية على طراز باترول موديل 2021. ومن خلال النقاط التالية إليكم تفاصيل العرض. علاوة على المواصفات والتجهيزات المتوفرة في طراز Patrol.

نيسان باترول

كما تضمن العروض على سيارة باترول في السوق السعودي. عروض تمويلية من خلال البنك الاهلي. ويقتصر التمويل على العملاء الذين تُحول رواتبهم الشهرية من خلال المصرف. كما يتم تقسيط السيارة دون الاعتماد على نظام هوامش الربح. ولن يحصل البنك على دفعة أولى من العميل. بالإضافة إلى الإعفاء من المصاريف الإدارية. والتي يتكبدها العميل عند شراء أي سيارة. سواء كانت بالكاش أو نظام التقسيط.

بينما تختلف قيمة التأمين على السيارة من عميل إلى آخر. ويتم تحديد النسبة على أساس سجل العميل لدى البنك. فيما يستمر العرض التمويلي على السيارة. وصولًا إلى يوم 30 يونيو من عام 2021.

نيسان باترول ٢٠٢٢

لم يُعلن وكيل علامة نيسان في المملكة العربية السعودية. عن موعد طرح طراز نيسان باترول موديل 2022. ولكن الفئة المتوفرة حاليًا للمستهلك في السوق السعودي بموديل 2021. ومن خلال النقاط التالية إليكم مواصفاتها التفصيلية، بالإضافة إلى الأسعار التي أقرها الوكيل الرسمي:

محرك باترول 2021

حيث اعتمدت سيارة باترول على محرك سداسي الاسطوانات. فيما تبلغ سعة المحرك إلى نحو 4700 سي سي. وهو قادر على توليد قوة حصانية بلغت نحو 280 حِصانًا. كما أن السيارة ذات الدفع الرباعي توفرت مع عزم أقصى للدوران وصل إلى 460 نيوتن/ متر.

فيما يتعلق بالفتيس. فتجدر الإشارة إلى أن طراز باترول الـ SUV. جاء مع محرك متصل بناقل حركة أتوماتيك. الأمر الذي أضفى على السيارة أداءًا سريعًا. علاوة على دفعها على الطريق بطريقة انسيابية.

تجهيزات باترول 2021

ومن ناحية المواصفات اعتمدت سيارة نيسان من طراز باترول على كماليات داخلية عديدة. وأبرزها وجود تكييف هوا ذات تحكم أتوماتيكي. علاوة على إمكانية التحكم في ارتفاع مقعد السائق والراكب الأمامي. كما أنها جات مع مخرج USB. من أجل ربط الهواتف المحمولة بنظام السيارة. وإلى جانب تلك المواصفات توفرت السيارة بسعر يبدأ من 171,690 ريال سعودي.