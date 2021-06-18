عروض نيسان باترول 2021 في السعودي الفرنسي للتمويل – الأسعار والمواصفات التفصيلية

نيسان باترول 2021 أحد الطرازات الـ SUV المتاحة في سوق السيارات السعودي. وتتمتع بعروض ترويجية خلال الفترة الحالية. وذلك من قِبل الوكيل الرسمي لـ علامة نيسان في المملكة العربية السعودية. وفي تلك المقالة إليكم استعراض للمواصات التفصيلية لـ سيارة باترول موديل 2021 في السوق السعودي. علاوة على مواصفاتها التفصيلية.

نيسان باترول 2021

حيث أقرت شركة بترومين. الوكيل الرسمي لـ علامة نيسان اليابانية في السوق السعودي. عروض ترويجية على سيارة Patrol. ومن خلال النقاط التالية إليكم تفاصيل العرض على طراز باترول الإس يو في:

من جهته أتاح الوكيل إمكانية تقسيط 50/50 بدون أرباح مع البنك السعودي الفرنسي التاجيري.

كما يتم تطبيق نسبة التأمين وفقًا للشروط المعلنة من قِبلالجهة التمويلية.

بينما كما يتم تحديد الضمان ويسري إلى مدة تصل إلى 7 سنوات أو 200 ألف كيلو متر. وذلك بعد اضمان المصنعي.

فيما أتاحت الشركة صيانة مجانية للسيارة باترول. لمدة 5 سنوات. أو عند قطع مسافة 50 ألف كيلو متر . أيهما أقرب.

علاوة على أن العرض ممتد وصولًا إلى نهاية شهر يونيو 2021. أو حتى نفاذ الكمية المتوفرة لدى الوكيل.

نيسان باترول 2021 أسود

وتتوفر سيارة نيسان باترول في السوق السعودي من خلال ألوان عديدة. ومن بينهم اللون الأسود. كما تضم السيارة تجهيزات خارجية مميزة. حيث تأتي بمصابيح قوية من نوع الـ LED. بالإضافة إلى أن المقابض الخارجية تأتي بنفس لون السيارة.

كما احتوت السيارة على منظومة حركة قوية. حيث توفرت مع محرك بسعة تبدأ من 4000 سي سي. قادر على توليد قوة قدرها 275 حِصانًا. بالإضافة إلى اتصال المحرك بناقل حركة أتوماتيك.

أما من ناحية الأمان والسلامة. فقد جاءت السيارة Patrol موديل 2021. بمواصفات حماية عديدة. ومن أبرزها وجود وسائد هوائية للسائق والركاب. بالإضافة إلى أحزمة لتثبيت مقعد الأطفال في المقاعد.

سعر سيارة نيسان باترول 2021

كما أن السيارة توفرت في سوق السيارات السعودي من خلال سعر يبدأ من 171,690 ريال سعودي. علمًا بأن الوكيل الرسمي للعلامة. المنوط له التحكم في تسعيرة طرازات نيسان في المملكة.