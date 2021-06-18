أرخص سيارة عائلية اقتصادية 2021 سوزوكي ارتيجا ستاندر بأفضل مزايا وأرخص سعر، أفضل سيارة عائلية اقتصادية 7 مقاعد، تتنافس السيارة مع تويوتا راش أما تويوتا افانزا فإن حجمها أصغر من ارتيجا، حيث يبحث كل مقبل على شراء سيارة أن تجمع بين المزايا الرائعة ورخيصة الثمن وإقتصادية، وأغلب الأوقات لا تجد الثلاثة مزايا في سيارة واحدة، ولكن سوزوكي ارتيجا تجمع بين الثلاثة، سيارة سوزوكي ارتيجا اليابانية ذو تجميع هندي، أرخص سيارة عائلية اقتصادية 2021 سوزوكي ارتيجا ستاندر بأفضل مزايا وأرخص سعر.

أرخص سيارة عائلية اقتصادية 2021

سيارة متسعة من الداخل 7 مقاعد واسعة أرخص سيارة اقتصادية عائلية رائعة، ولو قارنت في الأسعار تجد أنها قريبة من سعر أكسنت أو يارس ولكن بكل تأكيد سوزوكي ارتيجا أفضل، حيث تتميز سوزوكي ارتيجا 2021 ستاندر بمُحرك إقتصادي، 1500 سي سي 4 سلندر تمنحك قوة 103 حصان، وقير أوتوماتيك أربعة سرعات ونظام دفع أمامي، تتوفر بسعر مميز جداً مقارنة بالمواصفات 54 ألف و 50 ريال فقط شامل ضريبة القيمة المضافة، بضمان 3 سنوات أو 100 ألف كيلو متر.

سوزوكي ارتيجا 2021 ستاندر

تتميز سيارة سوزوكي ارتيجا 2021 ستاندر من الامام شبك من الكروم يتوسطه شعار سوزوكي، وإضاءات أمامية هالوجين عالي ومنخفض بالإضافة إلى عدسة، جنوط السيارة مقاس 15 إنش، مع إشارات على المرآة الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي الأوتوماتيكي، وإضاءات خلفية بالكامل LED وعدد 4 حساسات خلفية، مع مساحة للزجاج الخلفي وشنطة خلفية متسعة يمكنك طي مقاعد الصف الثالث للحصول على مساحة أكبر، مع صرفية وقود السيارة مميزة، حيث أن اللتر الواحد من بنزين 91 يمنحك إمكانية المشي حتى 17.5 كيلو متر بتقييم ممتاز.

مزايا ارتيجا ستاندر 2021

تتميز السيارة من الداخل بمقاعد قماش باللون الأسود مع منفذ طاقة في الصف الوسطي، وفتحات تكييف ثلاثة مستويات لمقاعد الصف الثاني والثالث، كما تتميز سوزوكي ارتيجا 2021 ستاندر وزجاج كهربائي بالكامل، ومقود بتصميم رياضي للتحكم في النظام الصوتي والبلوتوث، ومسجل صوتي على شكل شاشة، ومنفذ USB وآخر للطاقة لأرخص سيارة عائلية اقتصادية 2021، وأنوار سقف داخلية، الأمن والسلامة فرامل EPS ونظام الثبات الالكتروني، مع حساس كفرات و ايرباج للسائق والراكب، وعدد سبع أحزمة أمان.