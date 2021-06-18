تخفيض سعر ميتسوبيشي مونتيرو 2020 فئة ستاندر لدى الوكيل بالسعودية، أعلن الوكيل السعودي لعلامة ميتسوبيشي عن عرض تخفيض جديد على مونتيرو فئة ستاندر موديل 2020، وهو أحد العروض المميزة ضمن موسم التخفيضات على سيارات موديل العام المنصرم، ويختص هذه المرة بأحد أفضل السيارات العائلية وأكثرها طلباً وقبولاً بين العملاء الراغبين بشراء سيارة جديدة مميزة وهي ميتسوبيشي مونتيرو 2020، إذن فما هي مواصفات السيارة وما هو سعر مونتيرو 2020 فئة ستاندر بعد انخفاضه بما يتجاوز خمسة آلاف ريال.

تخفيض سعر ميتسوبيشي مونتيرو 2020

ضمن عروض السيارات الجديدة موديل 2020 المُقامة لدى لدى وكلاء السيارات بالمملكة، أعلن معرض عبد الرحمن عماد الدين للسيارات عن تخفيض سعر سيارة ميتسوبيشي مونتيرو 2020 فئة ستاندر، السيارة ذات مُحرك بزين 3000 سي سي سداسي الأسطوانات، وقير أوتوماتيك 8 سرعات تيترونك ونظام الدفع خلفي دبل خفيف ودبل ثقيل، وتتوفر السيارة الآن بسعر 104 ألف و650 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، وذلك بدلاً من 110 ألف و 400 ريال سعودي.

مواصفات مونتيرو فئة ستاندر

أما عن مواصفات السيارة الخارجية فإنها تتميز بجنوط مقاس 18 إنش، وإضاءات بالكامل LED للنور المرتفع والمنخفض، وكشافات ضباب وإضاءات LED نهارية، مع إشارات على المرأة الجانبية الكهربائية ذو خاصية الطي مع تطعيمات كروم لسيارة ميتسوبيشي مونتيرو 2020 ستاندر، بالاضافة إلى إضاءات خلفية بالكامل LED وكشاف ضباب خلفي ومقابض كروم وإطار من الكروم على النوافذ بالكامل.

داخلية ميتسوبيشي مونتيرو موديل 2020

تتميز مونتيرو 2020 فئة ستاندر بإمكانية الدخول والتشغيل الذكي مع مقاعد شمواه فاخرة وزجاج بالكامل كهربائي، المقود مكسي بالجلد يمكن التحكم في النظام الصوتي والبلوتوث وعداد الرحلات من خلاله، وقير F1 خلف المقود وشاشة معلومات وسطية للمعلومات مع منفذ USB للشحن، ومكيف أمامي لمس ذو تحكم منفصل وفتحات تكييف خلفية، مع مسند وسطي للمقاعد الخلفية ودرج أمامي مع منفذ USB خلفي للشحن.

تتميز تلك السيارة العائلية الرائعة بسبع مقاعد مميزة وفرامل ABS، مع وجود نظام الثبات الإلكتروني وحساس كفرات وأيرباج للسائق والراكب وعدد سبع أحزمة أمان، بالاضافة إلى شنطة كهربائية متسعة مع إمكانية طي مقاعد الصف الأخير للحصول على مساحة أكبر في ميتسوبيشي مونتيرو 2020 ستاندر.