مواصفات وأسعار نيسان باترول موديل 2021

سوف نعرض لكم كافة المعلومات عن مواصفات وأسعار سيارة نيسان باترول موديل 2021 والتي تم طرحها مؤخرًا في سوق السيارات السعودي وهي سيارة دفع رباعي بتصميم عصري متميز وتقنيات حديثة وهذا ما ساعد في استقطاب الكثير من المشترين وعشاق السيارات وسنوافيكم بكافة التفاصيل المتعلقة بتمويل البنك الأهلي والذي يقتصر على الفئة التي يتم تحويل راتبها الشهري عن طريق التحويل المصرفي حيث يتم دفع أقساط السيارة دون الاعتماد على أنظمة هامش الربح.

يقوم البنك بتوفير العديد من المزايا سواء إذا قمت بشراء السيارة بنظام الدفع النقدي أو التقسيط حيث لا يفرض رسوم إدارية مع العلم أن آخر موعد لعروض التمويل المُقدمة على السيارات يوم 30 يونيو 2021.

تختلف قيمة التأمين على السيارات من عميل إلى آخر وذلك حسب السجلات المصرفية الخاصة بكل عميل لكي يتم تحديد النسبة المئوية.

متاح الآن للمستهلكين نيسان باترول موديل 2021 ولكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل حول سيارة نيسان باترول موديل 2022.

مواصفات وأسعار نيسان باترول موديل 2021تعرف على أهم مزايا ومواصفات سيارة نيسان باترول 2021

سوف نعرض لكم كافة التفاصيل عن سيارة نيسان باترول الدفع الرباعي:

سعة المحرك تصل إلى 4700 سم مكعب 280 حصان.

كما تتميز بخاصية الدفع الرباعي وعزم دوران بحد أقصى 460 نيوتن متر.

كما تحتوي على محرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مما يؤدي إلى السلاسة والسرعة على الطريق.

تضم العديد من الاكسسوارات والمزايا الداخلية مثل مكيفات بتحكم آلي.

كما يمكن للسائق التحكم بكل سهولة في ارتفاع المقاعد.

تحتوي على منفذ USB لتوصيل الهاتف بالسيارة بكل سهولة.

بالإضافة إلى وجود مقاعد جلدية مريحة لن تشعر بالجهد أو التعب أثناء السفر بالسيارة.

كما تتميز تلك السيارة بأنها مناسبة تمامًا للسفر مع العائلة مع نظام أمن وسنتر لوك ومرايا كهربائية.

متوفرة باللون الأبيض بالإضافة إلى تصميم عصري وأنيق وإطارات حديثة.

بجانب تلك المواصفات والمزايا المعروضة سابقًا تتوفر السيارة بسعر لا يصدق171,690 ريال سعودي لا تفوت الفرصة واحصل على سيارة أحلامك الآن مع تمويل البنك الأهلي.