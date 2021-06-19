عروض ومواصفات سيارة نيسان باترول 2021 السعودي الفرنسي، سيارة نيسان باترول 2021 متاحة الآن في السوق السعودي بعروض ترويجية رائعة، مقدمة من الوكيل الرسمي لها من خلال المصرف السعودي الفرنسي، تعرف على عرض السيارة وتفاصيلها محركها المتميز. أفضل عروض ومواصفات سيارة نيسان باترول 2021 السعودي الفرنسي أفضل عروض ومواصفات سيارة نيسان باترول 2021 السعودي الفرنسي عروض نيسان باترول 2021 قامت شركة بترومين والتي هي الوكيل الرسمي لعلامة نيسان يابانية الأصل في السوق السعودي بالترويج عن سيارة نيسان باترول الجديدة، وعرض السيارة هو: إمكانية تقسيط السيارة بنسبة 50% وبدون وجود أرباح عن التقسيط، عن طريق البنك السعودي الفرنسي.

من خلال الجهة التمويلية سوف يتم تطبيق نسبة تأمين السيارة والتأمين على الحياة، وهذا وفقًا للشروط المتفق عليها.

ضمان السيارة لمدة تصل حتى 7 سنوات، أو السير لمسافة 200 ألف كيلو متر،وهذا بعد ضمان المصنع.

كما يتيح العرض إمكانية الحصول على صيانة مجانية للسيارة ، وهذا في حالة السير مسافة 50000 كيلو متر أو بعد مرور مدة 5 سنوات.

، وهذا في حالة السير مسافة 50000 كيلو متر أو بعد مرور مدة 5 سنوات. هذا العرض ساري على سيارة نيسان باترول حتى شهر يونيو من العام الحالي 2021، أو لحين نفاذ أعداد السيارة المتوفرة لدي الوكيل. مواصفات نيسان باترول 2021 نيسان باترول من سيارة الدفع الرباعي وتم إصدارها بسعر 171500 ريال، تتمتع السيارة بالمميزات التالية:

محرك السيارة من الفئة الأولي V6 عزم دوران 394 نيوتن لكل متر وبقوة 275 حصان.

سعة الخزان 4 لتر وذلك للسيارات من الفئة الأولى.

قوة محرك السيارة 4000 سي سي.

أما عن محرك السيارة من الفئة الثانية V8 عزم دوران 560 نيوتن لكل متر، قوة السيارة 400 حصان.

سعة الخزان 5.6 لتر لسيارات من الفئة الثانية. مواصفات نيسان باترول 2021 تعمل السيارة بنظام ناقل أوتوماتيكي للحركة، له 7 نقلات تحتوي على محركين دفع رباعي. الفئة الأولي من السيارة استهلاك البنزين لها بمعدل 8.5 كم لكل لتر بنزين.

الفئة الثانية من السيارة استهلاك البنزين لها 6.9 كم لكل لتر بنزين.

تحتوي السيارة على أنظمة أمان متميزة.

وسائد هوائية للراكب والسائق.

حزام أمان للركاب في المقاعد الخلفية.

مكان خاص بمقاعد الأطفال وأحزمة أمان لتثبيتها في السيارة.

تصميم السيارة الخارجي والداخلي أنيق ورائع. الوسوم

عروض ومواصفات سيارة نيسان باترول 2021 السعودي الفرنسي، سيارة نيسان باترول 2021 متاحة الآن في السوق السعودي بعروض ترويجية رائعة، مقدمة من الوكيل الرسمي لها من خلال المصرف السعودي الفرنسي، تعرف على عرض السيارة وتفاصيلها محركها المتميز. أفضل عروض ومواصفات سيارة نيسان باترول 2021 السعودي الفرنسي أفضل عروض ومواصفات سيارة نيسان باترول 2021 السعودي الفرنسي عروض نيسان باترول 2021 قامت شركة بترومين والتي هي الوكيل الرسمي لعلامة نيسان يابانية الأصل في السوق السعودي بالترويج عن سيارة نيسان باترول الجديدة، وعرض السيارة هو: إمكانية تقسيط السيارة بنسبة 50% وبدون وجود أرباح عن التقسيط، عن طريق البنك السعودي الفرنسي.

من خلال الجهة التمويلية سوف يتم تطبيق نسبة تأمين السيارة والتأمين على الحياة، وهذا وفقًا للشروط المتفق عليها.

ضمان السيارة لمدة تصل حتى 7 سنوات، أو السير لمسافة 200 ألف كيلو متر،وهذا بعد ضمان المصنع.

كما يتيح العرض إمكانية الحصول على صيانة مجانية للسيارة ، وهذا في حالة السير مسافة 50000 كيلو متر أو بعد مرور مدة 5 سنوات.

، وهذا في حالة السير مسافة 50000 كيلو متر أو بعد مرور مدة 5 سنوات. هذا العرض ساري على سيارة نيسان باترول حتى شهر يونيو من العام الحالي 2021، أو لحين نفاذ أعداد السيارة المتوفرة لدي الوكيل. مواصفات نيسان باترول 2021 نيسان باترول من سيارة الدفع الرباعي وتم إصدارها بسعر 171500 ريال، تتمتع السيارة بالمميزات التالية:

محرك السيارة من الفئة الأولي V6 عزم دوران 394 نيوتن لكل متر وبقوة 275 حصان.

سعة الخزان 4 لتر وذلك للسيارات من الفئة الأولى.

قوة محرك السيارة 4000 سي سي.

أما عن محرك السيارة من الفئة الثانية V8 عزم دوران 560 نيوتن لكل متر، قوة السيارة 400 حصان.

سعة الخزان 5.6 لتر لسيارات من الفئة الثانية. مواصفات نيسان باترول 2021 تعمل السيارة بنظام ناقل أوتوماتيكي للحركة، له 7 نقلات تحتوي على محركين دفع رباعي. الفئة الأولي من السيارة استهلاك البنزين لها بمعدل 8.5 كم لكل لتر بنزين.

الفئة الثانية من السيارة استهلاك البنزين لها 6.9 كم لكل لتر بنزين.

تحتوي السيارة على أنظمة أمان متميزة.

وسائد هوائية للراكب والسائق.

حزام أمان للركاب في المقاعد الخلفية.

مكان خاص بمقاعد الأطفال وأحزمة أمان لتثبيتها في السيارة.

تصميم السيارة الخارجي والداخلي أنيق ورائع.

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