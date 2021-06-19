طلاء جديد لسيارة شيفروليه كمارو 2022

ستحصل سيارة شيفروليه كمارو الجديدة، على تغييرات واضحة في موديل 2022، منها إيقاف حزمة أداء iLE لجميع الفئات غير المزودة بمحرك V8.

كمارو 2022 بألوان جديدة

كما ستحصل كمارو على ألوان جديدة مثل هذا اللون البرتقالي، وهي طبقة داكنة وأكثر معدنية مقارنة باللون البرتقالي المتوفر للموديل الحالي، ومن المتوقع تسعير اللون الجديد بـ 400 دولار أمريكي، كما ستحصل كمارو على لون أزرق “رابيد” جديد كان حصرياً في السابق على كورفيت C8، وسيبدأ إنتاج السيارة في نهاية سبتمبر القادم بتحديثات تقنية وجمالية لما تعلن شيفروليه تفاصيلها بعد، بدون تغييرات على المحرك.

محركات شيفروليه كمارو

يشار إلى أن محركات كمارو 2021 محرك 4 سلندر سعة لترين مع تيربو يولد قوة 275 حصان، ومحرك V6 سعة 3,6 لتر تنفس طبيعي يولد قوة 335 حصان، ومحرك V8 سعة 6,2 لتر تنفس طبيعي بقوة 455 حصان، محرك V8 سعة 6,2 لتر مع سوبر تشارجد يولد قوة 650 حصان.