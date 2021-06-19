أفضل 7 سيارات مستعملة لعام 2021 موديلات حديثة بأسعار أقل من 20000 ريال

أفضل السيارات المستعملة لعام 2021 موديلات حديثة بأسعار أقل من 20000 ريال، لدينا اليوم قائمة تضم سبع مركبات بالنسبة للمتسوقين ذوي الميزانية المحدودة والراغبين في شراء سيارة مستعملة موديل حديث، لذا فقد أعطينا الأولوية في اختياراتنا للسيارات ذات درجات الموثوقية الجيدة من جانب العملاء مع التكاليف الإجمالية المنخفضة للشراء، فلا يزال من الممكن الحصول على سيارات جيدة بأقل من 20 ألف ريال من الوكلاء أن رغم السوق الخاص يميل إلى الحصول على أسعار أقل للطلب، ومع ذلك فإننا نوصي أيضًا بإجراء فحص ميكانيكي قبل الشراء عبر أحد الخدمات الميكانيكية المتنقلة التي يتم حجزها بواسطة الجوال.

أفضل 7 سيارات مستعملة موديلات حديثة

تتميز مازدا 2 موديل 2012 بمتعة القيادة ولكن إذا كنت ترغب في شراء سيارة صغيرة، تأتي السيارة بمحرك سعة 1.5 لتر وقوة مائة حصان ، وتعتبر تلك المواصفات أكثر من كافية للاستمتاع بسيارة وزن الريشة من مازدا. أما مازدا 3 موديل 2012 فقد قدمت أداء أكثر قبولاً بتحسين الموثوقية والحماية من الصدأ مقارنة بالموديل السابق، سيارة الجيل الثاني مازدا 3 ممتعة للقيادة وعلى الرغم من أن التصميم بواجهته الأمامية الكبيرة لا يناسب ذوق الجميع، إلا أن المواصفات الإجمالية جيدة مدعومة بـقوة 144 أو 165 حصانًا عبر محرك رباعي الأسطوانات.

السيارة الثالثة في قائمتنا لأفضل السيارات المستعملة هي هوندا سيفيك 2011، وجدير بالذكر أن الجيل الثامن من سيفيك ذو المظهر المستقبلي قد جاء في نمطين للجسم، الأول كوبيه أنيق والثاني سيدان على شكل إسفين. وهي تأتي بقوة 197 حصانًا ولا تكلف صيانتها الكثير، أما هوندا فيت 2012 وهي السيارة الرابعة معنا فعلى الرغم من أنها تتميز بصغر حجمها، إلا أن المقصورة الداخلية التي تشبه الميني فان في Fit تجعلك تستفيد بشكل ممتاز من المساحة.

أسعار تويوتا وهيونداي حديث مستعمل

تويوتا يارس 2011 التي تتوفر كسيارة هاتشباك أو سيدان ، وتبدو جميلة ولكنها لا تستخدم مساحتها الداخلية تقريبًا مثل Honda Fit، معدل استهلاك الوقود مقبول والتصميم جيد من الخارج ولكنها تبدو صغيرة وليست ممتعة كثيرًا في القيادة. أما تويوتا أفالون 2008 فهي في المرتبة السادسة من حيث أفضل السيارات المستعملة، السيارة تتميز بقيادة مريحة وهادئة وهي قوية التحمل وتتألق للغاية في الرحلات الطويلة، السيارة الأخيرة في تقريرنا هي هيونداي أزيرا التي تأتي بمحرك V6 يعطي قوة تصل إلى 263 حصانًا، وهي متشابهة كثيراً مع أفالون على الرغم من أنها أقل من تويوتا بشكل عام.