عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة موديل 2021 من عبد اللطيف جميل

عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر موديل 2021 من عبد اللطيف جميل، فقد يوجد الكثير من العروض التي تقوم المصارف البنكية الشركات التمويلية بالمملكة العربية السعودية لكافة المواطنين وكل من يرغب في الحصول على سيارة تويوتا بالتقسيط المريح، ومن بين أهم العروض الأكثر تميز هي عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر موديل 2021 من عبد اللطيف جميل، بعد أن أصبحت سيارة تويوتا لاند كروز موديل 2021 من أهم الإصدارات المتميزة ويرغب الشباب شرائها ولكن يرغبون أيضاً في التعرف على أسعار ومواصفات السيارة التي أطلقتها شركة تويوتا لكافة العملاء بالمملكة العربية السعودية وأصبحت من أهم السيارات بالوقت الحالي، ودعونا اليوم نتحدث عن عروض تقسيط السيارة وما تحمله من مميزات.

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة موديل 2021

تعتبر سيارة تويوتا لاند كروز من السيارات المكتسحة بالمملكة العربية السعودية لما تحمله من مواصفات، واهتم عبد اللطيف جميل وبعض البنوك من توفير العروض المتميزة للغاية لامتلاك هذه السيارة دون القيام بدفع أي مقدمات، وتوفر تخفيض في نسبة الرسوم التي تتعلق بالسيارة بدرجة كبيرة ومن أهم مواصفات سيارة لاند كروز:

السيارة متواجدة بفئتين الأولى منها مزودة بمحرك سداسي الاسطوانات ومزود بسعة 4.0 لتر ومزود بقوة 271 حصان، كما أنه 385 نيوتن متر عند الدوران، وبه صندوق بسرعة أتوماتيك به 6 سرعات وبه دفع رباعي.

أما النسخة الثانية الأقوى على الإطلاق بها محرك ثماني الاسطوانات بسعة محرك 4.6 لتر، وبقوة 304 حصان، به 439 نيوتن متر، وبه صندوق اتوماتيك به 6 سرعات وبنظام دفع رباعي يغير اتجاه العجلات.

سيارة تويوتا هايلكس 2021 بسعر 76,400 ريال سعودي وبقسط يبدأ من 1,528 ريال.

أما سيارة تويوتا يارس بسعر 49,600 ريال سعودي، وبقسط شهري 972 ريال سعودي.

تويوتا لاند كروز بسعر 113,900 ريال سعودي، وبقسط يبدأ 2,278 ريال سعودي.

سيارة تويوتا لاند كروز بيك اب 2021 بسعر 127,800 ريال سعودي، بقسط 2,556 ريال سعودي، ويوفر أيضاً الكثير من

أنظمة التقسيط والتمويلات على السيارات المختلفة.

أبرز عروض عبد اللطيف جميل لسيارة تويوتا 2021