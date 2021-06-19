بي ام دبليو الفئة السابعة بشكل جديد كليا تعرف على سعرها ومواصفاتها

بي ام دبليو ، كما تحدثتنا في مقالتنا الأخيرة عن عربة كيا سيراتو وعربة تويوتا لاندكروزر الجديدة قد تم التقاط ورصد صور جديدة وهي الأولى من نوعها عبر العدسات التجسسية لمقصورة السيارة الجديدة من طراز بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 الجديدة بالكامل وللمرة الأولى.

على الرغم من أن سيارة بي إم دبليو لم تكشف عن لوحة العدادات القياسية لديها لكي تحميها من التصوير التجسسي

ولكن الصور التي نشرت توضح الكثير من ملامح المقصورة الداخلية الجديدة لعربة بي ام دبليو الفئة السابعة 2023.

بي ام دبليو الفئة السابعةمواصفات المقصورة الداخلية للعربة

توفر سيارة بي إم سيارة بي إم دبليو داخل مقصورتها الجديدة الكثير مثل:-

شاشات منحنية مستوحاة من داخلية السيارات الكهربائية

كما يتوقع الخبراء ان يبدأ انطلاق السيارة بناقل حركة جديد ولكنه لا يمت بصلة لناقل الحركة التقليدي

وحسب توقع الخبراء أن المقصورة سوف تكون بشكل عام بمظهر بسيط بأزرار للمس مع تقنيات تعمل عن طريق الأوامر الصوتية

تم رصد اختبارات عربة بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 على الحلبة الألمانية “نوربورغرينغ” وذلك قبل أن يتم الكشف عنها في نسخة لكي يتم اختبارها في شهر سبتمبر القادم

كما كشفت التقارير بأن عربة بي إم دبليو الفئة السابعة التي تحت الاختيار سوف يتم الكشف عنها في المعرض الدولي للسيارات “ميونيخ”

كما تتحفظ الشركة الألمانية على تفاصيل السيارة

ومن المتوقع أن تشهد النسخة الإنتاجية اختلافات طفيفة عن النسخة الاختبارية التي ستظهر في شهر سبتمبر المقبل

كما تذكر التقارير أن عربة بي إم دبليو الفئة السابعة الاختبارية سوف تكون أول إنتاج للعلامة على منصة Neue Klasse والتي سوف تقدم خيارات كبيرة مثل:-

المحركات سواء محرك بنزين أو ديزل

بالإضافة إلى المحركات الهجينة والكهربائية بالكامل مع موديلات جديدة تقدر على الانطلاق بخلايا وقود هيدروجيني

من المنتظر بأن تحل منصة Neue Klasse الجديدة بدلاً من المنصات السابقة “UKL وCLAR”.

من المتوقع أن العربة سوف تشمل شبك أمامي كبير

ستمتاز بمصابيح أمامية منخفضة أكثر عن الطراز الحالي

ومن خلال الصور التجسسية تم رصد عمليات بي إم دبليو التي أُجريت ليتم تطوير الواجهة الأمامية

بالنسبة للواجهة الخلفية سيتميز هيكل بي إم دبليو الفئة السابعة 2023 بهيكل أنيق أكثر.

بنظام عادم رباعي وذلك بجانب نقل لوحة السيارات من الصندوق إلى المصد

اما بالنسبة للمحركات فيتم الإشارة إلى أنه من الممكن توفير محركات ب6 او 8 اسطوانات مع محرك هجين بالقابس

كما تظهر المقصورة الداخلية بمقاعد من جلود “مرينو بيضاء ناعمة” وهي مصنوعة بتطريز ماسي حسب الطلب، بتطعيمات خشبية بها طلاء أسود

وتمتلك المقاعد الخلفية لمسات فخمة وذلك بسبب دعم التعديل الكهربائي والطاولات القابلة للثني

كما انه بها شاشة ترفيه مخصصة لكل مقعد

وشاشة نظام معلومات ترفيهية في وسط المقصورة الأمامية وذلك بمقاس 10.25 بوصة

تم الإعلان من قبل بي إم دبليو في معرض شنغهاي للسيارات بأنها سوف توفر الإصدار اللامع السيارة بحوالي 25 سيارة حصرية فقط في السوق الصيني

كما تظهر بي إم دبليو الفئة السابعة في الإصدار الخاص بلونين الفضي و المارون فيقدم سلاسة واندماج يزيد من جمال الشكل وتصميم السيارة

تقف سيارة بي ام دبليو على جنوط من الألومنيوم بمقاس 20 بوصة

تتميز بعملية طلاء دقيقة للغاية لكل سيارة من إصدار العربات الخاص تستغرق أسبوع كامل للسيارة الواحدة

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كما تتميز العربة الجديدة من بي ام دبليو الفئة السابعة بعدة مميزات مثل:-

لها قوة 576 حصان.

كما أن عزم الدوران فيها يصل إلى 849 نيوتن.متر

كما ان المحرك 12 سلندر بسعة 6.0 لتر

حيث يمكن لعربة بي إم دبليو في الإصدار الخاص الانطلاق من الثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة وذلك خلال 3.8 ثانية

سعر سيارة بي ام دبليو الفئة السابعة

يبدأ سعر الإصدار الجديد من عربة بي إم دبليو الفئة السابعة بداية من 400 ألف دولار أمريكي بما يقارب تقريباً مليون ونصف ريال سعودي

نتمنى ان تكون مقالة بي ام دبليو قد نالت إعجابكم.