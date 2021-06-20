اسعار سيارة بيجو 5008 الجديدة 2021 في السعودية ومواصفاتها بفئاتها

اسعار سيارة بيجو 5008 الجديدة 2021 ؛ من أكثر السيارات التي يبحثون عنها لأنها توفر كل ما يحلمون به في سيارة واحدة، لهذا حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق العالمية باعتبارها سيارة قياسية، وحققت نفس النجاح في سوق السيارات السعودي بسبب تميزها وتصاميمها الرائعة التي تتناسب مع جميع الفئات والأذواق، لذا من خلالنا اليوم سنقدم لكم أبرز مواصفاتها، ومميزاتها.

اسعار سيارة بيجو 5008

قدمت الشركة الفرنسية مواصفات قياسية جعلتها أفضل أنواع السيارات في سوق السعودية للسيارات سواء أكانت الجديدة او المستعملة، كما ان البعض يَظل يُتابع أحدث إصدارات سيارة بيجو 5008 في السعودية، لذا قررنا اليوم أن نقدم لكم مواصفاتها والتي يأتي على رأسها تميزها في مساحتها الواسعة والثلاثة صفوف التي جعلتها سيارة عائلية أو رياضية مثالية مناسبة للرحلات.

أما عن اسعار سيارة بيجو 5008 الجديدة 2021 في السعودية فهي كالتالي:-

سعر سيارة بيجو 5008 (ACTIVE 2021) 96 ألف ريال سعودي.

سيارة بيجو 5008 (ALLURE 2021) 112.500 ألف ريال سعودي.

سعر سيارة بيجو 5008 (GT-LINE 2021) 128.300 ألف ريال سعودي.

مواصفات سيارة بيجو 5008 في السعودية

وهذه هي مواصفات أحدث إصدار من سيارة بيجو 5008 2021:-