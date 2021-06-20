اسعار سيارة بيجو 5008 الجديدة 2021 في السعودية ومواصفاتها بفئاتها

اسعار سيارة بيجو 5008 الجديدة 2021 ؛ من أكثر السيارات التي يبحثون عنها لأنها توفر كل ما يحلمون به في سيارة واحدة، لهذا حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق العالمية باعتبارها سيارة قياسية، وحققت نفس النجاح في سوق السيارات السعودي بسبب تميزها وتصاميمها الرائعة التي تتناسب مع جميع الفئات والأذواق، لذا من خلالنا اليوم سنقدم لكم أبرز مواصفاتها، ومميزاتها.اسعار سيارة بيجو 5008
قدمت الشركة الفرنسية مواصفات قياسية جعلتها أفضل أنواع السيارات في سوق السعودية للسيارات سواء أكانت الجديدة او المستعملة، كما ان البعض يَظل يُتابع أحدث إصدارات سيارة بيجو 5008 في السعودية، لذا قررنا اليوم أن نقدم لكم مواصفاتها والتي يأتي على رأسها تميزها في مساحتها الواسعة والثلاثة صفوف التي جعلتها سيارة عائلية أو رياضية مثالية مناسبة للرحلات.
أما عن اسعار سيارة بيجو 5008 الجديدة 2021 في السعودية فهي كالتالي:-
- سعر سيارة بيجو 5008 (ACTIVE 2021) 96 ألف ريال سعودي.
- سيارة بيجو 5008 (ALLURE 2021) 112.500 ألف ريال سعودي.
- سعر سيارة بيجو 5008 (GT-LINE 2021) 128.300 ألف ريال سعودي.
مواصفات سيارة بيجو 5008 في السعودية
وهذه هي مواصفات أحدث إصدار من سيارة بيجو 5008 2021:-
- محرك 1600 سي سي رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر.
- تحتوي على نظام توقيت متغير للصمامات بقوة 165 حصان.
- مقاس الجنوط يتراوح ما بين 17 أو 18 بوصة.
- عزم للدوران 240 نيوتن / متر.
- يتم قياس الوقود المتوفر والأميال بشكل الكتروني.
- تحتوي على نظام جر أمامي.
- السرعة القصوى للسيارة 190 كم / في الساعة، بجانب بطارية قوية.
- تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.
- عجلة قيادة احترافية تحتوي على إعدادات من أجل التحكم في الصوت.
- تحتوي على أحدث وسائل الترفيه مثل مشغل الأسطوانات، 10 مكبرات صوت، مدخل AUX.
- إمكانية التحكم والتعديل على المقاعد بالكهرباء.
- يتوفر بها مقاعد رياضية تحتوي على خاصية التدليك بشكل مستمر.
- تحتوي على نظام ملاحة، نظام تدفئة للمقاعد، نظام المساعدة الاصطفاف.
- يتوفر بها فتحة سقف بانورامية + حساسات أمامية وخلفية.
- المقاعد مصممة من الجلد الفاخر مما ساهم في روعة تصميم السيارة.
الوسوم
اسعار سيارة بيجو 5008 الجديدة 2021 ؛ من أكثر السيارات التي يبحثون عنها لأنها توفر كل ما يحلمون به في سيارة واحدة، لهذا حققت نجاحًا كبيرًا في الأسواق العالمية باعتبارها سيارة قياسية، وحققت نفس النجاح في سوق السيارات السعودي بسبب تميزها وتصاميمها الرائعة التي تتناسب مع جميع الفئات والأذواق، لذا من خلالنا اليوم سنقدم لكم أبرز مواصفاتها، ومميزاتها.اسعار سيارة بيجو 5008
قدمت الشركة الفرنسية مواصفات قياسية جعلتها أفضل أنواع السيارات في سوق السعودية للسيارات سواء أكانت الجديدة او المستعملة، كما ان البعض يَظل يُتابع أحدث إصدارات سيارة بيجو 5008 في السعودية، لذا قررنا اليوم أن نقدم لكم مواصفاتها والتي يأتي على رأسها تميزها في مساحتها الواسعة والثلاثة صفوف التي جعلتها سيارة عائلية أو رياضية مثالية مناسبة للرحلات.
أما عن اسعار سيارة بيجو 5008 الجديدة 2021 في السعودية فهي كالتالي:-
- سعر سيارة بيجو 5008 (ACTIVE 2021) 96 ألف ريال سعودي.
- سيارة بيجو 5008 (ALLURE 2021) 112.500 ألف ريال سعودي.
- سعر سيارة بيجو 5008 (GT-LINE 2021) 128.300 ألف ريال سعودي.
مواصفات سيارة بيجو 5008 في السعودية
وهذه هي مواصفات أحدث إصدار من سيارة بيجو 5008 2021:-
- محرك 1600 سي سي رباعي الأسطوانات بسعة 1.6 لتر.
- تحتوي على نظام توقيت متغير للصمامات بقوة 165 حصان.
- مقاس الجنوط يتراوح ما بين 17 أو 18 بوصة.
- عزم للدوران 240 نيوتن / متر.
- يتم قياس الوقود المتوفر والأميال بشكل الكتروني.
- تحتوي على نظام جر أمامي.
- السرعة القصوى للسيارة 190 كم / في الساعة، بجانب بطارية قوية.
- تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.
- عجلة قيادة احترافية تحتوي على إعدادات من أجل التحكم في الصوت.
- تحتوي على أحدث وسائل الترفيه مثل مشغل الأسطوانات، 10 مكبرات صوت، مدخل AUX.
- إمكانية التحكم والتعديل على المقاعد بالكهرباء.
- يتوفر بها مقاعد رياضية تحتوي على خاصية التدليك بشكل مستمر.
- تحتوي على نظام ملاحة، نظام تدفئة للمقاعد، نظام المساعدة الاصطفاف.
- يتوفر بها فتحة سقف بانورامية + حساسات أمامية وخلفية.
- المقاعد مصممة من الجلد الفاخر مما ساهم في روعة تصميم السيارة.
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