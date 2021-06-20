مرسيدس سي كلاس 2022 المواصفات الكاملة وسعرها في السعودية

مرسيدس سي كلاس 2022 ، لقد أزاحت الستار شركة مرسيدس بشكل رسمي عن سيارة سيدان مرسيدس c-class. الذي ينتظرها العالم. وجاء الجيل الجديد بتحديثات كثيرة عن الأجيال السابقة حيث تلقت العديد من التقنيات الجديدة. مثل W206 الجديدة. الجيل الجديد بلغة تصميم مرسيدس الجديدة. اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض مواصفات السيارة السيدان من خلال موقعمم المفضل (ثقفني) فتابعوا معي المواصفات والسعر في السطور القليلة القادمة.

مواصفات محرك مرسيدس سي كلاس 2022 بجميع فئاتها

اطلقت شركة Mercedes c-class ثلاثة فئات وكل فئة لها مواصفات محرك مختلف عن الأخري وسوف نبدأ بمواصفات محرك فئة c180 وهي كالتالي:

تأتي هذه السيارة بمحرك مكون من 4 أسطوانات 1500 سي سي تيربو. بقوة 170 حصان وقدرة عزم دوران 250 نيوتن لكل متر. ولديها قدرة تسارع فتصل من سرعة 0 إلي سرعة كيلو متر في الساعة في غضون ثماني ثوان فقط. مع نظام الدفع الخلفي. كما أيضا تحتوي علي ناقل حركة أتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

مواصفات مرسيدس c200:

تأتي سيارة مرسيدس سي كلاس 2022 c200 بمحرك مكون من 4 أسطوانات 1500 سي سي تيربو. بقوة 204 حصان وأيضا قدرة عزم دوران 300 نيوتن لكل متر. ولديها قدرة تسارع فتصل من سرعة 0 إلي سرعة كيلو متر في الساعة في غضون سبع ثوان فقط. ونظام دفع رباعي للعجلات. وناقل حركة اتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

مواصفات سيارة مرسيدس c300:

تختلف هذه الفئة من السيارة في سعة أسطوانات المحرك حيث تأتي بسعة 2000 سي سي مكونة من 4 اسطوانات بقوة 258 حصان. مع عزم دوران 400 نيوتن لكل متر. حيث تصل إلي سرعة 100 كيلو متر في الساعة من وضع الثبات في غضون 6 ثوان فقط. مع نظام جر خلفي ودفع رباعي للعجلات. كما أيضا تحتوي علي ناقل حركة اتوماتيكي مكون من 9 سرعات.

سيارة مرسيدس c-class 2022 من الخارج

أما بالنسبة لأبعاد السيارة ، فقد كانت قاعدة العجلات أطول بمقدار 2.5 سم ، لتصبح 2.86 مترًا ، وأعرض بمقدار 1 سم. كما أصبحت مساحة الرأس أكبر وأكثر توسعا من ذي قبل. مع مساحة أكبر للأرجل في الصف الخلفي ، كما أن سعة الصندوق الخلفي للسيارة حيث تساوي 455 لترًا.

كما أيضا نجد مقدمة سيارة مرسيدس سي كلاس 2022 تحتوي على مصابيح أمامية جديدة أكثر حداثة من الإصدارات السابقة. وكذلك شبكة أمامية جديدة. كما أيضا تحتوي علي إكصدام مميز وجديد للغاية. وعلى جانبي السيارة نجد خطوط هادئة كالعادة بسقف مائل وعجلات بمقاس 17 أو 18 أو 19 بوصة وتأتي من الخلف المصابيح علي جزأين لأول مرة في الفئة C جزء منها داخل صندوق السيارة وجزء بالخارج.

سيارة مرسيدس سي كلاس 2022 من الداخل

التصميم الداخلي هو أكبر تطور على الإطلاق. حيث تأتي السيارة بتصميم داخلي حديث لأول مرة في سيارات مرسيدس سي كلاس 2022 من هذه الفئة ، حيث أن تصميمها الداخلي قريب من الفئة S. وذلك يرجع إلي شاشة نظام المعلومات والترفيه المأخوذة من الفئة S واستخدام الجيل الثاني من MBUX بهذا التصميم.

تتميز المقصورة الداخلية للسيارة بالشاشة المركزية الجديدة والتي تأتي بحجم 12.3إنش ، كما أيضا تأتي الشاشة بأحدث جيل من نظام MBUX مما يجعل تجربة السيارة أسهل بكثير وأكثر تطوراً. تأتي السيارة بأحدث نظام إضاءة داخلي لكي يتكيف مع كافة التغييرات التي تحدث في السيارة.

حاليا سعر سيارة مرسيدس c180 تتراوح بين 183.000 ريال سعودي وبين 184.000 ريال سعودي لكن ليس بشكل رسمي.

تتراوح بين 183.000 ريال سعودي وبين 184.000 ريال سعودي لكن ليس بشكل رسمي. كما أيضا تصل سعر سيارة مرسيدس c200 تتراوح بين 200.000 ريال سعودي وبين 202.000 ريال سعودي لكن ليس بشكل رسمي.

تتراوح بين 200.000 ريال سعودي وبين 202.000 ريال سعودي لكن ليس بشكل رسمي. أما بالنسبة لسعر سيارة مرسيدس c300 تتراوح بين 210.000 ريال سعودي وبين 211.000 ريال سعودي لكن ليس بشكل رسمي.

أسعار فئات سيارة Mercedes c-class في السعودية

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم مواصفات السيارة الجديدة كليا مرسيدس سي كلاس 2022 وسعرها في المملكة العربية السعودية. ومن المقرر طرح السيارة في السعودية في هذا الصيف. نتمنى أن تكون هذه المقالة مفيدة لكم. ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.