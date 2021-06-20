خطوات إبراز رخصة القيادة السعودية عبر تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا الرسمي في المملكة العربية السعودية، اصبح من أهم التطبيقات الإلكترونية في السعودية، لاعتماده كتطبيق رسمي في العديد من الأماكن والمصالح الحكومية الخدمية، ومؤخرا أعلن تطبيق توكلنا عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر، عن إمكانية إبراز رخصة القيادة الموثقة والمعتمدة للجهات المعنية والمختصة عبر منصة التطبيق.

إبراز رخصة القيادة عبر توكلنا

الإجراء انطلق تحت تطبيق توكلنا تحت شعار "رخصتك في جوالك" بالتعاون مع وزارة الداخلية ومنصة أبشر المعنية بإصدار رخص القيادة، وقال تطبيق توكلنا: رخصتك في توكلنا مُعتمدة وموثوقة، الآن تستطيع عرضها عبر تطبيق توكلنا للجهات المختصة".

استعراض تأمين السيارة عبر توكلنا

ويمكن استعراض تأمين السيارة عبر التطبيق مثل الوثيقة وتاريخ إصدارها وتاريخ انتهائها واسم الشركة وغيرها، وذلك عبر الخطوات التالية:

• ادخل على لوحة البيانات.

• اضغط على أيقونة تأمين المركبات.

• يتم عرض قائمة وثائق التأمينات.

• اضغط على الوثيقة لاستعراض التفاصيل.