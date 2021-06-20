فيديو لاند روفر تطلق نسخ معدلة من Evoque الشهيرة

أعلنت شركة لاند روفر البريطانية ذائعة الصيت، نيتها إطلاق نسخ معدلة من سيارات Evoque الشهيرة، ستخصصها لبعض الأسواق حول العالم، وستحمل النسخ المعدلة اسم Evoque L وستكون وفقا للتقارير أطول من سيارات Land Rover Discovery Sport الجديدة بقليل.

لاند روفر تعدل Evoque الشهيرة

وستحصل Evoque L على بعض التعديلات الخارجية مقارنة بـ Evoque الحالية، إذ ستزود بفتحات هوائية أكثر بروزا مطلية عناصرها بالكروم، كما ستضاف على ممتصات الصدمات بعض اللمسات التجميلية، ومن الداخل ستجهز بواجهة قيادة ومقود مميزين مزينين بالجلد الأبيض الفاخر، وستتوسط واجهة القيادة شاشة لمسية متطورة.

أنظمة أمان في سيارة Evoque L

كما ستجهز Evoque L بمقاعد جلدية مريحة مزودة بأنظمة تدليك لتأمين راحة كبيرة لركابها أثناء التنقل، فضلا عن وسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب، وأنظمة لمنع الحوادث في الحالات الطارئة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات ترصد محيط المركبة بالكامل، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

محرك سيارة لاند روفر المعدلة

وستطرح لاند روفر السيارات المعدلة بمحركات بنزين توربينية تولد عزما يعادل 249 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بتسع سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.