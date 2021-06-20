دليل سعر تويوتا كورولا في الكويت بأرخص الأسعار وأفضل الحالات

سعر تويوتا كورولا من أكثر الأشياء التي تهم الراغبين في شرائها واقتنائها بالكويت، ويتحدد سعر السيارة المستعملة بناءً على أكثر من عامل من بينها سنة الصنع وأيضا المسافة التي قطعتها السيارة، وحققت السيارة بأغلب موديلاتها انتشار كبيرًا في الخليج وخاصة بالكويت وذلك بفضل سمعتها الجيدة التي جاءت بعد توفيرها الكثير من احتياجات المتعاملين مع سوق السيارات هناك، علمًا بأننا قدمنا دليل اسعار لاند كروزر في الكويت.

سعر تويوتا كورولا 2006 في الكويت

يتراوح سعر الموديل المشار إليه بالكويت ما بين الـ650 دينارًا إلى الـ 850 دينارَا على الأكثر.

أسعار كورولا 2007 بالكويت

يمكنك انتقاء موديل 2007 من كورولا بالكويت مقابل أسعار تتراوح ما بين الـ 700 والـ900 دينارَا.

ثمن كورولا 2013 الكويتي

يبلغ سعر موديل 2013 ما بين الـ 950 والـ 1450 دينار، ويعتبر هذا الموديل من أكثر موديلات كورولا التي قدمت فيها الشركة المصنعة تكاملًا على صعيدين التصميم والأداء.

تويوتا كورولا 2014 في الكويت

لا يقل سعر الموديل المشار إليه بالحالات الجيدة عن الـ1500 دينار، ويمكن أن يصل في بعض الحالات إلى 1900 دينار.

سعر تويوتا كورولا 2021

تطرح الساير وكيل تويوتا في الكويت السيارة المشار إليها بأسعار تبدأ من 6500 وحتى 8000 ريال.

أسعار تويوتا كورولا 2020 في سوق السيارات الكويتي

تُباع كورولا 2020 في الكويت بأسعار تبدأ من 3800 وحتى 4200 دينار كويتي.

أسعار كورولا 2015 الكويت

يبدأ سعر السيارة المشار إليها في سوق السيارات بالكويت من 1300 حتى 1900 دينار كويتي.

ملحوظة: الأسعار السابق ذكرها هي أسعار استشارية ويمكن أن تتأثر بتغيير حالة السوق، ومن أبرز الأوقات التي يمكن أن تتغير بها أسعار السيارات المستعملة هي نزول موديلاتها الجديدة.

وعند شراء سيارة مستعملة عليك فحصها لأكثر من مرة، على يد خبير و بالكمبيوتر حتى لا تتعرض لأي مواقف مزعجة بعد الشراء.