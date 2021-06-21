عروض نيسان ماكسيما لدى السعودي الفرنسي للتمويل – المواصفات والأسعار

نيسان ماكسيما موديل 2021 من أهم الطرازات السيدان المتوفرة في سوق السيارات السعودي. فهي تحظى بشعبية عريضة لدى مستهكلي السيارات في المملكة. كما يوفر وكيلها الرسمي عروض ترويجية لجذب العملاء إلى شراؤها. وإليكم تفاصيل العرض الذي أتاحه الوكيل الرسمي على طراز ماكسيما.

نيسان ماكسيما

حيث إن سيارة ماكسيما توفرت في سوق السيارات السعودي من خلال موديل 2021. ومن جهته أقر وكيلها الرسمي في المملكة العربية السعودية. ممثلًا في شركة بترومين. وكيل العلامة اليابانية نيسان في السعودية. عروض ميمزة على تلك السيارة.

حيث أتاح الوكيل لعملاؤه في المملكة فرصة التقسيط لسيارة ماكسيما. وذلك من خلال البنك السعودي الفرنسي للتمويل التاجيري. ومن أبرز تفاصيل العرض الترويجي على تقسيط سيارة ماكسيما السيدان. أنه سيتم تقسيطها 50/50 بدون مرابحة على عامين. وبدون دفعة علاوة على أن القسط الشهري للسيارة يبدأ من سعر 1,684 ريال سعودي.

علاوة على ذلك فإن القسط الشهري للسيارة ماكسيما في المملكة يشمل ضريبة القيمة المضافة. كما أنه يختلف من عميل إلى آخر. وذلك يتوقف على السجل التأميني للعميل. علمًا بأن العرض ساري إلى تاريخ أقصاه 30 يونيو من عام 2021. كما تتميز السيارة باحتوائها على العديد من التجهيزات والكماليات. علاوة على وجود محرك قوي الأداء. قادر على دفع السيارة بانسيابية على الطريق.

مواصفات ماكسيما 2021

كما أن سيارة ماكسيما موديل 2021 تتمتع بالعديد من المواصفات والتجهيزات القياسية. والتي تجذب إليها العديد من العملاء. حيث احتوت السيارة على محرك سُداسي الاسطوانات. وبسعة بلغت إلى نحو 3500 سي سي. قادر على توليد قوة حصانية تُقدر بنحو 300 سي سي. علاوة على ذلك فإن العزم الأقصى للدوران بلغ نحو 400 نيوتن/ متر.

فيما تعتمد السيارة على نظام جرّ أمامي للعجلات. بالإضافة إلى أن المحرك في طراز ماكسيما يتصل بناقل حركة أتوماتيك لجميع الفئات المتاحة في السوق السعودي.

كماليات ماكسيما

ومن ناحية المواصفات والتجهيزات اعتمدت السيارة السيدان على كماليات داخلية عديدة من بينها وجود تكييف هواء لتبريد الجو داخل المقصورة. بالإضافة إلى وجود إمكانية للتحكم في ارتفاع مقاعد السائق والراكب الأمامي. بينما زودت السيارة أيضًا بـ مقاعد مكسوة بخامات الجلد. ومخرج USB لتوصيل الهاتف المحمول بالسيارة.