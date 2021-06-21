سعر لاند كروزر 2022 الرسمي في الكويت من تويوتا الساير بمبلغ لا يقاوم

سعر لاند كروزر 2022 من الموضوعات التي نالت بحثًا موسعًا حول العالم في الفترة الأخيرة، لما يناله هذا الموديل من شعبية واسعة في جميع أنحاء الأرض، وتركز هذا البحث في منطقة الخليج وتحديدًا في دولة الكويت، وبدأ معدل هذا البحث في الارتفاع بعدما أعلنت تويوتا في 9 يونيو الماضي عن إصدارها الموديل الجديد كليًا من سيارة الدفع الرباعي الفاخرة التابعة لها.إعلان الساير عن لاند كروزر 2022
أتاح موقع تويوتا الكويت خدمة الاستعلام عن السيارة اليابانية الفخمة الجديدة ووضع عنها ملف تعريفي بعد وصولها للكويت ومن بين أبرز ما في الملف التعريفي ما يلي:
- تتمتع السيارة بشاشة أوسع من شقيقتها الكبرى لاند كروزر 2021.
- تمتلك السيارة نظام تحريك كهربائي للمقاعد الخلفية.
- شاحن للهواتف بدون أسلاك.
- إمكانية عرض معلومات السير على الزجاج الأمامي ما يمنحك متابعة دقيقة.
- رادار قوي لمنع وقوع الحوادث ينبه باقترابك من السيارات الأخرى والعكس.
- إضاءة أمامية خرافية تكشف كل نقاط الطريق.
- متابعة نقاط السيارة العمياء لضمان مستوى رؤية جيد يسمح بأعلى معدل للأمان.
- تنبيه قوي عند الرجوع للخلف مع مستشعرات الاقتراب لمنع التصادم.
- أنظمة أمان عالية الجودة وبأحدث تكنولوجيا في العالم لحماية الراكبين.
24 ألف دينار كويتي، للفئة التي تحمل أسم grx، ويمكنك الاتصال على تويوتا الساير للاستفسار المدقق عبر الهاتف على رقم 1803803.
وتتواجد سيارة بفروع معارض تويوتا الساير في الكويت، ويمكنك زيارة فرع الأقرب لمكان تواجدك، وهناك عدد كبير من الفروع في الكويت من بين أبرزها:
- فرع الأحمدي للسيارات الجديدة.
- مركز الجهراء للمركبات الجديدة.
- فرع القرين.
عند الاتصال بالفروع أو الذهاب إليها يمكنك الاستفسار عن كافة التفاصيل عن السيارة بما في ذلك سعر لاند كروزر 2022.تجربة قيادة لاند كروزر الجديدة
أعلن موقع الساير أن التسجيل لتجارب القيادة ممكن عبر موقعه لكن إجراء التجربة لن يتم إلا بعد إعلان مجلس الوزراء إعادة السماح بإجرائها.
وكانت التجارب قد تم إيقافها كإجراء احترازي ضد الإصابة بفيروس كورونا، ومن المتوقع عند السماح بإجراء تجارب القيادة أن يتم وضع الطلبات التي قدمت خلال فترة التوقف على أولويات الطلبات.
ملحوظة: سيتم الإعلان عن باقي أسعار موديلات لاند كروزر 2022 الرسمية قريبًا عبر موقعنا فتابعونا.
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سعر لاند كروزر 2022 من الموضوعات التي نالت بحثًا موسعًا حول العالم في الفترة الأخيرة، لما يناله هذا الموديل من شعبية واسعة في جميع أنحاء الأرض، وتركز هذا البحث في منطقة الخليج وتحديدًا في دولة الكويت، وبدأ معدل هذا البحث في الارتفاع بعدما أعلنت تويوتا في 9 يونيو الماضي عن إصدارها الموديل الجديد كليًا من سيارة الدفع الرباعي الفاخرة التابعة لها.إعلان الساير عن لاند كروزر 2022
أتاح موقع تويوتا الكويت خدمة الاستعلام عن السيارة اليابانية الفخمة الجديدة ووضع عنها ملف تعريفي بعد وصولها للكويت ومن بين أبرز ما في الملف التعريفي ما يلي:
- تتمتع السيارة بشاشة أوسع من شقيقتها الكبرى لاند كروزر 2021.
- تمتلك السيارة نظام تحريك كهربائي للمقاعد الخلفية.
- شاحن للهواتف بدون أسلاك.
- إمكانية عرض معلومات السير على الزجاج الأمامي ما يمنحك متابعة دقيقة.
- رادار قوي لمنع وقوع الحوادث ينبه باقترابك من السيارات الأخرى والعكس.
- إضاءة أمامية خرافية تكشف كل نقاط الطريق.
- متابعة نقاط السيارة العمياء لضمان مستوى رؤية جيد يسمح بأعلى معدل للأمان.
- تنبيه قوي عند الرجوع للخلف مع مستشعرات الاقتراب لمنع التصادم.
- أنظمة أمان عالية الجودة وبأحدث تكنولوجيا في العالم لحماية الراكبين.
24 ألف دينار كويتي، للفئة التي تحمل أسم grx، ويمكنك الاتصال على تويوتا الساير للاستفسار المدقق عبر الهاتف على رقم 1803803.
وتتواجد سيارة بفروع معارض تويوتا الساير في الكويت، ويمكنك زيارة فرع الأقرب لمكان تواجدك، وهناك عدد كبير من الفروع في الكويت من بين أبرزها:
- فرع الأحمدي للسيارات الجديدة.
- مركز الجهراء للمركبات الجديدة.
- فرع القرين.
عند الاتصال بالفروع أو الذهاب إليها يمكنك الاستفسار عن كافة التفاصيل عن السيارة بما في ذلك سعر لاند كروزر 2022.تجربة قيادة لاند كروزر الجديدة
أعلن موقع الساير أن التسجيل لتجارب القيادة ممكن عبر موقعه لكن إجراء التجربة لن يتم إلا بعد إعلان مجلس الوزراء إعادة السماح بإجرائها.
وكانت التجارب قد تم إيقافها كإجراء احترازي ضد الإصابة بفيروس كورونا، ومن المتوقع عند السماح بإجراء تجارب القيادة أن يتم وضع الطلبات التي قدمت خلال فترة التوقف على أولويات الطلبات.
ملحوظة: سيتم الإعلان عن باقي أسعار موديلات لاند كروزر 2022 الرسمية قريبًا عبر موقعنا فتابعونا.
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