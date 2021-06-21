أسعار ومواصفات لاندكروزر 2022 في الإمارات

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عبد الرحمن الحاج الاثنين,21 حزيران (يونيو) 2021 - 14:52
أعلنت تويوتا الإمارات أسعار ومواصفات سيارات لاندكروزر 2022 الجديدة كلياً، والمتوفرة بفئتين رئيسيتين، الأولى بمحرك 3.5 لتر، والأخرى بمحرك 4.0 لتر.
وتأتي الفئة الأولى مزودة بمحرك V6 سعة 4.0 لتر بقوة 271 حصان، متصل بناقل أوتوماتيكي 6 سرعات ودفع رباعي، والفئة الثانية مزودة بمحرك V6 توين تيربو 3.5 لتر بقوة 409 حصان، متصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات، وتستهلك السيارة 9.4 كيلومتر لكل لتر لفئة محرك 4.0 لتر، أو 9.3 كيلومتر لكل لتر لفئة محرك 3.5 لتر، ويسع خزان الوقود 110 لتر.
موصفات لاندكروزر 2022
وتشمل المزايا الداخلية للسيارة نظام تكييف هوائي بثلاث أو أربع مناطق، ومقاعد قماشية أو جلدية فاخرة، مقود جلدي، فرامل ركن كهربائية، تثبيت الفرامل، مقاعد أمامية كهربائية، تشغيل عن بعد، شاحن لاسلكي، ذاكرة لمقعد السائق، مقاعد مهواة للصف الأول والثاني، وشاشة للمقعد الخلفي مقاس 11 بوصة، وأنظمة صوت تتراوح بين 6 و14 مكبر صوت.
ومن الخارج تأتي السيارة بعجلات ألمنيوم 18 أو 20 إنش، فتحة سقف، مرايا كهربائية قابلة للطي والسحب، مصابيح أمامية ومصابيح ضباب LED ، باب خلفي كهربائي، منظف للمصابيح الأمامية.
أنظمة السلامة في لاندكروزر 2022
وتم تزويد السيارة بنظام سلامة متطور يتكامل مع نظام تويوتا للسلامة 2.0، وهو عبارة عن مجموعة متطورة من تقنيات السلامة، تتضمن نظام التنبيه قبل الاصطدام، ونظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي على كامل نطاق السرعة، ونظام تتبّع المسار، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الضوء العالي.
أسعار لاندكروزر 2022 في الإمارات
- سعر فئة محرك الـ 4.0 لتر يبدأ من 229,900 درهم إماراتي.
- سعر فئة محرك الـ 3.5 لتر توين تيربو يبدأ من 297,900 درهم إماراتي.
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