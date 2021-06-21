بورشه تبدأ إنتاج خلايا بطاريات قوية للسيارات الرياضية

أعلنت بورشه الألمانية الرائدة في إنتاج السيارات الرياضية، أنها تخطط لبدء إنتاج خلايا بطاريات عالية الأداء على نطاق محدود مع شريك لها.

وقالت بورشه سيتم إنشاء مصنع للبطاريات في منطقة شتوتجارت الكبرى، ومن المقرر أن تصل طاقة المصنع المخطط له إلى 100 ميغاوات في العام، حيث يتم إنتاج خلايا بطاريات لألف سيارة.

بدء إنتاج بطاريات بورشه في 2024

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2024، وقالت بورشه إنها تمتلك 83.75% من أسهم مشروع "سيلفورس جروب"، في حين تمتلك الباقي شركة كوستوم سيلز، وهي شركة تابعة لمعهد فراونهوفر.

بورشه تستثمر عشرات الملايين في إنتاج البطاريات الجديدة

وأضافت بورشه أنها تستثمر عشرات الملايين من اليورو في المشروع الجديد، وسوف يتم توظيف ما يصل إلى 80 شخصا في المصنع في توبنجن بحلول عام 2025، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.