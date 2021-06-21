تويوتا لاند كرزور 2022 طرحها بالأسواق بمواصفات قوية وسعرها بالسعودية

تويوتا لاند كرزور 2022 النسخة الجديدة كلياً تم طرحها في الأسواق . كما أنها تتمتع بمواصفات قوية سواء المواصفات الخارجية . كذلك الداخلية أيضاً . كذلك لاند كروزر 2022 سعر خاص يجذب الجميع في شراؤها . كما أن الشركة اليابانية المنتجة للسيارة . حيث أنها نشرت صور متعددة لسيارة LAND CRUISER 2022 . كذلك فيديو يوضح السيارة بشكل كامل بالداخل والخارج وسيرفق في المقال . كما تم التصريح أيضاً عن سيارة لاند كروزر أنها تتميز بقدرات قوية من حيث كامل تكوينها . كذلك تم التصريح بأن الشركة أصدرت نسخة لاند كروزر GR SPORT 2022 . حيث الإصدار الجديد من هذه النسخة هي النسخة الرياضية . كما سوف نتعرف علي لاند كروزر 2022 الشكل الجديد كلياً بكامل المواصفات . كذلك سوف نتحدث عن كل ما يتعلق في مواصفات سيارة لاند كروزر 2022 . من الداخل والخارج للسيارة الجديدة .

صدرت النسخة الجديدة من السيارة بطول 4.990 متراً . كذلك تتميز النسخة الجديدة بعرضها الذي يبلغ 1.980 متراً . أما فيما يخص أطارات سيارة لاند كروزر قاعدتها 2850 ملم . كما أن الزاوية الخاصة بالاقتراب 32 درجة والزاوية الخاصة بالمغادرة 24 درجة . كذلك تم طرح لاند كروزر 2022 بنسختين من المحركات الثنائية توربو V6 . فيما يخص النسخة الأولي من المحرك سعته 3.5 لتر يعمل بالغاز . ينتج 305 كيلو واط وعزم دوران للمحرك 650 نيوتن . كذلك النسخة الثانية سعته 3.3 لتر يعمل بالديزل . أنتاجه 227 K WAT العزم للدوران للمحرك 700 متر نيوتن . كما أن يميز النسخة الجديدة من لاند كروزر خاصية تقليل ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10% . كذلك تم طرح النسخة الجديدة بإضاءة حديثه “ليد” يمتد من داخل شبكة خاصة بشرائح كثيفة .

تويوتا لاند كروزر 2022 وما هي المواصفات الخاصة بالسيارة

حيث أن النسخة الجديدة تتميز دعائمها بأن تبقي السيارة في وقت القيادة بعيدة عن الطريق .

كذلك لاند كروزر 2022 الشكل الجديد كلياً تحتوي علي وضعية القيادة وفقاً للتضاريس المختلفة .

تحتوي علي وضعية القيادة وفقاً للتضاريس المختلفة . كما أن وضعية القيادة MULTI TERRAIN DRIVING MODE يضبط بعض معايير السيارة .

كذلك الوضع المشار أليها يضبط السيارة بمعايير المكابح والنظام الخاص بالتعليق أيضاً إعدادات المحرك .

كذلك مواصفات سيارة لاند كروزر 2022 تحتوي علي ناقل حركة AUTOMATIC بعشر سرعات .

تحتوي علي ناقل حركة AUTOMATIC بعشر سرعات . ألا أن ناقل الحركة يعمل أيضاً علي مهمة التبديل بين المحركين “الديزل ومحرك الغاز” .

كما أن البنية الخاصة بالسيارة وهي منصة GA-F هي المعتمدة من الشركة لفئة السيارة .

تتميز النسخة الجديدة من السيارة في داخلها بالتغيرات بشكل جذري . حيث أن تويوتا لاند كرزور 2022 تحتوي علي شاشة خاصة بالترفيه مقاسها 9 بوصة . كذلك تأتي الشاشة وتقوم بالعمل من خلال خاصية اللمس وبها شاشة اختيارية . مقاسها يأتي 12.3 بوصة فقط . كما أن سيارة لاند كروزر تم تصميمها وطرحه بتوافق مع كافة الأنظمة التي تدعم خاصية أند رويد . كذلك تتوافق السيارة الجديدة مع أنظمة أبل بلاي وأيضاً تأتي السيارة مع شاحن لاسلكي للهواتف . تتميز السيارة في مقصورتها باحتوائها علي كاميرا من الداخل تري جميع الزوايا بدرجة 360 . كذلك تتميز الكاميرا الداخلية الأمامية بعرض المعلومات علي الزجاج الأمامي للسيارة . تم تصميم السيارة الجديدة بباب خلفي يعمل بالكهرباء ويخص الأمتعة الخاصة . كذلك لاند كروزر داخلية مزودة ببصمة الأصبع لتتعرف السيارة علي قائدها . كما أن تم تصميم النظام الصوتي للسيارة بتقنية حديثه وهي تقنية JBL .

تم تصميم وطرح السيارة بالحفاظ علي الشكل الصندوقي بشبكته الحادة . ومصابيح أمامية بحدة أكبر .

كذلك تم تصميم الغطاء الخاص بالمحرك للسيارة بشكل جديد عن النسخ السابقة .

كما أن لاند كروزر 2022 صمم لها جناح طويل وضع علي سطحها بمصابيح خلفية بكامل جوانب السيارة .

صمم لها جناح طويل وضع علي سطحها بمصابيح خلفية بكامل جوانب السيارة . حيث أنه تم تصميم العجلات الخاصة بالسيارة بمقاس أكبر وهو 20 بوصة عن النسخ السابقة .

كذلك تحتوي لاند كروزر GR SPORT 2022 النسخة الرياضية علي نفس المواصفات .

النسخة الرياضية علي نفس المواصفات . كما أن شكل السيارة الجديد تشبه إلي حد كبير سيارة TOYOTA TENDRA 2022 .

كذلك تم تصميم السيارة باحتوائها علي عدد 6 مصابيح أمامية صغيرة بتقنية LED .

كما أن المصابيح الخلفية للسيارة تأتي بحجم أصغر من المصابيح الأمامية .

كذلك تم طرح السيارة بالأسواق كما أنها في معارض لاند كروزر 2022 الساير .

السعر العالمي المحدد للسيارة هو 85500 ألف دولار أمريكي . كذلك سعر لاند كروزر 2022 داخل المملكة العربية السعودية 320740 ألف ريال سعودي . كما أن سعر لاند كروزر 2022 الكويت قد يختلف بتفاوت بسيط في السعر عن السعودية . أما فيما يخص الأسعار الخاصة بالسيارة في باقي دول الخليج . يمكنكم زيارة معارض لاند كروزر 2022 الساير .

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تويوتا لاند كروزر 2022 التي تم طرحها في الأسواق . تم توضيح الموصفات الداخلية والخارجية الخاصة بالسيارة . كذلك ما هي الأسعار الخاصة بها داخل السعودية . كما تم توضيح المميزات التي تحتوي عليها لاند كروزر .