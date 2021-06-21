مواصفات سيارة تويوتا الجديدة 2021 أفخم سيارات سيدان وسعرها

تويوتا ، في خلال العام الحالي، تم الكشف عن سيارات تويوتا 2021 الجديدة من الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات حيث أطلقت الشركة 5 موديلات جديدة 2021 وذلك في الأسواق الإماراتية للسيارات ، كما كشفت عن مواصفات وأسعار العربات التي تحمل أحتمالات أكبر لعملائها وفي تلك المقالة نشرح بالتفصيل مواصفات كل عربة منهم فتابعونا.

عربة تويوتا افانزا موديل 2021

تم تزويد ذلك الموديل من سيارات تويوتا وهي سيارة تويوتا افانزا موديل 2021 وإليكم مواصفاتها

تتميز بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة تصل إلى 1500 سي سي

كما يتصل المحرك بنظام ناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 5 سرعات

ونظام دفع أمامي للإطارات

تتميز بقوة 101 حصان كاملة

بالإضافة إلى عزم دوران أقصى يصل إلى 134 نيوتن متر

وبسبب منظومة المحرك، سوف تتمكن افانزا موديل 2021 من الثبات حتى 100 كيلو متر وذلك خلال 13.5 ثانية

كما يصل معدل استنفاذ الوقود في سيارة تويوتا إلى 7.5 لتر لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة افانزا

وبالنسبة لأسعار سيارات تويوتا افانزا موديل 2021 في أسواق الإمارات حوالي 63.500 درهم إماراتي

سيارات تويوتا يارس موديل 2021

وسيارة يارس 2021 من سيارات تويوتا المتميزة وسنستعرض مميزاتها الآن

تمتلك سيارة تويوتا يارس محرك ب4 أسطوانات سعة 1.5 لتر

وذلك بقوة تصل إلى 105 حصاناً

وتمتلك السيارة عزم دوران يصل إلى 141 نيوتن متر

كما يقترن ذلك بناقل حركة أوتوماتيكي دائم التغير مع نظام الدفع الأمامي

كما يصل معدل استهلاك الوقود لسيارة تويوتا يارس موديل 2021 حوالي 7.3 لتر لكل 100 كيلو

و 5.8 لتر لكل 100 كيلو متر في الطريق السريع

كما تتمتع سيارات تويوتا يارس 2021 سيدان بمقدمة عريضة متألقة

وتتباين المقدمة بشكل ملحوظ مع الشبك الأسود الأمامي لكي تعطي انطباعاَ مذهلاً جاذب للأنظار

كما تأتي من الداخل مع تصميم أنيق مريح وذلك خاصةً مع النظام الصوتي المدمج بالوحدة الرئيسية.

بالإضافة إلى منفذ AUX/USB لتوصيل المشغلات الموسيقية، مع مكيف هواء سهل الاستخدام

وتأتي سيارة تويوتا يارس 2021 مع محرك بنظام VVT-i ويتميز بكفاءته باستهلاك الوقود

وتتميز بانخفاض مستويات غاز العادم

وتتميز بالتسارع الممتاز عند الانطلاق من وضعية الوقوف

كما تتميز بنظام تعليق متطور ويمتص الصدمات التي تعمل على تقليل الاهتزازات داخل مقصورة السيارة لتوفير الراحة للركاب

أما بالنسبة للسعر فيبدأ سعر يارس في الأسواق الإماراتية من حوالي 59.900 ألف درهم إماراتي

عربة راش موديل 2021

وتأتي سيارات تويوتا الجديدة بخصائص متميزة منها

محرك VVT-I و4 أسطوانات بسعة تصل إلى 1.5 لتراً

والذي يتميز بتوقيت التحكّم الذكي المزدوج الذي يتغير فِي توقيتِ الصمامات

كما يحقق معدلات قوة وعزم كبيرة للمحرك

حتى يستطيع سائق سيارة راش أن يشعر بها عندما يضغط على دواسة الوقود

يتسم المحرك بالهدوء

كما يبلغ قوة المحرك إلى حوالي 103 حصان

بعزم دوران أقصى يصل إلى 136 نيوتن متر

ويأتي المحرك طراز تويوتا راش موديل 2021 مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ب4 سرعات ونظام الدفع الخلفي.

كما تبلغ كفاءة استهلاك الوقود نحو 16.3 كيلو لكل لتر

وتم تصميم سيارة راش 2021 لكي تتم القيادة على الطرق ذات التضاريس

ويبدأ سعر موديل تويوتا راش موديل 2021 في الأسواق الإماراتية من حوالي 68.500 ألف درهم إماراتي

تأتي سيارات تويوتا السيدان مع محرك أساسي بسعة 1.8 لتر بقوة 139 حصاناً

مع 126 رطل من عزم الدوران

كما يتوفر في سيارة كورولا هاتشباك محرك بسعة 2 لتر

وقوة تصل إلى 169 حصاناً و151 رطل من عزم الدوران

وحركاتهم متوازيان بناقل الحركة الأوتوماتيكي المتغير باستمرار أو ناقل الحركة اليدوي ذا الـ 6 سرعات

وسيارة كورولا 2021 السيدان تستهلك -بفضل محركها الأساسي-حوالي 7.84 لتر لكل 100 كيلو

و6.19 لتر لكل 100 كيلو في الطرق الخارجية وذلك بحسب تصنيفات وكالة حماية البيئة

وكورولا هاتشباك تستهلك حوالي 7.35/ 8.4 لتر لكل 100 كيلو

و 5.74/ 6.63 لتر لكل 100 كيلو في الطرق الخارجية وبحسب ناقل الحركة

كما يبدأ سعر كورولا موديل 2021 في الأسواق الإماراتية حوالي 71.900 ألف درهم إماراتي

تويوتا كورولا موديل 2021طراز هايلكس موديل 2021

تتميز سيارات تويوتا بالقوة والمتانة الكبيرة على الطرق الوعرة وظهر ذلك بوضوح في التصميم الخارجي

حيث تم تثبيت عناصر إضاءة فوق الإطارات الأمامية

بالإضافة لتطوير وتحديث تصميم المرايا في الجانب مع لمسات مختلفة غيرت من شكل المصابيح الخلفية

كما حصلت الواجهة الخلفية لسيارة هايلكس 2021 على خطوط LED حمراء

بالإضافة لتزيين الصندوق الخلفي بإطارات معدنية

وتمتلك عربة هايلكس قدرة سحب عالية تصل إلى 3500 كيلو جرام في النسخة التي بالدفع الرباعي التي تكون بناقل سرعة أوتوماتيكي

وقدرة سحب 2800 كيلو جرام في النسخة التي بالدفع الخلفي التي تكون بناقل سرعة يدوي

وأصدرت الشركة اليابانية هايلكس الجديدة بأكثر من اختيار من المحركات بقوى وقدرات مختلفة :