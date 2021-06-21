مواصفات سيارة تويوتا الجديدة 2021 أفخم سيارات سيدان وسعرها

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تويوتا ، في خلال العام الحالي، تم الكشف عن سيارات تويوتا 2021 الجديدة من الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات حيث أطلقت الشركة 5 موديلات جديدة 2021 وذلك في الأسواق الإماراتية للسيارات ، كما كشفت عن مواصفات وأسعار العربات التي تحمل أحتمالات أكبر لعملائها وفي تلك المقالة نشرح بالتفصيل مواصفات كل عربة منهم فتابعونا.
عربة تويوتا افانزا موديل 2021
تم تزويد ذلك الموديل من سيارات تويوتا وهي سيارة تويوتا افانزا موديل 2021 وإليكم مواصفاتها
- تتميز بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة تصل إلى 1500 سي سي
- كما يتصل المحرك بنظام ناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 5 سرعات
- ونظام دفع أمامي للإطارات
- تتميز بقوة 101 حصان كاملة
- بالإضافة إلى عزم دوران أقصى يصل إلى 134 نيوتن متر
- وبسبب منظومة المحرك، سوف تتمكن افانزا موديل 2021 من الثبات حتى 100 كيلو متر وذلك خلال 13.5 ثانية
- كما يصل معدل استنفاذ الوقود في سيارة تويوتا إلى 7.5 لتر لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة افانزا
- وبالنسبة لأسعار سيارات تويوتا افانزا موديل 2021 في أسواق الإمارات حوالي 63.500 درهم إماراتي
وسيارة يارس 2021 من سيارات تويوتا المتميزة وسنستعرض مميزاتها الآن
- تمتلك سيارة تويوتا يارس محرك ب4 أسطوانات سعة 1.5 لتر
- وذلك بقوة تصل إلى 105 حصاناً
- وتمتلك السيارة عزم دوران يصل إلى 141 نيوتن متر
- كما يقترن ذلك بناقل حركة أوتوماتيكي دائم التغير مع نظام الدفع الأمامي
- كما يصل معدل استهلاك الوقود لسيارة تويوتا يارس موديل 2021 حوالي 7.3 لتر لكل 100 كيلو
- و 5.8 لتر لكل 100 كيلو متر في الطريق السريع
- كما تتمتع سيارات تويوتا يارس 2021 سيدان بمقدمة عريضة متألقة
- وتتباين المقدمة بشكل ملحوظ مع الشبك الأسود الأمامي لكي تعطي انطباعاَ مذهلاً جاذب للأنظار
- كما تأتي من الداخل مع تصميم أنيق مريح وذلك خاصةً مع النظام الصوتي المدمج بالوحدة الرئيسية.
- بالإضافة إلى منفذ AUX/USB لتوصيل المشغلات الموسيقية، مع مكيف هواء سهل الاستخدام
- وتأتي سيارة تويوتا يارس 2021 مع محرك بنظام VVT-i ويتميز بكفاءته باستهلاك الوقود
- وتتميز بانخفاض مستويات غاز العادم
- وتتميز بالتسارع الممتاز عند الانطلاق من وضعية الوقوف
- كما تتميز بنظام تعليق متطور ويمتص الصدمات التي تعمل على تقليل الاهتزازات داخل مقصورة السيارة لتوفير الراحة للركاب
- أما بالنسبة للسعر فيبدأ سعر يارس في الأسواق الإماراتية من حوالي 59.900 ألف درهم إماراتي
وتأتي سيارات تويوتا الجديدة بخصائص متميزة منها
- محرك VVT-I و4 أسطوانات بسعة تصل إلى 1.5 لتراً
- والذي يتميز بتوقيت التحكّم الذكي المزدوج الذي يتغير فِي توقيتِ الصمامات
- كما يحقق معدلات قوة وعزم كبيرة للمحرك
- حتى يستطيع سائق سيارة راش أن يشعر بها عندما يضغط على دواسة الوقود
- يتسم المحرك بالهدوء
- كما يبلغ قوة المحرك إلى حوالي 103 حصان
- بعزم دوران أقصى يصل إلى 136 نيوتن متر
- ويأتي المحرك طراز تويوتا راش موديل 2021 مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ب4 سرعات ونظام الدفع الخلفي.
- كما تبلغ كفاءة استهلاك الوقود نحو 16.3 كيلو لكل لتر
- وتم تصميم سيارة راش 2021 لكي تتم القيادة على الطرق ذات التضاريس
- ويبدأ سعر موديل تويوتا راش موديل 2021 في الأسواق الإماراتية من حوالي 68.500 ألف درهم إماراتي
- تأتي سيارات تويوتا السيدان مع محرك أساسي بسعة 1.8 لتر بقوة 139 حصاناً
- مع 126 رطل من عزم الدوران
- كما يتوفر في سيارة كورولا هاتشباك محرك بسعة 2 لتر
- وقوة تصل إلى 169 حصاناً و151 رطل من عزم الدوران
- وحركاتهم متوازيان بناقل الحركة الأوتوماتيكي المتغير باستمرار أو ناقل الحركة اليدوي ذا الـ 6 سرعات
- وسيارة كورولا 2021 السيدان تستهلك -بفضل محركها الأساسي-حوالي 7.84 لتر لكل 100 كيلو
- و6.19 لتر لكل 100 كيلو في الطرق الخارجية وذلك بحسب تصنيفات وكالة حماية البيئة
- وكورولا هاتشباك تستهلك حوالي 7.35/ 8.4 لتر لكل 100 كيلو
- و 5.74/ 6.63 لتر لكل 100 كيلو في الطرق الخارجية وبحسب ناقل الحركة
- كما يبدأ سعر كورولا موديل 2021 في الأسواق الإماراتية حوالي 71.900 ألف درهم إماراتي
تتميز سيارات تويوتا بالقوة والمتانة الكبيرة على الطرق الوعرة وظهر ذلك بوضوح في التصميم الخارجي
- حيث تم تثبيت عناصر إضاءة فوق الإطارات الأمامية
- بالإضافة لتطوير وتحديث تصميم المرايا في الجانب مع لمسات مختلفة غيرت من شكل المصابيح الخلفية
- كما حصلت الواجهة الخلفية لسيارة هايلكس 2021 على خطوط LED حمراء
- بالإضافة لتزيين الصندوق الخلفي بإطارات معدنية
- وتمتلك عربة هايلكس قدرة سحب عالية تصل إلى 3500 كيلو جرام في النسخة التي بالدفع الرباعي التي تكون بناقل سرعة أوتوماتيكي
- وقدرة سحب 2800 كيلو جرام في النسخة التي بالدفع الخلفي التي تكون بناقل سرعة يدوي
وأصدرت الشركة اليابانية هايلكس الجديدة بأكثر من اختيار من المحركات بقوى وقدرات مختلفة :
- المحرك الأول بسعة 2.4 لتر لكي تستطيع السيارة أن تولد قوة 150 حصان
- المحرك الثاني بسعة 2.8 لتر لكي تستطيع هايلكس 2021 أن تولد قوة 201 حصان
- محركات ديزل بسعة 2.4 لتر بقوة 150 حصان، والآخر سعة 2.8 لتر بقوة 201 حصان
- ويبدأ سعر عربة تويوتا هايلكس موديل 2021 في الأسواق الإماراتية من حوالي 79.200 ألف درهم إماراتي
الوسوم
تويوتا ، في خلال العام الحالي، تم الكشف عن سيارات تويوتا 2021 الجديدة من الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات حيث أطلقت الشركة 5 موديلات جديدة 2021 وذلك في الأسواق الإماراتية للسيارات ، كما كشفت عن مواصفات وأسعار العربات التي تحمل أحتمالات أكبر لعملائها وفي تلك المقالة نشرح بالتفصيل مواصفات كل عربة منهم فتابعونا.
عربة تويوتا افانزا موديل 2021
تم تزويد ذلك الموديل من سيارات تويوتا وهي سيارة تويوتا افانزا موديل 2021 وإليكم مواصفاتها
- تتميز بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة تصل إلى 1500 سي سي
- كما يتصل المحرك بنظام ناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من 5 سرعات
- ونظام دفع أمامي للإطارات
- تتميز بقوة 101 حصان كاملة
- بالإضافة إلى عزم دوران أقصى يصل إلى 134 نيوتن متر
- وبسبب منظومة المحرك، سوف تتمكن افانزا موديل 2021 من الثبات حتى 100 كيلو متر وذلك خلال 13.5 ثانية
- كما يصل معدل استنفاذ الوقود في سيارة تويوتا إلى 7.5 لتر لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة افانزا
- وبالنسبة لأسعار سيارات تويوتا افانزا موديل 2021 في أسواق الإمارات حوالي 63.500 درهم إماراتي
وسيارة يارس 2021 من سيارات تويوتا المتميزة وسنستعرض مميزاتها الآن
- تمتلك سيارة تويوتا يارس محرك ب4 أسطوانات سعة 1.5 لتر
- وذلك بقوة تصل إلى 105 حصاناً
- وتمتلك السيارة عزم دوران يصل إلى 141 نيوتن متر
- كما يقترن ذلك بناقل حركة أوتوماتيكي دائم التغير مع نظام الدفع الأمامي
- كما يصل معدل استهلاك الوقود لسيارة تويوتا يارس موديل 2021 حوالي 7.3 لتر لكل 100 كيلو
- و 5.8 لتر لكل 100 كيلو متر في الطريق السريع
- كما تتمتع سيارات تويوتا يارس 2021 سيدان بمقدمة عريضة متألقة
- وتتباين المقدمة بشكل ملحوظ مع الشبك الأسود الأمامي لكي تعطي انطباعاَ مذهلاً جاذب للأنظار
- كما تأتي من الداخل مع تصميم أنيق مريح وذلك خاصةً مع النظام الصوتي المدمج بالوحدة الرئيسية.
- بالإضافة إلى منفذ AUX/USB لتوصيل المشغلات الموسيقية، مع مكيف هواء سهل الاستخدام
- وتأتي سيارة تويوتا يارس 2021 مع محرك بنظام VVT-i ويتميز بكفاءته باستهلاك الوقود
- وتتميز بانخفاض مستويات غاز العادم
- وتتميز بالتسارع الممتاز عند الانطلاق من وضعية الوقوف
- كما تتميز بنظام تعليق متطور ويمتص الصدمات التي تعمل على تقليل الاهتزازات داخل مقصورة السيارة لتوفير الراحة للركاب
- أما بالنسبة للسعر فيبدأ سعر يارس في الأسواق الإماراتية من حوالي 59.900 ألف درهم إماراتي
وتأتي سيارات تويوتا الجديدة بخصائص متميزة منها
- محرك VVT-I و4 أسطوانات بسعة تصل إلى 1.5 لتراً
- والذي يتميز بتوقيت التحكّم الذكي المزدوج الذي يتغير فِي توقيتِ الصمامات
- كما يحقق معدلات قوة وعزم كبيرة للمحرك
- حتى يستطيع سائق سيارة راش أن يشعر بها عندما يضغط على دواسة الوقود
- يتسم المحرك بالهدوء
- كما يبلغ قوة المحرك إلى حوالي 103 حصان
- بعزم دوران أقصى يصل إلى 136 نيوتن متر
- ويأتي المحرك طراز تويوتا راش موديل 2021 مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي ب4 سرعات ونظام الدفع الخلفي.
- كما تبلغ كفاءة استهلاك الوقود نحو 16.3 كيلو لكل لتر
- وتم تصميم سيارة راش 2021 لكي تتم القيادة على الطرق ذات التضاريس
- ويبدأ سعر موديل تويوتا راش موديل 2021 في الأسواق الإماراتية من حوالي 68.500 ألف درهم إماراتي
- تأتي سيارات تويوتا السيدان مع محرك أساسي بسعة 1.8 لتر بقوة 139 حصاناً
- مع 126 رطل من عزم الدوران
- كما يتوفر في سيارة كورولا هاتشباك محرك بسعة 2 لتر
- وقوة تصل إلى 169 حصاناً و151 رطل من عزم الدوران
- وحركاتهم متوازيان بناقل الحركة الأوتوماتيكي المتغير باستمرار أو ناقل الحركة اليدوي ذا الـ 6 سرعات
- وسيارة كورولا 2021 السيدان تستهلك -بفضل محركها الأساسي-حوالي 7.84 لتر لكل 100 كيلو
- و6.19 لتر لكل 100 كيلو في الطرق الخارجية وذلك بحسب تصنيفات وكالة حماية البيئة
- وكورولا هاتشباك تستهلك حوالي 7.35/ 8.4 لتر لكل 100 كيلو
- و 5.74/ 6.63 لتر لكل 100 كيلو في الطرق الخارجية وبحسب ناقل الحركة
- كما يبدأ سعر كورولا موديل 2021 في الأسواق الإماراتية حوالي 71.900 ألف درهم إماراتي
تتميز سيارات تويوتا بالقوة والمتانة الكبيرة على الطرق الوعرة وظهر ذلك بوضوح في التصميم الخارجي
- حيث تم تثبيت عناصر إضاءة فوق الإطارات الأمامية
- بالإضافة لتطوير وتحديث تصميم المرايا في الجانب مع لمسات مختلفة غيرت من شكل المصابيح الخلفية
- كما حصلت الواجهة الخلفية لسيارة هايلكس 2021 على خطوط LED حمراء
- بالإضافة لتزيين الصندوق الخلفي بإطارات معدنية
- وتمتلك عربة هايلكس قدرة سحب عالية تصل إلى 3500 كيلو جرام في النسخة التي بالدفع الرباعي التي تكون بناقل سرعة أوتوماتيكي
- وقدرة سحب 2800 كيلو جرام في النسخة التي بالدفع الخلفي التي تكون بناقل سرعة يدوي
وأصدرت الشركة اليابانية هايلكس الجديدة بأكثر من اختيار من المحركات بقوى وقدرات مختلفة :
- المحرك الأول بسعة 2.4 لتر لكي تستطيع السيارة أن تولد قوة 150 حصان
- المحرك الثاني بسعة 2.8 لتر لكي تستطيع هايلكس 2021 أن تولد قوة 201 حصان
- محركات ديزل بسعة 2.4 لتر بقوة 150 حصان، والآخر سعة 2.8 لتر بقوة 201 حصان
- ويبدأ سعر عربة تويوتا هايلكس موديل 2021 في الأسواق الإماراتية من حوالي 79.200 ألف درهم إماراتي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات سيارة تويوتا الجديدة 2021 أفخم سيارات سيدان وسعرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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