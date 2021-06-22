كيا سيراتو موديل 2021 في السوق السعودي – التجهيزات القياسية والأسعار

كيا سيراتو إحدى السيارات السيدان التي تتمتع بتصميم رائع وجذاب. الأمر الذي جعلها من أكثر الطرازات مبيعًا في الأسوق. بينما تتميز سيارة سيراتو باحتوائها على منظومة حركة قوية تتلائم مع الشريحة السعرية التي تنتمي إليها السيارة. ومن خلال تلك المقالة إليكم شرح تفصيلي لمواصفات وأسعار سيارة كيا من طراز سيراتو. والتي حققت نجاحًا كبيرًا ليس في السوق السعودي فحسب. بل في بقية الأسواق العربية والتي تهوى السيارات السيدان بشكل خاص.

كيا سيراتو

فيما توفرت سيارة سيراتو في سوق السيارات السعودي من خلال موديل 2021. كما احتوت على العديد من المواصفات والتجهيزات التي جعلتها تخوض منافسة شرسة مع بقية الطرازات السيدان العائلية الأخرى. فالتصميم الخارجي الرائع ساهم في تحقيق شعبية ضخمة للسيارة في الأسواق العربية بشكل عام. ومن خلال النقاط التالية إليكم مواصفات السيارة بالتفصيل:

محرك سيراتو موديل 2021

جدير بالذكر أن سيارة سيراتو السيدان توفرت مع منظومة حركة قوية. الأمر الذي جعلها تخوض منافسة قوية مع بقية الطرازات التي تنتمي لنفس فئتها السعرية. كما توفرت في سوق السيارات السعودي من خلال خيارين من المحركات. الأول ذات سعة بلغت 1600 سي سي. كما أن الثاني جاء بسعة بلغت نحو 2000 سي سي. فيما اعتمدت السيارة السيدان على نواقل حركة أتوماتيكية وذلك للتحكم في القيادة بسهولة ويسر.

مواصفات الأمان والسلامة في سيراتو

من ناحية تجهيزات الأمان والسلامة لم تغفل العلامة الكورية كيا على تزويد سيارتها بالعديد من التجهيزات المميزة. والتي تعمل على توفير الحد الأدنى من الحماية للركاب. كما أن من أهم المواصفات التي توفرت بها السيارة وجود أحزمة أمان أمامية. علاوة على فرامل مانعة للانزلاق ABS. بالإضافة إلى وسائد هوائية أمامية.

كماليات سيراتو من الداخل

علاوة على ذلك فإن علامة كيا الكورية تهتم بشكل كبير بتزويد طرازاتها التي تطرحها في الأسواق بمواصفات وتجهيزات داخلية. لكي توفر الرفاهية لعملاؤها في مختلف الأسواق العالمية. وبالنظر إلى طراز سيراتو نجد أنه اعتمد على كماليات داخلية أبرزها وجود تكييف هواء. علاوة على إمكانية للتحكم في ارتفاع مقعد السائق والراكب الأمامي. وأخيرًا فإن السيارة جاءت بتسعيرة متوسطة. حيث يبدأ سعر أول فئة من 63 ألف ريال سعودي.