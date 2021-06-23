لاندكروزر موديل 2021 في سوق السيارات السعودي – عروض مغرية للعملاء الجُدد

لاندكروزر موديل 2021 إحدى سيارات الدفع الرباعي في السوق السعودي. وتتمتع بشعبية عريضة لدى مستهلكي السيارات في المملكة. وذلك نظرًا لتصميمها الرائع والجذاب والذي يميز سيارات الجرّ الرباعي. كما تحتوي السيارة على العديد من المواصفات التي تجعلها منافس قوي بين طرازات فئتها. ومن جتها كلل وكيل العلامة اليابانبة تويوتا في السوق السعودي مميزات السيارة. حيث أعلن عن عروض ترويجية على أنظمة صيانة تويوتا لاند كروزر موديل 2021. ومن خلال السطور التالية إليكم تفاصيل العرض الذي أقره الوكيل الخاصة بـ علامة تويوتا.

لاندكروزر

كما أعلن الوكيل الرسمي لـ علامة تويوتا في سوق السيارات السعودي. عن عروض ترويجية تشمل طراز لاند كروزر V6 ذات الدفع الرباعي. حيث أتاح للعملاء الجدد إمكانية للصيانة الدورية على الطراز دون تكبد أي مصاريف. وذلك لمُهلة تصل إلى ثلاث سنوات. أو 70 ألف كيلو متر “أيهما أقرب. علمًا بأن العرض الترويجي على تلك السيارة الفاخرة يسير على الفئات ذات الـ 6 سلندر فقط. ولا يشمل بقية الفئات المتاحة للمستهلك في السوق المحلي السعودي. ويستمر إلى نهاية شهر يونيو 2021.

بينما أكد الوكيل الرسمي للعلامة اليابانية أن العرض يسري على السيارات التي تم بيعها من طراز لاند كروزر بدءًا من 1 مارس من عام 2021. وصولًا إلى نهاية شهر يونيو من نفس العام. وذلك يعني أن العملاء الذين اشتروا الطراز ذات الدفع الرباعي في تلك المدة لن يدفعوا مصاريف الصيانة الدورية على السيارة. والتي حققت مبيعات ضخمة في سوق السيارات السعودي.

تجهيزات لاند كروزر 2021

جدير بالذكر أن السيارة توفرت من خلال مواصفات مميزة. جعلتها تنافس بقوة بين سيارات الجرّ الرباعي في السوق السعودي. والتي تستقطب شريحة كبيرة من محبي السيارات. كما أنها تتلائم مع طبيعة الطرق الوعِرة في المملكة. والتي تحتاج إلى مركبات قوية تعمل بنظام الدفاع للأربع عجلات. لكي تخترق الطرق في الصحراء.

فيما حرصت علامة تويوتا اليابانية على توفير أنظمة سلامة وأمان في الطراز لاند كروزر. من أجل توفير الحماية اللازمة للسائق والركاب. ومن أهم تجهيزات الأمان في السيارة وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي. علاوة على حساسات ركن خلفية. مع كاميرا خلفية.