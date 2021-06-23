الكشف عن شكل مركبة فريدة التصميم يمكنها السير والغوص والطيران

كشفت شركة لازاريني ديزاين الإيطالية عن المركبة Stratosferaالتي تمثل رؤيتها للتنقل في المستقبل، لكنها لم تفصح عن موعد طرح المركبة الجديدة أو أسعارها.

وأوضحت الشركة أن المركبة تم تصميمها على شكل كرة تستطيع السير على الطرق وعلى الماء والطيران أيضا، وتأتي مصنوعة من ألياف الكربون، ويبلغ قطرها 1659 ملم، وتوفر مساحة لشخصين.

تغيير اسم المركبة وفقا لاستخدامها

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية يتغير اسم المركبة اعتماداً على نطاق استخدامها، على سبيل المثال تحمل المركبة الاسم الإضافي Volatile عندما تطير في الهواء بسرعة تصل إلى 300 كلم في الساعة.

وإذا كانت المركبة تتحرك على الماء بسرعة تصل إلى 30 عقدة فإنها تحمل الاسم الإضافي Acquatica، وفي هذه الحالة يوفر محركان نفاثان كهربائيان بقوة 150 حصانا الدفع في الماء لدفع المركبة فوق خط الماء.