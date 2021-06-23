سعر ومواصفات لكزس RX الجديدة في السعودية

تتوفر سيارات لكزس RX الجديدة في المملكة العربية السعودية الآن، وتتميز لكزس الكروس أوفر بتصميم عصري وتقنيات متطورة، وهي تأتي بأربع فئات مختلفة من حيث التجهيزات والسعر.

مواصفات لكزس RX الجديدة

لكزس RX تمثل تعبيراً جديداً لفخامة لكزس، حصلت السيارة على جنوط مقاس 20 إنش، في حين أن المصابيح الأمامية LED الأساسية، وتضاء المصابيح الخلفية بتقنية LED على شكل الحرف L كما تحتوي على فتحة سقف ورف للأمتعة.

ومن الداخل تم تصميم المقصورة لتوفر إحساساً بالرحابة الفائقة والأمان المطلق، حيث تم إبراز الصفات الداخلية الغنية باستخدام مواد عالية الجودة بمهارة متقنة، كما توفر مميزات عديدة تساعد قائد المركبة على استعمال خصائصها بسهولة مثل التحكم بالنظام الصوتي، ونظام الملاحة، وتصفح الخرائط والطرقات بالشاشة.

أنظمة أمان متطورة في لكزس 2021

السيارة مزودة بشاشة 8 إنش لعرض معلومات النظام السمعي مع وحدة التحكم عن بعد، و8 اتجاهات لتعديل المقاعد الأمامية وذاكرة لوضعية مقعد السائق، والمقود جلد يحتوي على قبضات مبدل السرعة، وهي مزودة بنظام الدخول الذكي، ومقاعد جلد ناعم Smooth Leather والمقاعد الأمامية بتهوية، توفر سيارة لكزس RX موديل 2021 العديد من وسائل الأمان، مثل نظام التنبية عند القيادة للخلف، حساسات خلفية وأمامية، المرايا الجانبية مجهزة بحساس النقاط العمياء، مثبت سرعة، كاميرا خلفية

محرك لكزس ار اكس الجديدة

وتأتي سيارة لكزس RX بمحرك مزود بتقنية توقيت الصمامات المزدوج الذكي المتغير لإيجاد التوازن بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود، حيث تأتي مع محرك سعة 3.5 لتر 6 سلندرات بقوة 296 حصان.

أسعار فئات لكزس RX في السعودية

فئة RX 350 AA إيليجنت: 230,920 ريال . فئة RX 350 BB إكسيلانس: 265,650 ريال . فئة RX 450h BH هايبرد: 273,355 ريال . فئة RX 450hL H3 هايبرد لونج: 275,885 ريال .

الصور من موقع لكزس السعودية