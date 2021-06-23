لاند روفر تختبر النسخة الجديدة من ديفندر

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,23 حزيران (يونيو) 2021 - 20:00
بدأت شركة لاند روفر البريطانية، في اختبارات الطرق العامة لنسخة جديدة من سياراتها الشهيرة ديفندر بثلاثة صفوف مقاعد، والتي تحمل حاليا اسم 130، وستنضم لباقي مجال ديفندر الذي يشمل فئة 90 ببابين وفئة 110 بصفين مقاعد.
لاند روفر تنتج ديفندر 130 على منصة ديسكفري
وأكدت لاند روفر ازدياد طول السيارة بحوالي 14 بوصة مقارنة بديفندر 110 لزيادة مساحة الداخلية قدر الإمكان، ويُذكر أن ديفندر 110 توفر بالفعل خيار صف ثالث من المقاعد ولكن بمساحة صغيرة، ما يفسر الحاجة لفئة 130 الجديدة، والتي قد تمثل منافسة مباشرة لسيارة أخرى مثل ديسكفري المتوفرة بثلاثة صفوف مقاعد، مع العلم أن ديفندر وديسكفري كلاهما يشاركان نفس المنصة ويتم بناؤهما في نفس المصنع.
مصدر الصور موقع لاند روفر الرسمي
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